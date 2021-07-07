Ngọc Trinh bất ngờ thả dáng dung tục, Vũ Khắc Tiệp nhào đến góp vui khiến dân mạng phẫn nộ

Hậu trường 07/07/2021 21:37

Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp luôn khiến người xem phải đỏ mặt trong một số tình huống, đôi khi sự vui vẻ quá mức lại trở nên ‘lố’ trong mắt khán giả.

Thời gian gần đây Ngọc Trinh rất hay xuất hiện bên cạnh Vũ Khắc Tiệp. Cặp đôi “thả thính” nhiệt tình khiến khán giả được nước “đẩy thuyền” liên tục. Từ khi “ông trùm Venus” công khai biệt thự tiền tỷ thì người đẹp Trà Vinh càng chăm chỉ “thả thính” nhiều hơn. Thậm chí có lúc cô còn có ý định dọn qua nhà ở chung ông bầu quyền lực.

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Dù không phải người yêu nhưng cặp đôi từng có những khoảnh khắc trên mức tình bạn thế này đây - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mọi thứ đang xinh xắn trong mắt cư dân mạng thì mới đây Vũ Khắc Tiệp tung một clip hậu trường gây chú ý trên mạng xã hội. Cụ thể trong clip khi Ngọc Trinh chụp xong một bộ ảnh, cô đứng áp sát vào tường và khoe vòng 3 hờ hững, Vũ Khắc Tiệp lấy trớn phi thẳng đến rồi cả hai tạo dáng nhạy cảm “khó đỡ” khiến ai xem qua cũng phải tắt ngay vì “ngượng”.

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Sau khi lấy trớn 'ông trùm Venus' phi thẳng đến Ngọc Trinh tạo dáng phản cảm khiến fan đỏ mặt - Ảnh: Chụp từ clip

Sau khi clip lên sóng, ông bầu còn cho rằng “không cố tình” tuy nhiên cư dân mạng đã nhanh chóng tràn vào lên tiếng và chỉ trích lố lăng, phản cảm. 

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Khi chia sẻ bài đăng Vũ Khắc Tiệp cho rằng mình không cố tình - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra cũng có vài fan ruột vào thả tim cho hành động này của cặp đôi và cho rằng vẫn yêu mến cả hai trong mọi trường hợp. 

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Ngoài những bình luận chỉ trích thì cũng có vài fan khen và thích sự dễ thương của cả hai - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó Ngọc Trinh cũng từng khiến fan xôn xao với những hình ảnh mát mẻ 18+ hở trên hở dưới nhận nhiều ý kiến trái chiều. 

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Hình ảnh 18+ trước đó của Ngọc Trinh khiến fan 'đỏ mặt' - Ảnh: Internet

Hiện tại clip trên vẫn gây xôn xao cư dân mạng và nhận nhiều comment không mấy tích cực.

Ngọc Trinh uốn éo dáng ngọc bên Vũ Khắc Tiệp, vành môi hờ hững chực chờ hôn nhau?

Ngọc Trinh uốn éo dáng ngọc bên Vũ Khắc Tiệp, vành môi hờ hững chực chờ hôn nhau?

Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp luôn có những khoảnh khắc khiến fan đứng tim vì bên nhau mặn nồng hết sức.

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