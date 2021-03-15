Mẹ 2 con Elly Trần diện nội y ren mỏng tang khoe body nuột nà khiến CĐM ‘ngượng chín mặt’

Hậu trường 15/03/2021 17:08

Loạt ảnh mới của nữ diễn viên Elly Trần trên mạng xã hội khiến nhiều người phải “nghẹt thở” vì quá táo bạo.

Vốn nổi tiếng là mỹ nhân gợi cảm bậc nhất Vbiz, nữ diễn viên Elly Trần chưa bao giờ khiến người hâm mộ hết ngỡ ngàng trước những bộ cánh sexy đầy táo bạo của mình.

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Elly Trần nổi tiếng với hình ảnh gợi cảm, quyến rũ - Ảnh: IG

Khoảng thời gian gần đây, bà mẹ 2 con ngày càng tích cực đổi mới hình ảnh hơn khi thay đổi màu tóc và chăm chỉ chia sẻ những khoảnh khắc xinh đẹp đến khán giả.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Elly Trần gây chú ý khi tung loạt ảnh diện nội y ren xuyên thấu, tạo dáng quyến rũ trước ống kính. Với góc chụp từ dưới lên, nữ diễn viên khoe triệt để đường cong cơ thể cũng như đôi chân thon dài không tì vết và vòng ba gợi cảm. Đặc biệt, điều khiến cư dân mạng chú ý là hình xăm ở vị trí khá nhạy cảm của Elly Trần.

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Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của bà mẹ 2 con - Ảnh: IG 

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Cô nàng không ngần ngại tạo dáng táo bạo trước ống kính - Ảnh: FB 

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Hình xăm ở vị trí nhạy cảm thu hút sự chú ý - Ảnh: IG 

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Elly Trần khiến fan đứng ngồi không yên khi diện nội y ren gợi cảm - Ảnh: IG

Cách đây không lâu, Elly Trần vướng nghi vấn trục trặc tình cảm với chồng Tây khi liên tục đăng những dòng trạng thái buồn bã lên mạng xã hội. Thậm chí, cô còn bị đồn giật chồng, quỵt tiền người khác...

Trải qua quãng thời gian khủng hoảng này, Elly Trần từng tiết lộ bản thân phải sử dụng thuốc trầm cảm liều cao. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cô đã dần lấy lại tinh thần để tiếp tục công việc và chăm sóc các con.

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