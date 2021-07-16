Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh bị đào lại ảnh đội vương miện Hoa hậu 'ao làng', sốc hơn là ‘hậu bối’ ăn chơi thác loạn?

Hậu trường 16/07/2021 09:29

Theo khán giả nhận xét cuộc thi năm Ngọc Trinh đăng quang được tổ chức theo kiểu “ao làng”.

Mỗi năm có nhiều cuộc thi hoa hậu được tổ chức. Nếu như Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn Vũ hoặc Hoa hậu Siêu quốc gia được nhiều người công nhận thì bên cạnh đó cũng có các cuộc thi Hoa hậu dường như không ai biết tới. Thậm chí các cuộc thi này có danh hiệu “trời ơi đất hỡi” và thí sinh đăng quang đội vương miện rườm rà không được đánh giá cao. 

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu của Ngọc Trinh là một ví dụ. Đây là sân chơi do ông bầu Minh Chánh, người từng cho ra đời cuộc thi mà người đẹp Thu Hoài đăng quang gây lùm xùm không ít với những đồn đoán mua giải. Trở lại sân chơi của người đẹp Trà Vinh, cuộc thi năm đó cô đăng quang vướng không ít thị phi. Một số thí sinh tham gia đấu trường này cho rằng quy mô tổ chức "kỳ lạ", không được đầu tư bài  bản.

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Ngọc Trinh từng đăng quang hoa hậu nhưng... ít ai biết - Ảnh: Internet

Như thí sinh Phan Như Thảo, người đoạt danh hiệu Á hậu 4 bộc bạch sau khi giật giải: "Chưa bao giờ tôi muốn sử dụng danh hiệu đó trong sự nghiệp của mình từ khi có được nó, vì với tôi, đó không phải niềm tự hào mà đó là sự thất bại và một chút sai lầm. Thật sự tôi cảm thấy xấu hổ về việc mình từng là một thí sinh và đoạt giải Á hậu trong cuộc thi ấy. Tôi hy vọng mọi người sẽ quên đi và cũng mong muốn đừng có ai ghép tôi vào danh hiệu này".

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Phan Như Thảo tâm sự từng muốn trả vương miện hoa hậu cho bớt xấu hổ - Ảnh: Internet

Chưa kể, hậu bối của cuộc thi tiếp sau Ngọc Trinh là Julia Hồ khi đăng quang cũng bị “đào” lên những tấm ảnh ăn chơi thác loạn. Julia Hồ là bạn thân của hotgirl Meo Meo, cả hai đều là những cô nàng nóng bỏng và có chuyện tình ồn ào với các thiếu gia giàu có bậc nhất Sài thành.

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Julia Hồ đăng quang cuộc thi năm tiếp theo Ngọc Trinh nhưng cũng vướng ngay lùm xùm sau đó - Ảnh: Internet
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Hình ảnh hậu bối Julia Hồ bị khui ảnh ăn chơi thác loạn sau khi đăng quang cuộc thi giống tên Ngọc Trinh tham gia - Ảnh: Internet

Sau bao lùm xùm từ thí sinh đến danh hiệu của cuộc thi thì những năm sau đó không nghe thấy thông tin cuộc thi này được tiếp tục tổ chức. Qua ngần ấy năm cũng chẳng ai nhớ Ngọc Trinh từng đăng quang hoa hậu. Người ta chỉ gọi cô với danh xưng Nữ hoàng bikini và người đẹp Trà Vinh.

Hiện tại Ngọc Trinh đang tập trung với chức danh CEO bên cạnh Vũ Khắc Tiệp và cả hai thường khoe ảnh tình tứ bên nhau. Bên cạnh đó cô cũng có ý muốn dọn qua ở chung “ông bầu tiền tỷ” và còn thả thính rùm beng trên trang cá nhân.

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Hiện tại cô rất chăm khoe dáng bên Vũ Khắc Tiệp và tập trung làm CEO với những bài phát biểu dạy thành công khiến khán giả chú ý - Ảnh: Internet

Danh xưng hoa hậu “không ai biết” của Ngọc Trinh vẫn đang gây xôn xao cư dân mạng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

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