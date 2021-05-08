"Mẹ hai con" Elly Trần luôn khiến cư dân mạng phải 'dậy sóng” bởi những bức hình đẹp mê ly, thân hình "phát hỏa" như gái đôi mươi.
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Elly Trần trở nên nổi tiếng với danh xưng là "mỹ nhân vòng một", được công chúng biết đến nhiều thông qua những bức ảnh khoe vòng một đầy đặn và gợi cảm. Từ cơ hội đó, người đẹp nhanh chóng bước chân vào làng giải trí với các vai trò mẫu ảnh và diễn viên.
Sau một thời gian hoạt động trong Vbiz, cô nàng hot girl 8x đời đầu quyết định "yên bề gia thất" với chồng Tây và hai con xinh đẹp. Nhưng cho tới tận bây giờ, cô vẫn chưa từng một lần lên tiếng về danh tính của ông xã và cuộc sống hôn nhân của mình. Dù đã trở thành người phụ nữ của gia đình nhưng "mỹ nhân vòng một" luôn khiến người hâm mộ "ngộp thở" trong các bộ ảnh khoe ba vòng bốc lửa, chuẩn tới từng đường cong cơ thể.
Đáng chú ý, cô nàng luôn táo bạo thử nghiệm nhiều màu tóc khác nhau, từ bạch kim chói sáng đến cam rực đầy hiện đại và trẻ trung.
Hiện tại, cô nàng cũng là một "hot mum" trên mạng xã hội sau khi sinh hai con là bé Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch. Những hình ảnh và quan điểm nuôi dạy con cái được "mẹ hai con" chia sẻ cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích của cộng đồng mạng.