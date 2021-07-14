Việt Anh chi tiền thưởng khủng Ai Là Triệu Phú hành thiện, bật bí cảm giác 'thấu trời', 'ướt sũng' trên ghế nóng

Sau Lương Thùy Linh, Xuân Bắc đại náo ghế nóng Ai Là Triệu Phú thì đến lượt Việt Anh cũng góp mặt trong danh sách này. Xuất hiện trong chương trình, anh xuất sắc trả lời trơn tru và thu về 60 triệu tiền thưởng. Số tiền cao kỷ lục so với các ngôi sao tham gia trước đó.

Việt Anh xuất sắc giành 60 triệu tiền thưởng trong chương trình Ai Là Triệu Phú - Ảnh: Internet

Đáng chú ý là sau khi xuất hiện trên gameshow, Việt Anh đã chia sẻ cảm giác ngồi trên ghế nóng rằng: "Nhìn cười thế thôi nhưng thật ra trên ghế đang ướt sũng vì căng thẳng cả nhà ơi". Ngoài ra nam diễn viên còn dành toàn bộ số tiền để ủng hộ cho quỹ vắc xin phòng chống Covid-19. Việt Anh thông báo trên trang cá nhân: "Được bao nhiêu tiền không quan trọng, trả lời được bao nhiêu cũng tốt. Quan trọng là đã có cơ hội ủng hộ tiếp 60 triệu vào quỹ vaccine phòng chống Covid". Hành động của anh ngay lập tức nhận cơn mưa lời khen từ khán giả xem đài.