'Phát hỏa' với vẻ đẹp nóng bỏng tuổi đôi mươi của 'Em chưa 18 tuổi' Kaity Nguyễn

Gần đây, nữ diễn viên trẻ Kaity Nguyễn khiến người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên khi chia sẻ trên trang cá nhân những bức ảnh diện bikini vô cùng quyến rũ và "bốc lửa" trong chuyến nghỉ dưỡng của mình.
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Kaity Nguyễn nổi tiếng và trở thành diễn viên màn ảnh vô cùng tiềm năng sau loạt phim điện ảnh ăn khách của Việt Nam. Nhờ diễn xuất nổi bật và vẻ ngoài khả ái, người đẹp lần lượt chiếm được nhiều tình cảm của khán giả Việt, từ bộ phim Em Chưa 18 đến những dự án phim kế tiếp như Hồn Papa Da Con Gái, Tiệc Trăng Máu và gần đây nhất là vai chính trong Gái Già Lắm Chiêu.
Trên trang cá nhân của mình, Kaity đã bất ngờ chia sẻ những hình ảnh cô nàng diện bikini nóng bỏng khoe body siêu xịn của mình. Mặc dù chiều cao khiêm tốn nhưng trong những bức ảnh bikini mới nhất của cô nàng thật sự khiến người ta phải trầm trồ bởi thân hình “chuẩn từng centimet”. Thân hình quá đỗi "đốn tim" của người đẹp được phô diễn qua mẫu đồ bơi hai mảnh khoét sâu đến táo bạo, nhưng không hề gây phản cảm cho người xem.
Đòng thời, cô nàng lợi thế khi sở hữu ba vòng vô cùng chuẩn. Vòng eo nhỏ nhắn, vòng ba nảy nở cùng với vòng 1 đầy đặn luôn thu hút sự chú ý của mọi ánh nhìn. Sau khi những bức ảnh được đăng tải, vẻ ngoài trẻ trung nhưng đầy gợi cảm của cô nàng nhận được "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ như: "Xuất xắc quá chị ơi", chị yêu dạo này có thịt ghê", "đỉnh cao ghê", "xinh quá chị yêu ơi", "mê chữ ê kéo dài",...
Hiện tại, Kaity Nguyễn đã trở thành một nữ diễn viên sáng giá và nổi tiếng sau thành công của các bộ phim chiếu rạp mà cô đã tham gia. Và chính nhờ sự thành công của những bộ phim, cô nàng luôn được giới truyền thông săn đón và quan tâm, từ đời tư cho đến đặc biệt là nhan sắc và ngoại hình gợi cảm của mình.