Hồng Quế xem đàn ông tắm vòi sen khỏa thân trần trụi 100% còn bồi thêm câu kích thích quá ‘lố’

Hậu trường 13/07/2021 19:23

Vừa mặc áo ngủ mỏng tang như lá lúa khiến khán giả xôn xao thì mới đây chân dài Hồng Quế lại tiếp tục xem phim có cảnh đàn ông khỏa thân và phán một câu ‘xanh rờn’.

Dù đã rời xa sàn catwalk nhưng Hồng Quế luôn khiến dân mạng choáng váng mỗi khi cô xuất hiện. Vừa khoe vòng 1 căng tràn trong bồ đồ ngủ mỏng tang thì mới đây cô lại bình luận về một bộ phim đang nổi đình nổi đám với dân ghiền "xi nê". Cụ thể đó là bộ phim Sex/Life (Tình Dục/Đời Sống). Trong tập 3 của Sex/Life có cảnh khỏa thân 100% của nam diễn viên Adam Demos. Nam diễn viên sở hữu body hot khoe trọn cơ bắp dưới vòi nước.

hong que 1
Trong cảnh tắm vòi sen, Adam Demos đã khoe trọn body cuồn cuộn - Ảnh: Internet

Bắt trend cực sớm, chân dài Hồng Quế đã lên tiếng bình luận về nội dung phim tuy nhiên cô dùng từ kích thích khiến ai đọc qua cũng phải đỏ mặt. Nhiều fan đã nhận ra từ nhạy cảm cô dành bàn tán về phân cảnh nam diễn viên Adam Demos tắm khỏa thân dưới vòi sen nên vào bình luận rôm rả.

hong que 2
Bài đăng nhạy cảm của cô nhận nhiều lượt bình luận từ người quen và bạn bè - Ảnh: Chụp màn hình
hong que 3

Hồng Quế xem đàn ông tắm vòi sen khỏa thân trần trụi 100% còn bồi thêm câu kích thích quá ‘lố’ - Ảnh 4

Hồng Quế vô tư đáp trả khi có người hỏi về từ nhạy cảm trong bài đăng - Ảnh: Chụp màn hình

Hồng Quế là người mẫu có tiếng tại Hà thành, cô từng có thời gian xuất hiện dày đặc trên các tạp chí, show diễn thời trang,..cái tên Hồng Quế khiến nhiều người nhớ tới một cô gái có chiều cao vượt trội, vóc dáng chuẩn và gương mặt xinh đẹp, gần gũi từng được kỳ vọng rất nhiều, thế nhưng bên cạnh đó còn có nhiều tai tiếng nói mãi không hết về một thời nổi loạn vang danh cả showbiz Việt.

hong que 4
hong que 5

Hồng Quế xem đàn ông tắm vòi sen khỏa thân trần trụi 100% còn bồi thêm câu kích thích quá ‘lố’ - Ảnh 7

Một số hình ảnh táo bạo mà chân dài khoe trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Hiện tại bài đăng của chân dài vẫn đang gây xôn xao cộng đồng mạng và được khán giả bình luận rôm rả.

Diện váy ngủ mỏng tang như lá lúa, cựu mẫu Hồng Quế khoe trọn vòng 1 'mẹ bỉm' khiến CĐM 'nóng mặt'

Diện váy ngủ mỏng tang như lá lúa, cựu mẫu Hồng Quế khoe trọn vòng 1 'mẹ bỉm' khiến CĐM 'nóng mặt'

Nhiều sao nữ ở nhà đã vô tư diện mốt đồ ngủ khoe vòng 1 tự tin check in MXH nhưng đôi khi rất dễ xảy ra sự cố.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồng Quế bikini hồng quế khoe thân chân dài khoe ngực

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 41 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 3 giờ 41 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 41 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 5 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36