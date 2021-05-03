Elly Trần: ‘Nữ hoàng nội y’ phiên bản bà mẹ 2 con, đường cong vẫn 'nảy lửa' ở tuổi 34

Sao Việt 03/05/2021 18:07

Elly Trần, bà mẹ hai con nhưng nhan sắc vẫn siêu nóng bỏng như ngày nào.

Người đẹp sinh năm 1987 Elly Trần là một trong những hot girl đời đầu của thế hệ hot teen Việt. Cô nổi tiếng trên mạng xã hội vào năm 2009 với những bức ảnh khoe vòng một táo bạo nóng “bỏng mắt”. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, đời tư cá nhân thì nhan sắc của bà mẹ hai con vẫn luôn nhận được sự chú ý của truyền thông và cộng đồng mạng.

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Sở hữu sắc vóc vốn đã nóng bỏng, Elly Trần làm mẹ hai con không những không lão hóa mà lại càng thăng hạng nhan sắc

Mang hai dòng máu Việt – Trung, cô nàng hot girl sở hữu thân hình “vạn người mê” với đường cong “nảy lửa” cùng gu thời trang táo bạo, nhưng gương mặt lại vô cùng ngây thơ trong sáng. Ở tuổi 34, Elly Trần đã là mẹ hai con, nhưng độ nóng bỏng của cô nàng vẫn không có dấu hiệu giảm đi.

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Elly Trần ghi điểm trong mắt công chúng với body nóng bỏng cùng gương mặt trong sáng đáng yêu
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Ở độ tuổi 34, lại trải qua 2 cuộc sinh nở, ít người nào đẹp như Elly Trần

Khi xuất hiện với những bức ảnh thả dáng cùng bộ đồ nội y, nhiều người đã so sánh cô với “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh. Cộng đồng mạng còn cho rằng người đẹp sinh năm 1987 mới xứng đáng với ngôi vị này. Vì ở độ tuổi 34 của mình, lại trải qua 2 cuộc sinh nở, hiếm người còn đẹp được như Elly Trần.

"Đây mới là nữ hoàng nội y này, U40 sinh hai con mà vẫn như gái đôi mươi ấy", "Elly Trần chưa bao giờ làm tôi thất vọng", "Elly Trần vẫn thế. Thân hình không bị lão hoá theo thời gian hay sao ấy"... là một số bình luận của dân mạng.

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Dân mạng xuýt xoa ngưỡng mộ với body nuột nà của 'nữ hoàng nội y phiên bản bà mẹ hai con
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Elly Trần được xem là 'nữ hoàng nội y' phiên bản mẹ bỉm 2 con bởi nhan sắc vô cùng nóng bỏng 

Với việc sở hữu gương mặt xinh đẹp trẻ trung không khác gì những cô gái mới đôi mươi nên Elly Trần thường bị nghi vấn tiêm má baby cho đáng yêu, vóc dáng gợi cảm của cô cũng không ít lần dính nghi án can thiệp dao kéo. Tuy nhiên, cô đã thẳng thắn khẳng định rằng từ trước đến nay chưa lạm dụng phương pháp làm đẹp nào quá đà để đảm bảo nét đẹp hài hòa, tự nhiên, vốn có của mình.

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Elly Trần trông chẳng khác gì cô gái 18 tuổi 
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Tuy nhiên, cô cũng khẳng định rằng từ trước đến nay chưa lạm dụng phương pháp làm đẹp nào quá đà để đảm bảo nét đẹp hài hòa, tự nhiên vốn có của mình

Elly Trần tên thật là Nguyễn Kim Hồng. Lợi thế hình thể giúp cô trở thành người mẫu cho các studio, tạp chí, các trang web trực tuyến dành cho giới trẻ. Nhờ chiến thắng trong cuộc thi game năm 2009, Elly là người Việt duy nhất vào Top 99 kiều nữ gợi cảm của Askmen, bên cạnh các ngôi sao hàng đầu của Hollywood. Hiện nay, ngoài là diễn viên, người mẫu, cô cũng lấn sân sang thị trường âm nhạc Việt.

Ảnh: FBNV

Mẹ 2 con Elly Trần diện nội y ren mỏng tang khoe body nuột nà khiến CĐM ‘ngượng chín mặt’

Mẹ 2 con Elly Trần diện nội y ren mỏng tang khoe body nuột nà khiến CĐM ‘ngượng chín mặt’

Loạt ảnh mới của nữ diễn viên Elly Trần trên mạng xã hội khiến nhiều người phải “nghẹt thở” vì quá táo bạo.

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