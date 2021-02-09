Hồng Nhung khoe ảnh 2 con mặc áo dài cực đáng yêu, dân mạng cảm thán: ‘Tôm Tép lớn nhanh quá’

Khoảnh khắc mới nhất của 2 bé Tôm và Tép – cặp song sinh nhà diva Hồng Nhung nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ diva Hồng Nhung vừa đăng tải khoảnh khắc cực đáng yêu của 2 con kèm dòng trạng thái: “Không khí Tết và niềm vui thêm quân số trong nhà... (mẹ quyết cho nhập hộ tịch 1 bể 5 em cá nhỏ tí...). Tết vui nhất những ngày chuẩn bị! Chúc các gia đình rộn ràng đón Xuân!”.

Tôm và Tép cực đáng yêu trong tà áo dài truyền thống - Ảnh: FB

Tôm ngày càng cao lớn, điển trai - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, bé Tép vô cùng xinh xắn khi khoác lên mình bộ áo dài trắng tươi sáng, thanh thuần. Trong khi đó, anh trai Tôm lại gây ấn tượng với mái tóc lãng tử, gương mặt điển trai và nụ cười cực duyên.

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt dành lời khen cho 2 bé Tôm và Tép, đồng thời gửi lời chúc năm mới đến mẹ con Hồng Nhung: “Tôm Tép lớn nhanh quá, mới ngày nào còn chút xíu à”, “Hai bé đáng yêu quá chị ơi”, “Chúc em và gia đình đón xuân vui vẻ hạnh phúc và đầm ấm. Yêu em!”, “Chúc nhà Bống đón xuân vui vẻ đầm ấm hạnh phúc”, “Chúc chị và gia đình đón Tết vui vẻ!”, “Chúc chị cùng gia đình đón một mùa xuân an lành, ấm áp và thật nhiều niềm vui!”…

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Tôm - Tép là cặp song sinh của diva Hồng Nhung và chồng cũ người Mỹ Kevin Gilmore. Năm 2018, cặp đôi ly hôn, Hồng Nhung giành quyền chăm sóc 2 con.

Gia đình mới của chồng cũ Hồng Nhung - Ảnh: FB

Hồng Nhung và bạn trai tin đồn - Ảnh: FB

Năm 2019, chồng cũ Hồng Nhung tái hôn với một nữ doanh nhân người Myanmar. Trong khi đó, “nàng Bống” cũng được cho là đã tìm được hạnh phúc mới. Hậu tan vỡ, Hồng Nhung và chồng cũ đều dành cho nhau sự tôn trọng nhất định.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hong-nhung-khoe-anh-2-con-mac-ao-dai-cuc-dang-yeu-dan-mang-cam-than-tom-tep-lon-nhanh-qua-395722.html