Mới ngày nào còn bé xíu, con gái Elly Trần nay đã ra dáng thiếu nữ, diện áo dài xinh tươi đón Tết

Năm 2014, Elly Trần hạ sinh con gái đầu lòng Cadie Mộc Trà . Từ khi chào đời, con gái Elly Trần đã nhanh chóng trở thành “hot baby” nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp như thiên thần.

Mang trong mình 2 dòng máu Việt – Mỹ, con gái Elly Trần được nhận xét xinh xắn như búp bê - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang cá nhân, Elly Trần vừa chia sẻ bộ ảnh mới nhất của Cadie Mộc Trà đến người hâm mộ kèm dòng trạng thái: “Mùa xuân tới rồi, nay cô Trà đi chùa cầu phúc và sức khỏe cho cả gia đình nhé”.

Cadie Mộc Trà nay đã cao lớn, ra dáng thiếu nữ - Ảnh: FB

Con gái Elly Trần nhận được nhiều lời khen từ dân mạng - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, cô bé mũm mĩm năm nào nay đã cao lớn phổng phao và rất ra dáng thiếu nữ. Khoác lên mình bộ áo dài truyền thống, Cadie Mộc Trà xinh đẹp, dịu dàng thu hút mọi ánh nhìn.

Dưới bài đăng, cư dân mạng dành nhiều lời khen cho con gái Elly Trần: “Quá trời thấy cưng rồi chị Elly ơi”, “Yêu cô Trà từ hồi còn nhỏ xíu luôn”, “Cô Trà ra dáng quá trời quá đất! Dễ thương quá đi à”, “Cô Trà nay ra dáng thiếu nữ rồi”, “Mộc Trà lớn nhanh quá, lúc nào nhìn em cũng nhẹ nhàng, trong trẻo”…

Elly Trần từng tiết lộ con gái có sở thích vẽ tranh và đọc sách. Cô bé có cá tính mạnh, tự lập nhưng khá nhạy cảm.

Vẻ ngoài soái ca của Alfie Túc Mạch - Ảnh: FB

Ngoài Cadie Mộc Trà, con trai Elly Trần - bé Alfie Túc Mạch cũng thu hút sự chú ý không kém. Cậu bé sinh năm 2015, sở hữu nét đẹp cuốn hút khiến nhiều người mê mẩn. Hiện tại, trang fanpage của Cadie Mộc Trà và em trai Alfie Túc Mạch đã có tới gần 1 triệu người theo dõi.