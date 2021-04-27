'Phát hỏa' với vẻ đẹp nóng bỏng tuổi đôi mươi của 'Em chưa 18 tuổi' Kaity Nguyễn

Sao Việt 27/04/2021 08:01

Gần đây, nữ diễn viên trẻ Kaity Nguyễn khiến người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên khi chia sẻ trên trang cá nhân những bức ảnh diện bikini vô cùng quyến rũ và "bốc lửa" trong chuyến nghỉ dưỡng của mình.

Kaity Nguyễn nổi tiếng và trở thành diễn viên màn ảnh vô cùng tiềm năng sau loạt phim điện ảnh ăn khách của Việt Nam. Nhờ diễn xuất nổi bật và vẻ ngoài khả ái, người đẹp lần lượt chiếm được nhiều tình cảm của khán giả Việt, từ bộ phim Em Chưa 18 đến những dự án phim kế tiếp như Hồn Papa Da Con Gái, Tiệc Trăng Máu và gần đây nhất là vai chính trong Gái Già Lắm Chiêu. 

Trên trang cá nhân của mình, Kaity đã bất ngờ chia sẻ những hình ảnh cô nàng diện bikini nóng bỏng khoe body siêu xịn của mình. Mặc dù chiều cao khiêm tốn nhưng trong những bức ảnh bikini mới nhất của cô nàng thật sự khiến người ta phải trầm trồ bởi thân hình “chuẩn từng centimet”. Thân hình quá đỗi "đốn tim" của người đẹp được phô diễn qua mẫu đồ bơi hai mảnh khoét sâu đến táo bạo, nhưng không hề gây phản cảm cho người xem. 

'Phát hỏa' với vẻ đẹp nóng bỏng tuổi đôi mươi của 'Em chưa 18 tuổi' Kaity Nguyễn - Ảnh 1
Vòng eo săn chắc, không chút mỡ thừa của cô nàng khiến mọi chị em cũng phải ghen tị - Ảnh FBNV
'Phát hỏa' với vẻ đẹp nóng bỏng tuổi đôi mươi của 'Em chưa 18 tuổi' Kaity Nguyễn - Ảnh 2
Táo bạo khoe vòng ba bốc lửa khiến nhiều người hâm mộ trầm trồ - Ảnh FBNV
'Phát hỏa' với vẻ đẹp nóng bỏng tuổi đôi mươi của 'Em chưa 18 tuổi' Kaity Nguyễn - Ảnh 3
Gái 'già' lắm chiêu vẫn vô cùng nóng bỏng với cơ thể cân đối dù cô nàng chỉ sở hữu chiều cao 1m50 - Ảnh FBNV

Đòng thời, cô nàng lợi thế khi sở hữu ba vòng vô cùng chuẩn. Vòng eo nhỏ nhắn, vòng ba nảy nở cùng với vòng 1 đầy đặn luôn thu hút sự chú ý của mọi ánh nhìn. Sau khi những bức ảnh được đăng tải, vẻ ngoài trẻ trung nhưng đầy gợi cảm của cô nàng nhận được "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ như: "Xuất xắc quá chị ơi", chị yêu dạo này có thịt ghê", "đỉnh cao ghê", "xinh quá chị yêu ơi", "mê chữ ê kéo dài",... 

'Phát hỏa' với vẻ đẹp nóng bỏng tuổi đôi mươi của 'Em chưa 18 tuổi' Kaity Nguyễn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, Kaity Nguyễn đã trở thành một nữ diễn viên sáng giá và nổi tiếng sau thành công của các bộ phim chiếu rạp mà cô đã tham gia. Và chính nhờ sự thành công của những bộ phim, cô nàng luôn được giới truyền thông săn đón và quan tâm, từ đời tư cho đến đặc biệt là nhan sắc và ngoại hình gợi cảm của mình.

Từ khóa:   Kaity Nguyễn Kaity Nguyễn kikini diễn viên Kaity Nguyễn

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 29 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 55 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 59 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"