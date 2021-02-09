Đàm Thu Trang khoe ảnh cận mặt con gái, dân mạng phát sốt vì quá đáng yêu

Khoảnh khắc mới nhất của bé Suchin – con gái Đàm Thu Trang và Cường Đô La khiến dân mạng vô cùng thích thú.

Tháng 8/2020, Đàm Thu Trang và Cường Đô La hạnh phúc đón con chung sau hơn 1 năm kết hôn. Từ khi chào đời, bé Suchin – ái nữ nhà Cường Đô La đã là một trong những nhóc tỳ được săn đón bậc nhất Vbiz.

Trên mạng xã hội, vợ chồng Đàm Thu Trang thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của ái nữ đến khán giả nhưng hiếm khi khoe ảnh cận mặt.

Hầu hết những bức ảnh của Suchin đều được chụp từ xa hoặc dùng icon che mặt - Ảnh: FB

Thế nhưng mới đây, bà xã Cường Đô La bất ngờ gây chú ý khi khoe cận góc nghiêng của con gái lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Chẳng mấy chốc cục nhõi của mẹ dẫn bạn trai về ra mắt ba mẹ”.

Người hâm mộ đứng ngồi không yên vì sự bụ bẫm, đáng yêu của ái nữ nhà doanh nhân phố núi - Ảnh: FB

Qua hình ảnh chia sẻ, bé Suchin sở hữu những đường nét cực xinh xắn với đôi mắt to tròn, gò má phúng phính và sống mũi cao. Theo đó, nhiều người nhận xét cô bé thừa hưởng hài hòa nét đẹp của cả bố và mẹ.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, ông bố bỉm sữa Cường Đô La để lại bình luận: “Yêu công chúa của ba”. Bên cạnh đó, người hâm mộ đồng loạt dành lời khen cho vẻ ngoài đáng yêu của Suchin: “Em đã cứng cáp thế này rồi nhanh quá”, “Mỹ nhân tương lai. Ba Cường mẹ Trang tha hồ bận rộn tuyển chọn nha”, “Cưng quá đi nè, nhìn em lúc nào cũng tươi tít mắt”, “Góc nghiêng thần thánh của Suchin”…

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