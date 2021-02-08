Cận Tết, Thủy Tiên và Công Vinh gây xúc động khi trao quà đặc biệt cho người dân miền Tây

Vợ chồng nữ ca sĩ Thủy Tiên đã có những phần quà hỗ trợ đầy thiết thực giúp người dân nghèo miền Tây đón Tết sum vầy, ấm cúng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Thủy Tiên vừa đăng tải đoạn clip ghi lại hành trình vợ chồng cô trao quà Tết cho bà con nghèo miền Tây. Giọng ca “Giấc mơ tuyết trắng” chia sẻ: “Tết rất gần tụi mình, nhưng lại còn rất xa đối với nhiều bà con nghèo miền Tây, hôm qua có mấy cô lại nói nhỏ với anh Vinh 'tui không có phiếu, mà tui khổ quá, cô chú cho tui xin bao gạo ăn Tết được rồi, không cần cho tui tiền cũng được tại tui không có phiếu'.

Thương lắm người miền Tây thiệt thà dễ thương nên anh Vinh cũng tặng bà con quà Tết như người có phiếu. Tổng bữa giờ khắp các nơi được hơn 3000 bà con có 1 chút ít niềm vui nho nhỏ ngày Tết”.

Bài đăng của Thủy Tiên - Ảnh: FB

Mỗi dịp Tết đến xuân về, Thủy Tiên và ông xã lại cùng nhau làm từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn - Ảnh: FB

Bà con đeo khẩu trang cẩn thận, nghiêm túc phòng tránh dịch - Ảnh: FB

Qua khoảnh khắc được chia sẻ, Thủy Tiên diện đồ giản dị cùng ông xã về miền Tây trao tận tay tiền mặt cho những hoàn cảnh khó khăn. Còn nhớ thời điểm tháng 1/2020, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên cũng đã khiến nhiều người nức lòng khi trao gần 1 tỷ đồng quyên góp cho hàng trăm công nhân ở Bình Dương sau khi họ bị quỵt lương thưởng.

Một số bình luận từ cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng không giấu được sự xúc động trước hành động nhân văn của vợ chồng Thủy Tiên: “Cô Tiên giữa đời thường”, “Chị thật tuyệt vời”, “Không biết nói gì ngoài hai chữ cảm ơn”, “Tấm lòng vàng của vợ chồng Thủy Tiên”…

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/can-tet-thuy-tien-va-cong-vinh-gay-xuc-dong-khi-trao-qua-dac-biet-cho-nguoi-dan-mien-tay-395662.html