Ngọc Trinh lại ‘ôm’ tranh cãi về triết lý sống: ‘Đừng cứ phải sống theo xã hội, người khác nghĩ gì về mình mặc kệ họ’

Hậu trường 07/06/2021 10:03

Không chỉ nổi tiếng bởi phong cách thời trang nội ý “hở bạo”, Ngọc Trinh còn hay gây tranh cãi bởi những phát ngôn của mình. Mới đây, cư dân mạng lại được dịp “mổ xẻ” những suy nghĩ của “nữ hoàng thị phi” này.

Cứ mỗi lần nhắc đến, Ngọc Trinh luôn là cái tên “nóng hổi” của showbiz Việt. Nhưng cô nàng thường xuyên gây chú ý và gắn liền với hai chữ “tai tiếng”, điển hình như phong cách thời trang phản cảm, hay đăng tải những phát ngôn thiếu suy nghĩ, bị “ném đá” không ngơi tay kể từ thuở mới vào nghề cho đến nay.

Trên trang cá nhân mới đây, Ngọc Trinh lại tiếp tục trải lòng về những quan điểm sống của mình. Cô viết: "Cuộc sống này ngắn ngủi quá. Hãy sống cuộc sống mà mình luôn mong muốn nha các bạn ơi. Đừng cứ phải sống theo xã hội, theo quan điểm của người khác. Mình cứ sống theo giống những gì mình muốn, không vi phạm đạo đức và không vi phạm pháp luật. Chỉ cần 2 cái đó thôi, còn người khác nghĩ gì về mình mặc kệ họ, thậm chí là người bên cạnh mình, ba mẹ mình, con cái mình, chồng mình, hay tất cả mọi người”.

Bởi vì mình sống tốt thì tốt với mình, nhưng mà để sống tốt theo tiêu chuẩn của người khác á, đôi khi họ bảo em phải ngồi yên ở nhà. Cả ngày từ sáng đến tối không được đi đâu hết. Ba mẹ bảo mình là: “Con phải đi làm thuê đi". Hoặc con vào nhà nước đi cho nó yên tâm, an toàn. Bắt đầu mình đi theo họ, cuộc đời của mình lúc đó nó thành... Thành 1 con nô lệ, 1 người hầu, 1 con rối và làm đó, họ đặt đâu thì họ nói gì thì mình sẽ mình sẽ làm y hệt như thế, nó còn gì vui không? Có vui không?”, người đẹp chia sẻ thêm.

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Không ít người đồng ý với quan niệm sống là phải thể hiện cá tính của mình - Ảnh: FBNV

Sau khi bài viết đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội, cư dân mạng chia thành 2 luồng ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng “triết lý sống” của người đẹp nội y khá đúng trong cuộc sống hiện đại. Mọi người không nên đánh mất “cái tôi” của mình, bị người khác điều khiển như một con rối và bỏ ngoài tai những lời chi phối bởi đời người chỉ có một, nên sống cho mình trước tiên.

Song song đó, không ít những ý kiến chỉ trích vì cách sống của Ngọc Trinh dường như quá đề cao “cái tôi” mà trở nên ích kỉ. Hay có người cho rằng bản chất của cuộc sống là sự thích nghi và hòa hợp, thể hiện cá tính là tốt, nhưng không phải vì thế mà chỉ biết mỗi mình, chẳng cần nghe ai, kể cả những đấng sinh thành là cha là mẹ của mình.

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