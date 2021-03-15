Từng bị chê bai ngoại hình, nhan sắc vợ đại gia hơn 15 tuổi của Trương Nam Thành giờ ra sao?

Năm 2017, Trương Nam Thành gây xôn xao khi công khai bạn gái hơn 15 tuổi – doanh nhân Thu Huyền. Thời điểm đó, nam diễn viên sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ vẻ ngoài điển trai và đang trên đỉnh cao sự nghiệp với nhiều tác phẩm truyền hình được yêu thích.

Đến tháng 11/2018, Trương Nam Thành và bạn gái doanh nhân kết hôn. Chênh lệch về tuổi tác và ngoại hình khiến cặp đôi chịu không ít gièm pha từ dư luận. Theo đó, bà xã Trương Nam Thành bị chê là kém sắc, già nua và không xứng với chàng Á vương. Trong khi đó, Trương Nam Thành cho biết không quan tâm đến những vấn đề này, ngược lại anh rất yêu thương, chiều chuộng vợ.