Ngọc Trinh lên clip 'rao giảng' về thành công, CĐM réo tên tỷ phú Hoàng Kiều và cạnh khóe: 'Thành công là khi bạn đòi được xe 20 tỷ'

Ngọc Trinh luôn kiến khán giả ngưỡng mộ bởi khối tài sản khủng và một body chuẩn từng mm khiến cô gái nào cũng phải ghen tị. Ngoài ra cô còn có tài kinh doanh khi cho ra mắt phim vòng eo 56 và mới đây là tham gia sáng lập một công ty người mẫu. Để truyền cảm hứng cho khán giả và giúp các bạn nữ tự tin hơn khi làm lãnh đạo, người đẹp Trà Vinh đã diện style công sở, make up tông dịu và chia sẻ một bài học đạo lý khá thâm thúy: "'Thành công không phải số tiền mà bạn kiếm được mà sự khác biệt bạn tạo ra cuộc sống của người khác', đó là câu nói của Obama. Với Trinh thì khác biệt mà Trinh tạo ra cho người khác đó chính là việc truyền cảm hứng, yêu vẻ đẹp của chính bản thân mình”.

Ngọc Trinh lên clip chia sẻ bí quyết thành công và cách tạo ra sự khác biệt - Ảnh: Chụp từ clip

Ngoài ra trong phần thuyết trình và kêu gọi nhấn follow kênh của công ty trên TikTok, cô còn nói thêm: “Trinh yêu từng vẻ đẹp của chính bản thân mình nói riêng và những người phụ nữ nói chung. Với cương vị là nhà sáng lập của Venus Secret, Trinh muốn tạo ra sự khác biệt cho tất cả các chị em chúng ta bằng cách cho ra những bộ nội y thật đặc biệt để tôn lên nét đẹp của họ". Tuy nhiên một số khán giả hơi tò mò vì trong clip cô có nhắc đến từ “sít-rịt”, khi xem thông tin trên mạng thì mọi người mới hiểu rõ cô đang nhắc đến từ Secret (bí mật).