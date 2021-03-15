Vợ Vân Quang Long bức xúc với BTC đêm nhạc tưởng nhớ chồng, ẩn ý ‘của cho không bằng cách cho’

Hậu trường 15/03/2021 09:48

Bài đăng mới nhất của Linh Lan – vợ cố NS Vân Quang Long trên trang cá nhân đang thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Sau khi Vân Quang Long qua đời, những ồn ào xoay quanh câu chuyện gia đình của cố nghệ sĩ vẫn gây xôn xao dư luận. Sau lùm xùm với mẹ ruột Vân Quang Long thì Linh Lan lại tiếp tục đấu tố với chị gái của nam ca sĩ – Mimi.

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Vân Quang Long và Linh Lan - Ảnh: FB
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Linh Lan và Mimi - chị gái NS Vân Quang Long - Ảnh: FB

Mới đây, Linh Lan lại tiếp tục thu hút sự chú ý khi bức xúc về chuyện nhận tiền hỗ trợ từ các anh em nghệ sĩ, người quen của Vân Quang Long.

Cụ thể, Linh Lan khẳng định sẽ không tham gia buổi trao tiền hỗ trợ từ chương trình đêm nhạc tưởng nhớ Vân Quang Long. Nguyên nhân xuất phát từ việc cô cảm thấy những yêu cầu của BTC không hợp lý: “Linh Lan không cảm thấy được tôn trọng khi có sự đề nghị là chiều nay nếu đến điểm hẹn thì Linh Lan phải mang theo giấy chứng minh nhân dân của mình và giấy khai sanh của con. Đây là một điều làm cho Linh Lan rất buồn như là mình phải đi xin xỏ và chứng minh một điều gì đó thì mới nhận được sự giúp đỡ.

Xin thưa là lòng tự trọng và danh dự của Linh Lan không cho phép mình làm điều đó. Tục ngữ Việt Nam mình có câu ‘Nghèo cho sạch, rách cho thơm’ và ‘Của cho không bằng cách cho’”.

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Bài đăng của Linh Lan - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của vợ cố NS Vân Quang Long, vì bị BTC yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân và giấy khai sinh của con gái thì mới được nhận tiền nên cô sẽ không tham gia đêm nhạc.

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Nhiều nghệ sĩ tham gia đêm nhạc tưởng nhớ Vân Quang Long - Ảnh: FB

Trước đó, nhiều nghệ sĩ như Tuấn Hưng, Hồ Việt Trung, Jolie Phương Trinh, Phan Đình Tùng... đã tham gia đêm nhạc có tên “Tình nghệ sĩ” để kêu gọi quyên góp, hỗ trợ chi phí ăn học cho các con Vân Quang Long. Được biết, tổng số tiền quyên góp là 236 triệu đồng.

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Từ khóa:   Linh Lan vợ Vân Quang Long NS Vân Quang Long

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