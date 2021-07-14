Việt Anh chi tiền thưởng khủng Ai Là Triệu Phú hành thiện, bật bí cảm giác 'thấu trời', 'ướt sũng' trên ghế nóng

Hậu trường 14/07/2021 16:08

Ngay sau khi anh chia sẻ cảm giác 'lạ' trên ghế nóng Ai Là Triệu Phú, khán giả càng vỗ tay tán thưởng Việt Anh nhiều hơn khi nam diễn viên dành toàn bộ tiền thưởng để hành thiện.

Sau Lương Thùy Linh, Xuân Bắc đại náo ghế nóng Ai Là Triệu Phú thì đến lượt Việt Anh cũng góp mặt trong danh sách này. Xuất hiện trong chương trình, anh xuất sắc trả lời trơn tru và thu về 60 triệu tiền thưởng. Số tiền cao kỷ lục so với các ngôi sao tham gia trước đó. 

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Việt Anh xuất sắc giành 60 triệu tiền thưởng trong chương trình Ai Là Triệu Phú - Ảnh: Internet

Đáng chú ý là sau khi xuất hiện trên gameshow, Việt Anh đã chia sẻ cảm giác ngồi trên ghế nóng rằng: "Nhìn cười thế thôi nhưng thật ra trên ghế đang ướt sũng vì căng thẳng cả nhà ơi". Ngoài ra nam diễn viên còn dành toàn bộ số tiền để ủng hộ cho quỹ vắc xin phòng chống Covid-19. Việt Anh thông báo trên trang cá nhân: "Được bao nhiêu tiền không quan trọng, trả lời được bao nhiêu cũng tốt. Quan trọng là đã có cơ hội ủng hộ tiếp 60 triệu vào quỹ vaccine phòng chống Covid". Hành động của anh ngay lập tức nhận cơn mưa lời khen từ khán giả xem đài.

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Nam diễn viên điển trai chia sẻ về việc dùng số tiền thưởng sau cuộc thi khiến fan xuýt xoa ngưỡng mộ - Ảnh: Chụp màn hình
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Việt Anh chi tiền thưởng khủng Ai Là Triệu Phú hành thiện, bật bí cảm giác 'thấu trời', 'ướt sũng' trên ghế nóng - Ảnh 4

Nhiều khán giả và người quen dành cho anh nhiều lời khen có cánh sau cuộc thi - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, theo Báo Lao Động, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội công bố danh sách những nghệ sĩ đủ điều kiện để gửi hồ sơ lên hội đồng cấp bộ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT. Với 100% số phiếu đồng ý, diễn viên Nguyễn Lê Việt Anh lọt vào danh sách 10 nghệ sĩ đạt đủ điều kiện để Hội đồng cấp cơ sở gửi hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT lần này. Nam diễn viên “Người phán xử” bày tỏ sự hạnh phúc khi những đóng góp cho nghệ thuật suốt nhiều năm qua ít nhiều được khán giả ghi nhận.

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Việt Anh là nam diễn viên điển trai có thực lực của điện ảnh Việt - Ảnh: Internet

Hiện tại hành động đẹp của nam diễn viên đang khiến khán giả hâm mộ anh bàn tán rôm rả và còn chúc anh mau chóng nhận danh hiệu NSƯT trong tương lai. 

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