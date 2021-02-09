Từng khuyên chị em ‘bớt sống ảo’, Lệ Quyên bất ngờ bị dân mạng bóc mẽ chỉnh ảnh đến méo cả điện thoại

Cách đây không lâu, Lệ Quyên và bạn trai Lâm Bảo Châu được cho là cùng ra Hà Nội đón Tết với mẹ ruột nữ ca sĩ. Theo chia sẻ của “nữ hoàng phòng trà”, đã hơn 10 năm cô không được đón năm mới cùng mẹ. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh nên nữ ca sĩ không thể đưa con trai ra Hà Nội.

Mới đây, cô nàng còn hào hứng chia sẻ khoảnh khắc đến spa chăm sóc da ngày cận Tết. Qua hình ảnh đăng tải, giọng ca “Sầu tím thiệp hồng” tự tin selfie trước gương để khoe khéo body nuột nà và làn da mịn màng không tì vết ở tuổi 40. Dưới bài đăng, người hâm mộ dành nhiều lời khen cho “nhan sắc không tuổi” của Lệ Quyên.

Lệ Quyên khoe ảnh selfie trước gương với diện mạo xinh đẹp, sang chảnh - Ảnh: FB

Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại bất ngờ soi ra chi tiết nữ ca sĩ nhờ cậy phần mềm chỉnh ảnh để giúp gương mặt thon gọn hơn. Có thể thấy, điện thoại của nữ ca sĩ bị méo mó, biến dạng, không được tự nhiên. Đáng nói, chỉ vài tháng trước, nữ ca sĩ còn đăng status khuyên khán giả “bớt sống ảo”: “Cố lên hội chị em ơi... Vứt hết app chỉnh sửa bóp kéo đi”.

Dân mạng soi ra chi tiết khác lạ - Ảnh: FB

Bài đăng trước đây của Lệ Quyên - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, không ít lần trên mạng xã hội, Lệ Quyên than thở rằng tình trẻ Lâm Bảo Châu luôn bắt cô phải chụp ảnh bằng camera thường. Dù lời nói và hành động của nữ ca sĩ có phần bất nhất nhưng việc dùng app chỉnh ảnh để trông hoàn hảo hơn là điều rất đỗi bình thường, chỉ cần không quá lạm dụng. Bởi lẽ, ai cũng muốn mình đẹp hơn trong mắt người khác, nhất là với những nghệ sĩ nổi tiếng.