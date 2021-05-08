Tóc tai '50 sắc thái' nhưng bà mẹ 2 con 'phồn thực' nhất Việt Nam vẫn đẹp mê ly, thân hình 'chặt chém' như gái đôi mươi

Sao Việt 08/05/2021 14:45

"Mẹ hai con" Elly Trần luôn khiến cư dân mạng phải 'dậy sóng” bởi những bức hình đẹp mê ly, thân hình "phát hỏa" như gái đôi mươi.

Elly Trần trở nên nổi tiếng với danh xưng là "mỹ nhân vòng một", được công chúng biết đến nhiều thông qua những bức ảnh khoe vòng một đầy đặn và gợi cảm. Từ cơ hội đó, người đẹp nhanh chóng bước chân vào làng giải trí với các vai trò mẫu ảnh và diễn viên.

Sau một thời gian hoạt động trong Vbiz, cô nàng hot girl 8x đời đầu quyết định "yên bề gia thất" với chồng Tây và hai con xinh đẹp. Nhưng cho tới tận bây giờ, cô vẫn chưa từng một lần lên tiếng về danh tính của ông xã và cuộc sống hôn nhân của mình. Dù đã trở thành người phụ nữ của gia đình nhưng "mỹ nhân vòng một" luôn khiến người hâm mộ "ngộp thở" trong các bộ ảnh khoe ba vòng bốc lửa, chuẩn tới từng đường cong cơ thể.

Đáng chú ý, cô nàng luôn táo bạo thử nghiệm nhiều màu tóc khác nhau, từ bạch kim chói sáng đến cam rực đầy hiện đại và trẻ trung. 

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Cô nàng thuần tóc đen nhưng phá cách với một chút xoăn nhẹ trông hiện đại và sang trọng rất nhiều - Ảnh FBNV
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Người đẹp cũng rất chịu khó 'bắt trend' thay đổi màu tóc cam sáng rực khá được ưa chuộng hiện nay - Ảnh FBNV
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Màu tóc bạch kim chói sáng đầy hiện đại và trẻ trung - Ảnh FBNV
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Mái tóc tím khói cũng khiến vẻ đẹp của cô nàng nổi bần bật - Ảnh FBNV
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Người đẹp luôn thu hút mọi ánh mắt bởi nhan sắc xinh đẹp cùng thân hình 'đồng hồ cát' của mình - Ảnh FBNV
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Vóc dáng thanhh mảnh với vòng eo 'con kiến', nổi bật vòng một nảy nở được khoe tối đa khi cô nàng diện bikini hai mảnh - Ảnh FBNV

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Cô nàng thường xuyên đăng tải hình ảnh của bản thân trên trang cá nhân trong những bộ trang phục gợi cảm khoe được vóc dáng của mình - Ảnh FBNV
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Dù sang độ tuổi 34, nhưng người đẹp vẫn sở hữu một thân hình 'nóng hơn mùa hè', làm 'đổ gục' người nhìn - Ảnh FBNV
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Người đẹp hạnh phúc cùng các con của mình trong bộ ảnh gần đây - Ảnh FBNV

Hiện tại, cô nàng cũng là một "hot mum" trên mạng xã hội sau khi sinh hai con là bé Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch. Những hình ảnh và quan điểm nuôi dạy con cái được "mẹ hai con" chia sẻ cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích của cộng đồng mạng.

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