Thời gian gần đây Ngọc Trinh rất hay xuất hiện bên cạnh Vũ Khắc Tiệp. Cặp đôi “thả thính” nhiệt tình khiến khán giả được nước “đẩy thuyền” liên tục. Từ khi “ông trùm Venus” công khai biệt thự tiền tỷ thì người đẹp Trà Vinh càng chăm chỉ “thả thính” nhiều hơn. Thậm chí có lúc cô còn có ý định dọn qua nhà ở chung ông bầu quyền lực.

Dù không phải người yêu nhưng cặp đôi từng có những khoảnh khắc trên mức tình bạn thế này đây - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mọi thứ đang xinh xắn trong mắt cư dân mạng thì mới đây Vũ Khắc Tiệp tung một clip hậu trường gây chú ý trên mạng xã hội. Cụ thể trong clip khi Ngọc Trinh chụp xong một bộ ảnh, cô đứng áp sát vào tường và khoe vòng 3 hờ hững, Vũ Khắc Tiệp lấy trớn phi thẳng đến rồi cả hai tạo dáng nhạy cảm “khó đỡ” khiến ai xem qua cũng phải tắt ngay vì “ngượng”.