Ngọc Trinh lên clip 'rao giảng' về thành công, CĐM réo tên tỷ phú Hoàng Kiều và cạnh khóe: 'Thành công là khi bạn đòi được xe 20 tỷ'

Ngọc Trinh lên clip nói về niềm tự hào của bản thân tuy nhiên cô phát âm tiếng Anh từ Secret thành ‘sít-rịt’ khiến cộng đồng mạng ‘té ngửa’.
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Ngọc Trinh luôn kiến khán giả ngưỡng mộ bởi khối tài sản khủng và một body chuẩn từng mm khiến cô gái nào cũng phải ghen tị. Ngoài ra cô còn có tài kinh doanh khi cho ra mắt phim vòng eo 56 và mới đây là tham gia sáng lập một công ty người mẫu. Để truyền cảm hứng cho khán giả và giúp các bạn nữ tự tin hơn khi làm lãnh đạo, người đẹp Trà Vinh đã diện style công sở, make up tông dịu và chia sẻ một bài học đạo lý khá thâm thúy: "'Thành công không phải số tiền mà bạn kiếm được mà sự khác biệt bạn tạo ra cuộc sống của người khác', đó là câu nói của Obama. Với Trinh thì khác biệt mà Trinh tạo ra cho người khác đó chính là việc truyền cảm hứng, yêu vẻ đẹp của chính bản thân mình”.
Ngoài ra trong phần thuyết trình và kêu gọi nhấn follow kênh của công ty trên TikTok, cô còn nói thêm: “Trinh yêu từng vẻ đẹp của chính bản thân mình nói riêng và những người phụ nữ nói chung. Với cương vị là nhà sáng lập của Venus Secret, Trinh muốn tạo ra sự khác biệt cho tất cả các chị em chúng ta bằng cách cho ra những bộ nội y thật đặc biệt để tôn lên nét đẹp của họ". Tuy nhiên một số khán giả hơi tò mò vì trong clip cô có nhắc đến từ “sít-rịt”, khi xem thông tin trên mạng thì mọi người mới hiểu rõ cô đang nhắc đến từ Secret (bí mật).
Ngoài ra fan còn réo tên ông Hoàng Kiều và vụ đòi xe 20 tỷ dưới phần bình luận. Khán giả “đào” lại việc Ngọc Trinh từng bị tỷ phú Hoàng Kiều tố đòi xe 20 tỷ và đưa ra khá nhiều ý kiến trái chiều.
Trước đó tỷ phú Hoàng Kiều từng lên tiếng trong 1 clip cũ cách đây vài năm: "Tôi nào có ngờ biết là nó có người tình thứ nhì, thứ ba trong lúc yêu tôi. Tôi biết vậy tôi mới bỏ. Hiểu chưa? Tôi biết con người đó không tốt. Nó nói tôi 'em cần phải đi chiếc xe 20 tỷ' thì thôi tôi biết rồi. Từ bây giờ đừng đả động đến Ngọc Trinh gì nữa".
Hiện tại Ngọc Trinh rất chăm chỉ xuất hiện tại biệt thự nhà Vũ Khắc Tiệp và thả dáng ngọc trong những bộ bikini bên cạnh hồ bơi để PR cho các dự án sắp tới của mình. Khán giả đang mong chờ cô sẽ chứng minh tài năng lãnh đạo của mình thế nào để “lật ngược” những comment mỉa mai của fan ngày hôm nay.