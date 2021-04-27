'Phát hỏa' với vẻ đẹp nóng bỏng tuổi đôi mươi của 'Em chưa 18 tuổi' Kaity Nguyễn

Kaity Nguyễn nổi tiếng và trở thành diễn viên màn ảnh vô cùng tiềm năng sau loạt phim điện ảnh ăn khách của Việt Nam. Nhờ diễn xuất nổi bật và vẻ ngoài khả ái, người đẹp lần lượt chiếm được nhiều tình cảm của khán giả Việt, từ bộ phim Em Chưa 18 đến những dự án phim kế tiếp như Hồn Papa Da Con Gái, Tiệc Trăng Máu và gần đây nhất là vai chính trong Gái Già Lắm Chiêu.

Trên trang cá nhân của mình, Kaity đã bất ngờ chia sẻ những hình ảnh cô nàng diện bikini nóng bỏng khoe body siêu xịn của mình. Mặc dù chiều cao khiêm tốn nhưng trong những bức ảnh bikini mới nhất của cô nàng thật sự khiến người ta phải trầm trồ bởi thân hình “chuẩn từng centimet”. Thân hình quá đỗi "đốn tim" của người đẹp được phô diễn qua mẫu đồ bơi hai mảnh khoét sâu đến táo bạo, nhưng không hề gây phản cảm cho người xem.