Hồng Nhung khoe ảnh 2 con mặc áo dài cực đáng yêu, dân mạng cảm thán: ‘Tôm Tép lớn nhanh quá’

Hậu trường 09/02/2021 11:19

Khoảnh khắc mới nhất của 2 bé Tôm và Tép – cặp song sinh nhà diva Hồng Nhung nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ diva Hồng Nhung vừa đăng tải khoảnh khắc cực đáng yêu của 2 con kèm dòng trạng thái: Không khí Tết và niềm vui thêm quân số trong nhà... (mẹ quyết cho nhập hộ tịch 1 bể 5 em cá nhỏ tí...). Tết vui nhất những ngày chuẩn bị! Chúc các gia đình rộn ràng đón Xuân!”.

hong nhung 1
Tôm và Tép cực đáng yêu trong tà áo dài truyền thống - Ảnh: FB
hong nhung 2
Tôm ngày càng cao lớn, điển trai - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, bé Tép vô cùng xinh xắn khi khoác lên mình bộ áo dài trắng tươi sáng, thanh thuần. Trong khi đó, anh trai Tôm lại gây ấn tượng với mái tóc lãng tử, gương mặt điển trai và nụ cười cực duyên.

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt dành lời khen cho 2 bé Tôm và Tép, đồng thời gửi lời chúc năm mới đến mẹ con Hồng Nhung: “Tôm Tép lớn nhanh quá, mới ngày nào còn chút xíu à”, “Hai bé đáng yêu quá chị ơi”, “Chúc em và gia đình đón xuân vui vẻ hạnh phúc và đầm ấm. Yêu em!”, “Chúc nhà Bống đón xuân vui vẻ đầm ấm hạnh phúc”, “Chúc chị và gia đình đón Tết vui vẻ!”, “Chúc chị cùng gia đình đón một mùa xuân an lành, ấm áp và thật nhiều niềm vui!”…

hong nhung 3
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Tôm - Tép là cặp song sinh của diva Hồng Nhung và chồng cũ người Mỹ Kevin Gilmore. Năm 2018, cặp đôi ly hôn, Hồng Nhung giành quyền chăm sóc 2 con. 

hong nhung 4
Gia đình mới của chồng cũ Hồng Nhung - Ảnh: FB
hong nhung 5
Hồng Nhung và bạn trai tin đồn - Ảnh: FB

Năm 2019, chồng cũ Hồng Nhung tái hôn với một nữ doanh nhân người Myanmar. Trong khi đó, “nàng Bống” cũng được cho là đã tìm được hạnh phúc mới. Hậu tan vỡ, Hồng Nhung và chồng cũ đều dành cho nhau sự tôn trọng nhất định.

Nghệ sĩ Diễm Trinh: "Họ sợ tôi đang diễn thì chết, đứt gánh giữa đường nên không dám mời"

Nghệ sĩ Diễm Trinh: "Họ sợ tôi đang diễn thì chết, đứt gánh giữa đường nên không dám mời"

"Tôi đang đau đớn lắm, phải nằm một chỗ trên giường bệnh, không đi đâu được", nghệ sĩ Diễm Trinh nói.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồng Nhung và hai con diva Hồng Nhung con sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 37 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026