Ngọc Trinh đổ chất lỏng vào 'chỗ hiểm' Vũ Khắc Tiệp hô biến ‘đợi to ra’ khiến người xem ‘đỏ mặt vì ngượng’

Hậu trường 18/06/2021 05:14

Sau khi đổ chất lỏng vào chỗ kín của Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh đợi kết quả khiến người xem hốt hoảng.

Ngọc TrinhVũ Khắc Tiệp đã trình làng một clip vui nhộn “mô tả sự thần kỳ của nước”. Nội dung clip nói về việc đổ chất lỏng lên một vật gì đó sau đó kết quả sẽ to lên gấp bội.

Được biết, sau khi xem một video nói về một nhân vật đổ nước lên chiếc xe mô hình và hô biến thành một xế hộp hoành tráng, Ngọc Trinh đã cầm ly nước đổ vào vùng kín của Vũ Khắc Tiệp và hồi hộp chờ đợi kết quả. Cô đã hụt hẫng bỏ đi sau khi đợi mãi không thấy "chỗ đó" của Vũ Khắc Tiệp to lên. 

Dù mục đích chính quay clip cũng chỉ để tạo niềm vui cho người xem tuy nhiên hành động trên được nhiều cư dân mạng cho là kém duyên. Nhiều người còn cho rằng đó là kiểu trêu đùa thô thiển.

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Thực hiện theo trend, Ngọc Trinh thực hiện clip đổ nước vào Vũ Khắc Tiệp - Ảnh: Chụp màn hình
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Cô đợi chỗ đó to ra nhưng sau đó hụt hẫng vì không có kết quả - Ảnh: Chụp màn hình

 

Ngoài clip trên, trước đó Ngọc Trinh còn gây tranh cãi khi quay clip ăn chuối hay để cho người khác vỗ vào vòng 3 khiến dân mạng tá hỏa.

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Clip ăn chuối của cô cũng khiến dân mạng đỏ mặt - Ảnh: Internet
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Ngoài ra cô còn từng có clip để người khác vỗ vòng 3 khiến dân mạng tá hỏa - Ảnh: Chụp màn hình

Các clip trên đều có sự góp mặt diễn xuất nhiệt tình của ông bầu Vũ Khắc Tiệp.

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