Vũ Khắc Tiệp khai Ngọc Trinh ‘chuyện ấy rất xuất sắc’, khổ chủ cười giả lả ‘tập trung vấn đề chính’ ngay trên sóng livestream

Hậu trường 03/07/2021 18:52

Ngọc Trinh đỏ mặt ngay trên sóng livestream khi bị ông bầu công khai chuyện tế nhị của cô.

Đôi bạn cùng tiến Ngọc TrinhVũ Khắc Tiệp luôn xuất hiện cùng nhau trong nhiều khoảnh khắc từ sự kiện đến ngoài đời. Nếu Ngọc Trinh sở hữu nhà 50 tỷ thì ông bầu cũng vừa tậu hẳn một căn biệt thự hồ bơi nguy nga tráng lệ. Ngọc Trinh còn đánh tiếng dọn hẳn qua ở cùng sau khi tung vài bộ ảnh bikini sống ảo đẹp lung linh bên cạnh bể bơi.

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Sau khi xây nhà xong Vũ Khắc Tiệp thường hay đón Ngọc Trinh đến chụp ảnh bikini sống ảo siêu lung linh - Ảnh: Internet

Mới đây cả hai đã có dịp livestream chung cùng một người bạn vô cùng điển trai. Không biết do vô tình hay cố ý mà Vũ Khắc Tiệp đã nói hớ chuyện Ngọc Trinh rất giỏi chuyện ấy khiến người đẹp Trà Vinh được một phen hú hồn.

Cụ thể trong clip cả ba nhân vật gồm thêm một chàng trai lạ mặt đang cười nói vui vẻ thì Vũ Khắc Tiệp cho rằng: "Con trai con gái miền Tây cái chuyện kia rất là xuất sắc". Có thể sợ khán giả ngượng ngùng nên anh bạn kia đã cố tình bẻ lái câu chuyện bằng cách giải thích:  "Chuyện nấu ăn ấy mà". Thế nhưng ông trùm Venus tỏ ra không đồng tình và cho rằng anh đang nói đến chuyện tế nhị khiến Ngọc Trinh khá chưng hửng. Cô bỗng phá lên cười và yêu cầu hai thanh niên “tập trung vào vấn đề chính”.

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Ông trùm Venus rất tinh nghịch trong đoạn livestream khiến khán giả thích thú - Ảnh: Chụp từ clip
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Khi Vũ Khắc Tiệp cho rằng Ngọc Trinh giỏi 'chuyện ấy' - Ảnh: Chụp từ clip
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Cô đã phá lên cười sau đó kêu 'mọi người nên tập trung vào vấn đề chính' - Ảnh: Chụp từ clip

Hiện tại khán giả đang rất tò mò về đoạn livestream này. Nhiều bạn cho rằng không nên mang chuyện tế nhị lên phát sóng trực tiếp vì hơi phản cảm. Tuy nhiên đây cũng có thể chỉ là câu đùa vui trong lúc ngẫu hứng của cả nhóm bạn.

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Cả hai thường 'thả thính' nhau khiến khán giả khá mơ hồ về mối quan hệ của cặp đôi này - Ảnh: Internet

Sau màn công khai căn biệt thự to như lâu đài thì cô bạn thân Ngọc Trinh rất hay ghé thăm Vũ Khắc Tiệp. Khán giả đang mong chờ những sự kiện tưng bừng trong tương lai mà cả hai nhân vật này chuẩn bị để được dịp lót dép ngồi hóng và bàn luận rôm rả.

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