Nữ hoàng bikini Ngọc Trinh lại có lúc lép vế trước body bốc lửa của MC VTV '3000 chữ' trong clip quẩy tung hồ bơi triệu đô nhà Vũ Khắc Tiệp

Người đẹp Trà Vinh luôn biết cách tạo sức nóng cho mình, một khi cô diện bikini là thiên hạ lại một phen “bỏng mắt”. Rất nhiều khán giả đã dành cho Ngọc Trinh nhiều lời khen về hình thể. Thậm chí khán giả còn tặng cho cô danh xưng nữ hoàng nội y thì cũng đủ biết sức nóng của nữ diễn viên vòng eo 56 không phải dạng vừa.

Ngọc Trinh và MC VTV Thanh Huyền khoe body chuẩn từng mm tại hồ bơi nhà Vũ Khắc Tiệp

Gần đây nhất Ngọc Trinh và MC Thanh Thanh Huyền đã có màn đọ dáng ngọc bên hồ bơi nhà Vũ Khắc Tiệp khiến khán giả “đứng ngồi không yên”. MC Thanh Huyền còn được khán giả xem đài VTV biết đến khi cô dẫn song ngữ 3.000 chữ cùng 75 tên riêng mà không cần kịch bản.