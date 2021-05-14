'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh tạo dáng 'khét lẹt' trong bộ hình 'đã cái nư' cùng dàn 'gà cưng' mới của Vũ Khắc Tiệp

Cái nắng chói chang của tháng Năm không cản được năng lượng làm việc của Ngọc Trinh cùng dàn "gà cưng" mới của ông bầu Vũ Khắc Tiệp.
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Mới đây, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh vừa có buổi chụp ảnh quảng bá show diễn Venus' Secret và dự án kinh doanh do cô và ông bầu Vũ Khắc Tiệp chung tay thực hiện. Buổi chụp hình được cô nàng chia sẻ lên trang cá nhân với trạng thái tràn đầy niềm vui: "Lâu rồi mới được chụp 1 bộ hình đã cái nư như vậy! Mọi người cùng chờ xem bộ hình xinh lung linh của Ngọc Trinh 18 chủi và các ứng viên Venus's Secrety tiềm năng của Venus' Secret nha! Thật sự thấy các bạn bây giờ quá là chuyên nghiệp luôn. Phim trường nắng nóng cực độ mà mà ai cũng làm việc hết năng suất".
Show diễn Venus' Secret dự kiến tổ chức vào tháng 7 tại TP.HCM. Người đẹp cũng tiết lộ những trang phục bikini sẽ do chính cô thiết kế và hy vọng Covid-19 sớm ổn định để dự án được diễn ra đúng kế hoạch.