Thành phố Hồ Chí Minh hiện là một trong những địa phương ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19 cùng tình hình dịch bệnh phức tạp nhất. Vì vậy, từ cách đây nửa tháng, toàn dân sống tại thành phố đã được yêu cầu hạn chế ra ngoài nếu không thật sự cần thiết, không tụ tập trên 5 người ở bên ngoài các công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người.

Là một cá nhân có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, Ngọc Trinh bị phát hiện tụ tập đông người trong thời gian toàn thành phố phải giãn cách xã hội. Cụ thể, vào ngày 13/6 vừa qua, trên instagram cá nhân của mình, "Nữ hoàng nội y" đã đăng tải loạt story thử đồ cùng ekip. Điều đáng nói là tại đây, Ngọc Trinh và ekip đã tụ tập hơn 5 người mà hầu hết đều không đeo khẩu trang và không giữ khoảng cách an toàn.