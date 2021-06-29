Nữ hoàng bikini Ngọc Trinh lại có lúc lép vế trước body bốc lửa của MC VTV '3000 chữ' trong clip quẩy tung hồ bơi triệu đô nhà Vũ Khắc Tiệp

Hậu trường 29/06/2021 06:41

Ngọc Trinh và MC VTV Thanh Huyền đã có màn đọ dáng nóng bỏng ngay tại hồ bơi cực sang chảnh của ông bầu Vũ Khắc Tiệp.

Người đẹp Trà Vinh luôn biết cách tạo sức nóng cho mình, một khi cô diện bikini là thiên hạ lại một phen “bỏng mắt”. Rất nhiều khán giả đã dành cho Ngọc Trinh nhiều lời khen về hình thể. Thậm chí khán giả còn tặng cho cô danh xưng nữ hoàng nội y thì cũng đủ biết sức nóng của nữ diễn viên vòng eo 56 không phải dạng vừa. 

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Ngọc Trinh và MC VTV Thanh Huyền khoe body chuẩn từng mm tại hồ bơi nhà Vũ Khắc Tiệp 

Gần đây nhất Ngọc Trinh và MC Thanh Thanh Huyền đã có màn đọ dáng ngọc bên hồ bơi nhà Vũ Khắc Tiệp khiến khán giả “đứng ngồi không yên”. MC Thanh Huyền còn được khán giả xem đài VTV biết đến khi cô dẫn song ngữ 3.000 chữ cùng 75 tên riêng mà không cần kịch bản.

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Có thể thấy Ngọc Trinh và Thanh Huyền 'một chín một mười' trong bộ bikini nóng bỏng - Ảnh: Intenret
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Cả hai khoe đôi chân dài ngút ngàn bên cạnh hồ bơi nhà Vũ Khắc Tiệp - Ảnh: Internet
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MC VTV khoe vòng 3 bốc lửa - Ảnh: Internet
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Trước đó Ngọc Trinh cũng từng thả dáng ngọc bên hồ bơi sang chảnh của tại ông bầu - Ảnh: Internet

Được biết, nhà của Vũ Khắc Tiệp vừa hoàn tất và Ngọc Trinh là một trong những chân dài ghé thăm đầu tiên. Ông bầu triệu đô cũng từng đánh tiếng muốn người đẹp Trà Vinh dọn qua ở chung và Ngọc Trinh cũng đã thả thính khi đáp lại "em dọn qua liền". Hiện tại bộ ảnh của cả hai người đẹp đang gây sốt cư dân mạng và nhận được khá nhiều lời khen có cánh.

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