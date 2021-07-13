Dù đã rời xa sàn catwalk nhưng Hồng Quế luôn khiến dân mạng choáng váng mỗi khi cô xuất hiện. Vừa khoe vòng 1 căng tràn trong bồ đồ ngủ mỏng tang thì mới đây cô lại bình luận về một bộ phim đang nổi đình nổi đám với dân ghiền "xi nê". Cụ thể đó là bộ phim Sex/Life (Tình Dục/Đời Sống). Trong tập 3 của Sex/Life có cảnh khỏa thân 100% của nam diễn viên Adam Demos. Nam diễn viên sở hữu body hot khoe trọn cơ bắp dưới vòi nước.

Trong cảnh tắm vòi sen, Adam Demos đã khoe trọn body cuồn cuộn - Ảnh: Internet

Bắt trend cực sớm, chân dài Hồng Quế đã lên tiếng bình luận về nội dung phim tuy nhiên cô dùng từ kích thích khiến ai đọc qua cũng phải đỏ mặt. Nhiều fan đã nhận ra từ nhạy cảm cô dành bàn tán về phân cảnh nam diễn viên Adam Demos tắm khỏa thân dưới vòi sen nên vào bình luận rôm rả.