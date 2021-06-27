Ngọc Trinh cởi dây bikini mỏng như cọng chỉ suýt rớt khiến cõi mạng ‘đau tim’, muốn thoát y chăng?

Trong khi thiên hạ đang đồn đoán mối quan hệ lâu nay của Vũ Khắc Tiệp và nữ hoàng nội y là trên mức tình bạn thì Ngọc Trinh đã tung bộ ảnh chụp ngay tại hồ bơi nhà ông bầu khiến fan càng thêm bán tín bán nghi. Điều đáng chú ý là sau khi bộ ảnh nóng đến nghẹt thở được ra mắt, "người giúp việc" của người đẹp Trà Vinh đã chia sẻ khoảnh khắc hậu trường có vẻ còn hot hơn BST kia.

Sợi dây bikini mỏng như cọng chỉ khiến fan trầm trồ - Ảnh: Chụp từ clip

Trong video này, Ngọc Trinh đã nhẹ nhàng cởi dây bộ bikini mỏng như cọng chỉ và giữ trên tay như muốn thoát y khiến cõi mạng “đau tim” hết sức.

Ảnh thật đã nóng bỏng thể này còn clip hậu trường thì cũng rầm rộ không kém - Ảnh: Internet

Ngọc Trinh sở hữu 3 vòng hoàn hảo vạn người mê - Ảnh: Internet

Vũ Khắc Tiệp có ý định mời người đẹp Trà Vinh về sống chung và cô nói 'sẽ dọn đồ qua liền' làm cõi mạng hết sức tò mò - Ảnh: internet

Ngoài ra gần đây cô cũng có ý định lấn sân ca hát khiến fan xôn xao - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại bộ ảnh của cô vẫn gây sốt cộng đồng mạng bởi 3 vòng cực kỳ hoàn hảo và cân đối. Cư dân mạng vẫn trầm trồ không ngớt vì showbiz Việt hiếm có ai sở hữu body bốc lửa như cô lại còn chăm khoe ảnh bikini nóng rực, đốt mắt fan suốt 4 mùa trong năm.