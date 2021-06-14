Giữa lúc tình hình dịch bệnh căng thẳng, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh lại khiến cư dân mạng xôn xao khi tổ chức thử đồ với ekip khá đông và không thực hiện nguyên tắc 5K.
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Thành phố Hồ Chí Minh hiện là một trong những địa phương ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19 cùng tình hình dịch bệnh phức tạp nhất. Vì vậy, từ cách đây nửa tháng, toàn dân sống tại thành phố đã được yêu cầu hạn chế ra ngoài nếu không thật sự cần thiết, không tụ tập trên 5 người ở bên ngoài các công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người.
Là một cá nhân có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, Ngọc Trinh bị phát hiện tụ tập đông người trong thời gian toàn thành phố phải giãn cách xã hội. Cụ thể, vào ngày 13/6 vừa qua, trên instagram cá nhân của mình, "Nữ hoàng nội y" đã đăng tải loạt story thử đồ cùng ekip. Điều đáng nói là tại đây, Ngọc Trinh và ekip đã tụ tập hơn 5 người mà hầu hết đều không đeo khẩu trang và không giữ khoảng cách an toàn.
Cách đây không lâu, Ngọc Trinh cũng đã bị phát hiện không tuân thủ các quy tắc phòng dịch khi cùng Công ty Venus thực hiện buổi photoshoot. Tại buổi chụp ảnh có đến vài chục người nhưng không ai thực hiện quy tắc 5K giữa lúc dịch bệnh có những chuyển biến phức tạp.
Khi các hoạt động trên được đăng tải trên MXH, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận nhắc nhở Ngọc Trinh và ông bầu Vũ Khắc Tiệp: "Đeo khẩu trang vào đại sứ cách ly ạ", "Ảnh này vi phạm rồi, không đeo khẩu trang, tụ tập quá 20 người".
Hiện tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, mọi người cần tuân thủ khuyến cáo 5K của BYT để cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19.