Giữa lúc dịch bệnh, Ngọc Trinh lại ‘chơi gắt’ khi tụ tập thử đồ khoe 3 vòng lồ lộ nhưng không tuân thủ quy tắc 5K

Sao Việt 14/06/2021 15:08

Giữa lúc tình hình dịch bệnh căng thẳng, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh lại khiến cư dân mạng xôn xao khi tổ chức thử đồ với ekip khá đông và không thực hiện nguyên tắc 5K.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện là một trong những địa phương ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19 cùng tình hình dịch bệnh phức tạp nhất. Vì vậy, từ cách đây nửa tháng, toàn dân sống tại thành phố đã được yêu cầu hạn chế ra ngoài nếu không thật sự cần thiết, không tụ tập trên 5 người ở bên ngoài các công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người.

Là một cá nhân có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, Ngọc Trinh bị phát hiện tụ tập đông người trong thời gian toàn thành phố phải giãn cách xã hội. Cụ thể, vào ngày 13/6 vừa qua, trên instagram cá nhân của mình, "Nữ hoàng nội y" đã đăng tải loạt story thử đồ cùng ekip. Điều đáng nói là tại đây, Ngọc Trinh và ekip đã tụ tập hơn 5 người mà hầu hết đều không đeo khẩu trang và không giữ khoảng cách an toàn.

ngoc trinh 1
Ngọc Trinh và ekip tụ tập giữa mùa dịch - Ảnh: Chụp màn hình

Cách đây không lâu, Ngọc Trinh cũng đã bị phát hiện không tuân thủ các quy tắc phòng dịch khi cùng Công ty Venus thực hiện buổi photoshoot. Tại buổi chụp ảnh có đến vài chục người nhưng không ai thực hiện quy tắc 5K giữa lúc dịch bệnh có những chuyển biến phức tạp.

ngoc trinh 2
Trước đó, Ngọc Trinh cũng gây tranh cãi khi tập trung hơn 10 người ăn uống tại nhà riêng giữa mùa dịch - Ảnh: Internet
ngoc trinh 3
Việc tổ chức chụp ảnh đông người của Ngọc Trinh và công ty gây nhiều tranh cãi - Ảnh: Chụp màn hình

Khi các hoạt động trên được đăng tải trên MXH, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận nhắc nhở Ngọc Trinh và ông bầu Vũ Khắc Tiệp: "Đeo khẩu trang vào đại sứ cách ly ạ", "Ảnh này vi phạm rồi, không đeo khẩu trang, tụ tập quá 20 người".

ngoc trinh 5
Một số bình luận chỉ ra sai phạm của buổi chụp ảnh giữa mùa dịch - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, mọi người cần tuân thủ khuyến cáo 5K của BYT để cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19.

Tiểu sử Ngọc Trinh - Người mẫu nội y nổi tiếng nhưng cũng đầy tai tiếng của Showbiz Việt

Tiểu sử Ngọc Trinh - Người mẫu nội y nổi tiếng nhưng cũng đầy tai tiếng của Showbiz Việt

Trong Showbiz Việt, dường như ai cũng khá rõ về tiểu sử Ngọc Trinh. Bởi cô nàng này quá nổi tiếng với những vụ tai tiếng chấn động. Mỗi lần cô xuất hiện luôn là tâm điểm chú ý của dư luận. 

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp Covid-19 nữ hoàng nội y Ngọc Trinh

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 4 giờ 7 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 5 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"