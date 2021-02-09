Không phải Noo Phước Thịnh, Mai Phương Thúy bất ngờ thân thiết bên trai lạ, còn bình luận ‘yêu chồng’ cực ngọt

Khoảnh khắc thân thiết của Hoa hậu Mai Phương Thúy và một người đàn ông trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy là một trong những cặp đôi được dân mạng “chèo thuyền” nhiều nhất showbiz Việt. Theo đó, cả hai thường xuyên “chiêu đãi” người hâm mộ những khoảnh khắc tình tứ, lãng mạn bên nhau.

Trên mạng xã hội, cặp đôi còn khiến khán giả “đứng ngồi không yên” khi liên tục phát “cẩu lương”, gọi nhau bằng “chồng – vợ” cực ngọt.

Chàng và nàng luôn đứng cạnh nhau khi chụp ảnh chung với nhóm bạn - Ảnh: FB

Cả hai không ngại ‘quăng thính’ trên mạng xã hội - Ảnh: FB

‘Tình bể bình’ thế này thì dân mạng không ‘ship’ cũng uổng - Ảnh: FB

Thế nhưng, mới đây, nàng hậu bất ngờ gây chú ý khi chụp ảnh thân thiết bên một anh chàng khác trong showbiz, không ai khác chính là MC Thái Dũng.

Trên trang Facebook cá nhân, MC Thái Dũng đăng tải khoảnh khắc hẹn hò cuối năm cùng cô bạn xinh đẹp của mình kèm dòng trạng thái: “Chiều Hà Nội những ngày giáp Tết không hối hả cùng cô bạn”.

Mai Phương Thúy xinh đẹp dịu dàng bên MC Thái Dũng - Ảnh: FB

Cách xưng hô gây chú ý của nàng hậu - Ảnh: FB

Ngay lập tức, Mai Phương Thúy liền “thả tim” bài đăng và để lại bình luận: “Yêu chồng”. Cách xưng hô này của nàng hậu khiến dân tình xôn xao. Dù biết cả hai chỉ là bạn bè thân thiết nhưng các shipper “đẩy thuyền” Noo Phước Thịnh và Mai Phương Thúy không khỏi hồi hộp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-phai-noo-phuoc-thinh-mai-phuong-thuy-bat-ngo-than-thiet-ben-trai-la-con-binh-luan-yeu-chong-cuc-ngot-395742.html