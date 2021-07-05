Ngọc Trinh uốn éo dáng ngọc bên Vũ Khắc Tiệp, vành môi hờ hững chực chờ hôn nhau?

Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp luôn có những khoảnh khắc khiến fan đứng tim vì bên nhau mặn nồng hết sức.
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Thời gian gần đây Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh luôn khiến fan "mắt tròn mắt dẹt" vì những pha tình cảm hết mướt mát trên ảnh lẫn ngoài đời. Chàng và nàng không ngần ngại "thả thính" nhau trên mọi mặt trận. Điều đáng nói là từ khi "ông trùm Venus" xây biệt thự khủng thì người đẹp Trà Vinh còn đòi dọn qua ở chung.
Trong khi thiên hạ đang xôn xao bàn tán về mối quan hệ của cặp đôi thì mới đây Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh đã tung một clip hậu trường chụp ảnh. Cụ thể trong clip cả hai thả dáng bên siêu xe tiền tỷ của Ngọc Trinh và có những hành động khiến fan thích thú. Ngọc Trinh ánh mắt đăm chiêu nhìn Vũ Khắc Tiệp với vành môi hờ hững chực hôn lấy chàng, riêng Vũ Khắc Tiệp thì ôm lấy nữ hoàng bikini thể hiện khí chất của một người đàn ông vững chải.
Một chi tiết khiến khán giả đỏ mặt là trong lúc ôm nhau Vũ Khắc Tiệp còn hôn nhẹ lên tóc mây của người đẹp Trà Vinh một cách tình cảm.
Dù đây chỉ là hình ảnh hậu trường của cả hai nhưng hiện tại fan vẫn đang bàn tán xôn xao. Mọi người càng thêm nghi vấn về mối quan hệ của cả hai và mong chờ một cái kết đẹp trong tương lai gần.