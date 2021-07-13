Chị đại Lý Nhã Kỳ chịu chơi, thượng lưu cỡ nào mà 'đệ nhất livestream' Phương Hằng ‘tố’ khoe khoang, nổ banh chợ hàng xẻng?

Trên đường đua của giới thượng lưu, bà Nguyễn Phương Hằng và Lý Nhã Kỳ được cộng đồng mạng đồn đoán là "kẻ tám lạng, người nửa cân".

Sau trận chiến cân não 5.400 tỷ giữa hai cường nữ Vy Oanh và Nguyễn Phương Hằng thì bất ngờ mỹ nhân Đồng Xanh tuyên bố đi đẻ bỏ lại bà chủ Đại Nam livestream một mình. Trong những lần lên sóng, vợ ông Dũng "lò vôi" lại chuyển hướng sang cô một nhân vật "Lý Nhã Ra, Nhà Vô" nào đó khi bóng gió rằng: “Trước đây tôi không có chơi nhưng cũng có biệt một cô Lý Nhã Ra, Lý Nhã Dô gì đó cũng nổ banh nhà lồng. Cổ ngại tôi lắm vì bị tôi nói vào mặt mấy lần rồi. Chiếc du thuyền đó như chiếc ghe vậy, mua có 1 tỷ mấy nhưng mà la 100 tỷ. Tôi nói thật với quý vị, tin phải trừ hao 80%, nổ quá đi. Tôi khẳng định, với tư cách 1 bà chủ của KDL Đại Nam, 1 công dân lương thiện, giới showbiz này quá nổ luôn”.

Sau Vy Oanh rút lui đi đẻ thì Nguyễn Phương Hằng lại livestream chuyện khác - Ảnh: Internet Ngoài ra bà còn cho biết thêm: “Một số đàng hoàng tử tế không bao giờ ai đi show hàng lên, khoe báo chí lăng xê nhà cửa, khoe từ túi xách, giày dép đến tủ quần áo. Cái thứ đó là đồ xa xỉ mà đi khoe. Có những người lao động không biết thì đôi khi mới bị tụi nó khè thôi.... Thậm chí nguyên cái tiệm hột xoàn của em khè được thiên hạ chứ chị lia qua cái chị biết nó bao nhiêu rồi. Hột é không chứ có gì đâu." Chưa biết những lời tố của bà Phương Hằng đang nhắm đến ai, nhưng nhiều cư dân mạng bỗng chú ý đến Lý Nhã Kỳ sau sự việc. Được biết, diễn viên Kiều nữ và đại gia sở hữu một căn biệt thự ở khu dân cư cao cấp Thảo Điền (TP.HCM). Dinh thự của cựu minh tinh rộng hơn 600m2 vô cùng xa hoa tráng lệ. Dân mạng mạnh dạn dự đoán căn biệt thự này có giá trị lên đến 50 tỉ đồng.

Biệt thự nguy nga của Lý Nhã Kỳ - Ảnh: Internet Ngoài ra cô còn sở hữu kim cương không thua kém bà Phương Hằng - Ảnh: Internet Chưa dừng lại ở đó, nữ đại gia tiếp tục hoàn thành 1 căn khác cũng hoành tráng không kém nằm ở khu vực đắc địa trung tâm TP.HCM khiến ai nhìn vào cũng xuýt xoa ngưỡng mộ. Căn biệt thự này có tên Lynk Tower. Ngoài ra “chiếc ghe” mà cư dân mạng đồn đoán trong các câu chuyện chính là du thuyền sang chảnh hàng trăm tỷ đồng mà Lý Nhã Kỳ từng sắm của thương hiệu Ferretti Yachts. Du thuyền được cho là 'chiếc ghe' của cựu minh tinh Lý Nhã Kỳ - Ảnh: Internet Lý Nhã Kỳ còn từng diện váy áo hàng tỷ đồng sang tận trời Âu dự liên hoan phim Cannes được fan tán dương nồng nhiệt bởi gu thời trang đẳng cấp sang trọng. Mỗi khi cô xuất hiện đều được bạn bè thế giới dành tặng nhiều lời khen có cánh. Ngoài ra cô còn từng dự sinh nhật tỷ phú Ấn Độ và có mối quan hệ thân thiết với các nhân vật thượng lưu ở Hồng Kông và Philippines. Cô Kỳ trong bộ váy hiệu sang trọng dự liên hoan phim Cannes thế giới - Ảnh: Internet Cựu minh tinh dự sinh nhật tỷ phú Ấn Độ năm 2019 - Ảnh: Internet Bấy nhiêu đây cũng đủ thấy về tài sản, chị đại Lý Nhã Kỳ và cường nữ Phương Hằng khó thể so sánh bởi một 9 một 10, ai hơn ai thì tương lai mới biết rõ.

Bà Phương Hằng khoe kim cương vua chúa đeo, hoa hậu 200 tỷ ẩn ý ‘chắc nhiều đứa ghét lắm’ Mới đây hoa hậu ‘200 tỷ’ Phương Lê đã lên tiếng về đàn chị Nguyễn Phương Hằng sau khi bà chia sẻ mẫu kim cương ‘vua chúa đeo’ xôn xao mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-dai-ly-nha-ky-chiu-choi-thuong-luu-co-nao-ma-de-nhat-livestream-phuong-hang-to-khoe-khoang-no-banh-cho-hang-xeng-412261.html