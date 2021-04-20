Sao Việt 24h: Bống Hồng Nhung 'ngầu đét', Minh Tú 'o ép' vòng một nóng bỏng, Trương Ngọc Ánh khoe chân dài 'siêu thực' của con gái

Sao Việt 20/04/2021 06:16

Các bà mẹ siêu hot của Showbiz Việt lần lượt khoe con gái. Trương Ngọc Ánh sắp có truyền nhân cho nghiệp người mẫu, Đàm Thu Trang mới "tậu" huấn luyện viên Yoga cưng hết nấc. Cùng xem các hoạt động của sao Việt trong 24h qua nhé!

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Trương Ngọc Ánh dành thời gian bên con gái, tham gia các hoạt động vui chơi, rèn luyện sức khỏe cùng con. Bức ảnh Trương Ngọc Ánh vừa đăng tải nhận được nhiều lời khen vì đôi chân dài 'siêu thực' của cô công chúa
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Đàm Thu Trang mới tuyển được huấn luện viên Yoga. Cộng đồng mạng hài hước bình luận rằng: 'Như này thì mẹ Trang sao dám xao nhãng việc tập luyện' 
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Minh Tú lại tiếp tục tung nốt loạt ảnh hóa cô dâu. Siêu mẫu quyến rũ hết nấc trong thiết kế váy đuôi cá ôm sát cơ thể, o ép vòng một nóng bỏng. Cô nàng hài hước nhờ cộng đồng mạng tìm và ghép chú rể vào giúp mình 
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Dương Ngọc Thái đăng ảnh 'cục vàng' và than thở trên trang cá nhân rằng không có ai như con mình khi bé vừa ngủ vừa cười. Cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận khen bé giống bố như đúc. Nhiều người còn hài hước hơn khi nói vợ Dương Ngọc Thái 'đẻ thuê' rất tốt
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Kỳ Duyên khoe nhan sắc đời thường xinh đẹp dù không trang điểm nhiều. Sau chương trình Sao nhập ngũ, nàng hậu ngày càng được yêu thích hơn vì sở hữu mặt mộc siêu đẹp cùng tính cách đáng mến
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Hoa hậu Giáng My tiếp tục khoe nhan sắc 'trẻ mãi không già' bên cạnh nữ MC đình đám Thanh Mai. Hiện cả hai đang có chuyến du lịch cùng bạn bè ở thành phố ngàn hoa. Bên cưới bài đăng, nhiều người hài hước gọi 2 chị đẹp là 'hắc - bạch mỹ nhân' 
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Cô Bống Hồng Nhung 'ngầu đét' trong trang phục có thiết kế lạ mắt và đôi boots da màu đen cá tính. Ảnh ngầu nên caption cũng phải thật ngầu: 'Nhìn xem em có đủ ngầu

Để anh quên mối tình đầu của anh?'. Diva còn nhờ cộng đồng mạng xếp hạng độ thả thính của mình và dĩ nhiên cô Bống trở thành 'bà mẹ vàng trong làng thả thính' rồi

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Miko Lan Trinh và bạn trai chuyển giới khoe khoảnh khắc đáng yêu như 'mối tình đầu' vào cuối ngày. Cư dân mạng được dịp vào khen vẻ 'đẹp trai như tài tử' của Kenji

 Ảnh: FB nhân vật

Sao Việt 24h: MC Kỳ Duyên hóa nàng thơ khoe thềm ngực hững hờ, Mỹ Tâm tung MV mới trước giờ 'G'

Sao Việt 24h: MC Kỳ Duyên hóa nàng thơ khoe thềm ngực hững hờ, Mỹ Tâm tung MV mới trước giờ 'G'

Cộng đồng mạng đứng ngồi không yên với nhan sắc đỉnh cao của các mỹ nhân Vbiz. Trong khi đó, chị đại Mỹ Tâm, anh Bo Đan Trường cùng ra MV mới.

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Từ khóa:   Cuộc sống các sao Việt Hồng NHung con gái Trương Ngọc Ánh

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