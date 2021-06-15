Luật sư nói gì khi Ngọc Trinh ‘vô tư’ tụ tập đông người chụp ảnh nội y trong thời gian giãn cách xã hội?

Sự việc này được "nữ hoàng nội y" đăng tải trên trang Instagram cá nhân vào ngày 13/6/2021. Có thể nhận thấy từ đoạn clip ngắn, ekip của người đẹp bao gồm thợ make-up, làm tóc, stylist, quay phim, chụp ảnh, trợ lý,... thì cũng đã trên 5 người.

Tình hình dịch bệnh căng thẳng, các cơ quan chức năng yêu cầu người dân thực hiện lệnh giãn cách xã hội, khuyến cáo nghiêm túc chấp hành các yêu cầu, không tụ tập trên 5 người ở bên ngoài các công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người. Thế nhưng, bất chấp chỉ thị này, Ngọc Trinh vẫn cùng ekip khá đông người tụ tập tại nhà để thực hiện bộ ảnh nội y nóng bỏng.

Cụ thể, TPHCM đang thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, khu phố cách ly với khu phố, phường cách ly với phường; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Theo thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp - Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho rằng: "Nếu đúng là hành vi của Ngọc Trinh diễn ra trong thời điểm này thì đây là hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh. Những người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP. Nếu hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh mà làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự".

Trước đó, Ngọc Trinh tập trung hơn 10 người ăn uống tại nhà riêng giữa mùa dịch - Ảnh: Chụp màn hình

Theo chỉ thị này, bắt buộc mọi công dân đều phải có trách nhiệm tuân thủ quy định về phòng chống dịch bệnh. Hành vi vi phạm quy định về giãn cách xã hội, không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Cụ thể như sau: Điều 12 - Vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế;

b) Không báo cáo với Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan y tế dự phòng trên địa bàn về trường hợp mắc bệnh dịch theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Che dấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh truyền nhiễm đã được công bố là có dịch;

b) Không thực hiện hoặc từ chối thực hiện biện pháp vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch;

c) Không tham gia chống dịch theo quyết định huy động của Ban Chỉ đạo chống dịch;

d) Thu tiền khám và điều trị đối với trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A;

đ) Không thực hiện quyết định buộc tiêu hủy động vật, thực vật và vật khác là trung gian truyền bệnh, trừ các trường hợp quy định tại điểm c khoản 4 và điểm d khoản 5 Điều này.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch;

b) Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp cấm kinh doanh, sử dụng loại thực phẩm là trung gian truyền bệnh;

c) Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch thuộc nhóm A;

b) Đưa ra khỏi vùng có dịch thuộc nhóm A những vật phẩm, động vật, thực vật, thực phẩm và hàng hóa khác có khả năng lây truyền bệnh dịch;

c) Không thực hiện quyết định buộc tiêu hủy động vật, thực phẩm, thực vật và các vật khác là trung gian truyền bệnh thuộc nhóm A.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thực hiện yêu cầu kiểm tra và xử lý y tế đối với phương tiện vận tải trước khi ra khỏi vùng có dịch trong tình trạng khẩn cấp về dịch;

b) Không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch;

c) Đưa người, phương tiện không có nhiệm vụ vào ổ dịch tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch;

d) Không thực hiện quyết định buộc tiêu hủy động vật, thực phẩm, thực vật và các vật khác có nguy cơ làm lây lan bệnh dịch sang người tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thực hiện biện pháp vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy định của pháp luật đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 2 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

c) Buộc tiêu hủy động vật, thực phẩm, thực vật và các vật khác đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2, điểm b, c khoản 4 và điểm d khoản 5 Điều này;

d) Buộc xử lý y tế phương tiện vận tải đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 5 Điều này.

Chính vì thế, luật sư Cường cho rằng, với hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người thì người vi phạm sẽ bị phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng theo quy định tại khoản 3, Điều 12 của nghị định số 117 nêu trên. Đối với khu vực đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch mà không tuân thủ quy định về việc cấm tập trung đông người thì mức phạt có thể từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng theo khoản 5, Điều 12 của Nghị định này.

Theo luật sư Cường, nếu sự việc vừa mới diễn ra ở nơi đã có quy định về hạn chế tập trung đông người thì hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính thậm chí mức phạt nặng hơn nếu xảy ra lây lan dịch bệnh. Trường hợp thứ 2, nếu những hình ảnh này diễn ra trước đó, dù không có hành vi vi phạm thì đây cũng là một bài học rút kinh nghiệm cho những người nổi tiếng.