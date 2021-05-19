Sau phát ngôn ‘cạp đất mà ăn’, Ngọc Trinh lại gây bão khi đòi người ‘bao nuôi’ dù đang ở 'dinh thự' 50 tỷ

Hậu trường 19/05/2021 15:30

Ngọc Trinh vừa tiếp tục gây sốc với dòng trạng thái trên trang cá nhân khi thông báo tìm người “bao nuôi” mình.

Nhắc tới Ngọc Trinh, người ta sẽ nghĩ ngay đến thân hình nóng bỏng, gợi cảm, túi xách, hàng hiệu, xe sang, biệt thự. Từ một cô gái sinh ra trong một gia đình nghèo ở tỉnh Trà Vinh, thậm chí còn chưa học xong cấp 3, giờ đây cô đã trở thành một hình mẫu mà bao người muốn có.

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Ngọc Trinh với thần hình nóng bỏng - Ảnh: FB
Sau phát ngôn ‘cạp đất mà ăn’, Ngọc Trinh lại gây bão khi đòi người ‘bao nuôi’ dù đang ở 'dinh thự' 50 tỷ - Ảnh 2
Sau nhiều năm gia nhập làng giải trí, Ngọc Trinh đang sở hữu khối tài sản đồ sộ khiến bao người mơ ước - Ảnh: FB

Ngọc Trinh nổi tiếng là cô nàng vật chất khi phát ngôn "sặc mùi tiền". Cô từng gây bão với phát ngôn “Yêu mà không tiền thì cạp đất mà ăn à?”. Ngoài ra, người đẹp còn có nhiều phát ngôn kinh điển về vấn đề tiền bạc: "Tôi yêu tiền, cái thứ tiền có lai lịch rõ ràng, sạch sẽ, có chứa chút mùi vị đắng, vất vả, lao tâm khổ tứ. Thứ tiền đánh đổi bằng mồ hôi, công sức trí não, máu và nước mắt khi chăm chỉ để có được”, Kẻ có tiền chưa chắc đã hào phóng, nhưng người hào phóng nhất định không ai ghét cả”. 

Sau phát ngôn ‘cạp đất mà ăn’, Ngọc Trinh lại gây bão khi đòi người ‘bao nuôi’ dù đang ở 'dinh thự' 50 tỷ - Ảnh 3
Ngọc Trinh nổi tiếng là cô nàng vật chất khi phát ngôn 'sặc mùi tiền' - Ảnh: FB

Mới đây, cô lại gây sốc với dòng trạng thái trên trang cá nhân khi thông báo tìm người “bao nuôi” mình, kể cả khi cô đã làm ra rất nhiều tiền. “Nuôi em đi, em ngoan lắm… em thích được nuôi vì người tình nguyện nuôi em, tức là thương em, trân trọng em và bởi em có giá lắm. Kể cả em có tự làm ra tiền thì đến già, em vẫn thích được nuôi nha” – cô viết.

Sau phát ngôn ‘cạp đất mà ăn’, Ngọc Trinh lại gây bão khi đòi người ‘bao nuôi’ dù đang ở 'dinh thự' 50 tỷ - Ảnh 4
Dòng trạng thái đăng trên trang cá nhân Ngọc Trinh - Ảnh chụp màn hình

Dòng trạng thái đã thu hút hơn 38.000 lượt bày tỏ cảm xúc và 1.500 bình luận. Một cư dân mạng đã gay gắt chỉ trích: “Có chân tay sao không tự lao động mà phải cần người khác nuôi. Sống ảo”. Một số khác lại gọi tên “người tình cũ” của cô là tỷ phú Hoàng Kiều và cho rằng chỉ có vị đại gia này mới nuôi nổi cô, hay cũng có người thẳng thắn bình luận “Anh Tiệp không nuôi gà con à”, bởi lẽ hiện nay mối quan hệ của nữ hoàng nội y và Vũ Khắc Tiệp đang là ẩn số đối với khán giả.

Một cư dân mạng khác đã réo gọi tên MC Kỳ Duyên khi cô cũng có một trạng thái "cà khịa" trên trang cá nhân liên quan đến chữ “nuôi”. 

Sau phát ngôn ‘cạp đất mà ăn’, Ngọc Trinh lại gây bão khi đòi người ‘bao nuôi’ dù đang ở 'dinh thự' 50 tỷ - Ảnh 5
Một cư dân mạng bình luận réo tên Kỳ Duyên - Ảnh: chụp màn hình 

Bên dưới bài đăng tải của "nữ hoàng nội y", nhiều cư dân mạng tiếp tục đưa ra nhiều bình luận trái chiều về quan điểm của người đẹp. 

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