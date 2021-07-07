Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp luôn khiến người xem phải đỏ mặt trong một số tình huống, đôi khi sự vui vẻ quá mức lại trở nên ‘lố’ trong mắt khán giả.
- Vừa dọn về biệt thự Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh ‘tung quẩy’ trong bộ bikini 'lượn' khắp nhà khiến fan đỏ mặt
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Thời gian gần đây Ngọc Trinh rất hay xuất hiện bên cạnh Vũ Khắc Tiệp. Cặp đôi “thả thính” nhiệt tình khiến khán giả được nước “đẩy thuyền” liên tục. Từ khi “ông trùm Venus” công khai biệt thự tiền tỷ thì người đẹp Trà Vinh càng chăm chỉ “thả thính” nhiều hơn. Thậm chí có lúc cô còn có ý định dọn qua nhà ở chung ông bầu quyền lực.
Tuy nhiên mọi thứ đang xinh xắn trong mắt cư dân mạng thì mới đây Vũ Khắc Tiệp tung một clip hậu trường gây chú ý trên mạng xã hội. Cụ thể trong clip khi Ngọc Trinh chụp xong một bộ ảnh, cô đứng áp sát vào tường và khoe vòng 3 hờ hững, Vũ Khắc Tiệp lấy trớn phi thẳng đến rồi cả hai tạo dáng nhạy cảm “khó đỡ” khiến ai xem qua cũng phải tắt ngay vì “ngượng”.
Sau khi clip lên sóng, ông bầu còn cho rằng “không cố tình” tuy nhiên cư dân mạng đã nhanh chóng tràn vào lên tiếng và chỉ trích lố lăng, phản cảm.
Ngoài ra cũng có vài fan ruột vào thả tim cho hành động này của cặp đôi và cho rằng vẫn yêu mến cả hai trong mọi trường hợp.
Trước đó Ngọc Trinh cũng từng khiến fan xôn xao với những hình ảnh mát mẻ 18+ hở trên hở dưới nhận nhiều ý kiến trái chiều.
Hiện tại clip trên vẫn gây xôn xao cư dân mạng và nhận nhiều comment không mấy tích cực.