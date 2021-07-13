Chị đại Lý Nhã Kỳ chịu chơi, thượng lưu cỡ nào mà 'đệ nhất livestream' Phương Hằng ‘tố’ khoe khoang, nổ banh chợ hàng xẻng?

Hậu trường 13/07/2021 07:45

Trên đường đua của giới thượng lưu, bà Nguyễn Phương Hằng và Lý Nhã Kỳ được cộng đồng mạng đồn đoán là "kẻ tám lạng, người nửa cân".

Sau trận chiến cân não 5.400 tỷ giữa hai cường nữ Vy Oanh và Nguyễn Phương Hằng thì bất ngờ mỹ nhân Đồng Xanh tuyên bố đi đẻ bỏ lại bà chủ Đại Nam livestream một mình.

Trong những lần lên sóng, vợ ông Dũng "lò vôi" lại chuyển hướng sang cô một nhân vật "Lý Nhã Ra, Nhà Vô" nào đó khi bóng gió rằng: “Trước đây tôi không có chơi nhưng cũng có biệt một cô Lý Nhã Ra, Lý Nhã Dô gì đó cũng nổ banh nhà lồng. Cổ ngại tôi lắm vì bị tôi nói vào mặt mấy lần rồi. Chiếc du thuyền đó như chiếc ghe vậy, mua có 1 tỷ mấy nhưng mà la 100 tỷ. Tôi nói thật với quý vị, tin phải trừ hao 80%, nổ quá đi. Tôi khẳng định, với tư cách 1 bà chủ của KDL Đại Nam, 1 công dân lương thiện, giới showbiz này quá nổ luôn”.

nguyen phuong hang 1
Sau Vy Oanh rút lui đi đẻ thì Nguyễn Phương Hằng lại livestream chuyện khác - Ảnh: Internet

Ngoài ra bà còn cho biết thêm: “Một số đàng hoàng tử tế không bao giờ ai đi show hàng lên, khoe báo chí lăng xê nhà cửa, khoe từ túi xách, giày dép đến tủ quần áo. Cái thứ đó là đồ xa xỉ mà đi khoe. Có những người lao động không biết thì đôi khi mới bị tụi nó khè thôi.... Thậm chí nguyên cái tiệm hột xoàn của em khè được thiên hạ chứ chị lia qua cái chị biết nó bao nhiêu rồi. Hột é không chứ có gì đâu." 

Chưa biết những lời tố của bà Phương Hằng đang nhắm đến ai, nhưng nhiều cư dân mạng bỗng chú ý đến Lý Nhã Kỳ sau sự việc. Được biết, diễn viên Kiều nữ và đại gia sở hữu một căn biệt thự ở khu dân cư cao cấp Thảo Điền (TP.HCM). Dinh thự của cựu minh tinh rộng hơn 600m2 vô cùng xa hoa tráng lệ. Dân mạng mạnh dạn dự đoán căn biệt thự này có giá trị lên đến 50 tỉ đồng.

nguyen phuong hang 2
Biệt thự nguy nga của Lý Nhã Kỳ - Ảnh: Internet
nguyen phuong hang 3
Ngoài ra cô còn sở hữu kim cương không thua kém bà Phương Hằng - Ảnh: Internet

Chưa dừng lại ở đó, nữ đại gia tiếp tục hoàn thành 1 căn khác cũng hoành tráng không kém nằm ở khu vực đắc địa trung tâm TP.HCM khiến ai nhìn vào cũng xuýt xoa ngưỡng mộ. Căn biệt thự này có tên Lynk Tower. Ngoài ra “chiếc ghe” mà cư dân mạng đồn đoán trong các câu chuyện chính là du thuyền sang chảnh hàng trăm tỷ đồng mà Lý Nhã Kỳ từng sắm của thương hiệu Ferretti Yachts.

nguyen phuong hang 5
Du thuyền được cho là 'chiếc ghe' của cựu minh tinh Lý Nhã Kỳ - Ảnh: Internet

Lý Nhã Kỳ còn từng diện váy áo hàng tỷ đồng sang tận trời Âu dự liên hoan phim Cannes được fan tán dương nồng nhiệt bởi gu thời trang đẳng cấp sang trọng. Mỗi khi cô xuất hiện đều được bạn bè thế giới dành tặng nhiều lời khen có cánh. Ngoài ra cô còn từng dự sinh nhật tỷ phú Ấn Độ và có mối quan hệ thân thiết với các nhân vật thượng lưu ở Hồng Kông và Philippines.

nguyen phuong hang 6
Cô Kỳ trong bộ váy hiệu sang trọng dự liên hoan phim Cannes thế giới - Ảnh: Internet
nguyen phuong hang 7
Cựu minh tinh dự sinh nhật tỷ phú Ấn Độ năm 2019 - Ảnh: Internet

Bấy nhiêu đây cũng đủ thấy về tài sản, chị đại Lý Nhã Kỳ và cường nữ Phương Hằng khó thể so sánh bởi một 9 một 10, ai hơn ai thì tương lai mới biết rõ.

Bà Phương Hằng khoe kim cương vua chúa đeo, hoa hậu 200 tỷ ẩn ý ‘chắc nhiều đứa ghét lắm’

Bà Phương Hằng khoe kim cương vua chúa đeo, hoa hậu 200 tỷ ẩn ý ‘chắc nhiều đứa ghét lắm’

Mới đây hoa hậu ‘200 tỷ’ Phương Lê đã lên tiếng về đàn chị Nguyễn Phương Hằng sau khi bà chia sẻ mẫu kim cương ‘vua chúa đeo’ xôn xao mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   nguyễn phương hằng lý nhã kỳ lý nhã kỳ Nguyễn Phương Hằng livestream

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 40 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 3 giờ 40 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 40 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 5 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36