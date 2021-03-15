Từng bị chê bai ngoại hình, nhan sắc vợ đại gia hơn 15 tuổi của Trương Nam Thành giờ ra sao?

Hậu trường 15/03/2021 13:51

Hậu giảm cân, bà xã Trương Nam Thành – doanh nhân Thu Huyền ngày càng trẻ trung, xinh đẹp và nhận về nhiều lời khen từ công chúng.

Năm 2017, Trương Nam Thành gây xôn xao khi công khai bạn gái hơn 15 tuổi – doanh nhân Thu Huyền. Thời điểm đó, nam diễn viên sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ vẻ ngoài điển trai và đang trên đỉnh cao sự nghiệp với nhiều tác phẩm truyền hình được yêu thích.

Đến tháng 11/2018, Trương Nam Thành và bạn gái doanh nhân kết hôn. Chênh lệch về tuổi tác và ngoại hình khiến cặp đôi chịu không ít gièm pha từ dư luận. Theo đó, bà xã Trương Nam Thành bị chê là kém sắc, già nua và không xứng với chàng Á vương. Trong khi đó, Trương Nam Thành cho biết không quan tâm đến những vấn đề này, ngược lại anh rất yêu thương, chiều chuộng vợ.

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Trong đám cưới, Thu Huyền liên tiếp nhận về những lời chê bai nhan sắc - Ảnh: FB

Bẵng đi một thời gian, bà xã Trương Nam Thành ngày càng xinh đẹp, quyến rũ sau khi giảm cân. Có thể nói, ở tuổi 45, Thu Huyền vẫn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung và phong cách thời trang ấn tượng. Nhiều người cho rằng nữ doanh nhân đã thăng hạng nhan sắc hậu kết hôn.

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Thu Huyền xinh đẹp hơn sau khi giảm cân - Ảnh: FB 

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Bà xã Trương Nam Thành thường diện phong cách thời trang năng động để ‘hack tuổi’ – Ảnh: FB

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Sau hơn 2 năm chung sống, cặp đôi đang rất hạnh phúc - Ảnh: FB

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Hai con trai sinh đôi của Trương Nam Thành và bà xã Thu Huyền - Ảnh: FB

Nhờ chăm chút ngoại hình, Thu Huyền ngày càng tự tin hơn. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đến khán giả. Ngoài ra, Thu Huyền còn được khen xứng đôi bên chồng trẻ.

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