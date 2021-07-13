Vừa mặc áo ngủ mỏng tang như lá lúa khiến khán giả xôn xao thì mới đây chân dài Hồng Quế lại tiếp tục xem phim có cảnh đàn ông khỏa thân và phán một câu ‘xanh rờn’.
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Dù đã rời xa sàn catwalk nhưng Hồng Quế luôn khiến dân mạng choáng váng mỗi khi cô xuất hiện. Vừa khoe vòng 1 căng tràn trong bồ đồ ngủ mỏng tang thì mới đây cô lại bình luận về một bộ phim đang nổi đình nổi đám với dân ghiền "xi nê". Cụ thể đó là bộ phim Sex/Life (Tình Dục/Đời Sống). Trong tập 3 của Sex/Life có cảnh khỏa thân 100% của nam diễn viên Adam Demos. Nam diễn viên sở hữu body hot khoe trọn cơ bắp dưới vòi nước.
Bắt trend cực sớm, chân dài Hồng Quế đã lên tiếng bình luận về nội dung phim tuy nhiên cô dùng từ kích thích khiến ai đọc qua cũng phải đỏ mặt. Nhiều fan đã nhận ra từ nhạy cảm cô dành bàn tán về phân cảnh nam diễn viên Adam Demos tắm khỏa thân dưới vòi sen nên vào bình luận rôm rả.
Hồng Quế là người mẫu có tiếng tại Hà thành, cô từng có thời gian xuất hiện dày đặc trên các tạp chí, show diễn thời trang,..cái tên Hồng Quế khiến nhiều người nhớ tới một cô gái có chiều cao vượt trội, vóc dáng chuẩn và gương mặt xinh đẹp, gần gũi từng được kỳ vọng rất nhiều, thế nhưng bên cạnh đó còn có nhiều tai tiếng nói mãi không hết về một thời nổi loạn vang danh cả showbiz Việt.
Hiện tại bài đăng của chân dài vẫn đang gây xôn xao cộng đồng mạng và được khán giả bình luận rôm rả.