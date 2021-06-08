Tiểu sử Ngọc Trinh - Người mẫu nội y nổi tiếng nhưng cũng đầy tai tiếng của Showbiz Việt

Cô nàng Ngọc Trinh tên thật là Trịnh Thị Ngọc Trinh, sinh ngày 27/09/1989 tại Trà Vinh. Cô sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở trung tâm chợ Cầu Quan, trên đường Trần Hưng Đạo, Tiểu Cần, Trà Vinh.

Ngọc Trinh được ông bầu Vũ Khắc Tiệp xây dựng hình tượng “Nữ hoàng nội y” ngay từ khi bước chân vào làng giải trí . Cô gây được sự chú ý đến giới truyền thông, nhà báo và khán giả bằng thân hình đẹp, dáng vẻ thướt tha và làn da mịn màng, đặc biệt là vòng eo 56. Chính vòng eo này đã làm nên thương hiệu cho Ngọc Trinh. Với hơn 10 năm tham gia vào làng giải trí, hiện tại cô nàng sở hữu khối tài sản kếch xù, sống xa hoa. Những tin tức liên quan đến cô chưa bao giờ hạ nhiệt với hàng loạt phát ngôn gây sốc, vung tay vô tại vạ vào hàng hiệu.

Tuy nhiên, cái nghèo vẫn cứ bủa vây, bám riết lấy gia đình cô. Vì vậy, Ngọc Trinh quyết định cùng anh chị em lên Sài Gòn học pha chế tại một quán bida. Cũng chính tại đây cô đã gặp được ông bầu Vũ Khắc Tiệp - là chủ sở hữu/người đại diện pháp luật của 3 doanh nghiệp, bao gồm: Công ty TNHH quốc tế Thời trang Vệ nữ, Công ty TNHH Thời trang Vệ nữ và Công ty TNHH thương mại dịch vụ Model Sao Kim. Cuộc đời cô cũng bắt đầu thay đổi từ đó.

Tuổi thơ của cô thiếu thốn tình yêu thương của mẹ. Vì khi mới được 6 tháng tuổi mẹ cô đã qua đời, cha cô một mình gà trống nuôi con. Đến năm 1996, ba cô đi bước nữa với bà Nguyễn Thị Phương. Từ đó cô có một mái ấm trọn vẹn, nhận được đủ tình thương từ ba, mẹ và chị.

Khi mới bước chân vào làng giải trí Ngọc Trinh tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp

Được ông bầu Vũ Khắc Tiệp dẫn dắt, thời gian đầu Ngọc Trinh tham gia nhiều chương trình sắc đẹp danh giá để kiếm tìm một danh hiệu và có chỗ đứng trong làng giải trí. Tiếp đến là tham gia các chương trình người mẫu, quảng cáo. Sau bao nhiêu nỗ lực, đầu tư tiền của đi thi, cuối cùng Ngọc Trinh cũng thu được thành quả. Cô đạt được giải thưởng:

Giải phụ cuộc thi “Hoa Hậu Trang Sức”

Giải “Người đẹp ăn ảnh” Siêu Mẫu Việt Nam năm 2005

Giải Hoa khôi Thời trang trong cuộc thi “Hoa hậu trang sức” năm 2007

Tham gia “Hoa Hậu Việt Nam Quốc Tế” tại Long Beach, California, Mỹ năm 2011

Cùng với thời điểm tham gia các cuộc thi, Vũ Khắc Tiệp cũng xây dựng thương hiệu “Nữ Hoàng Nội Y” cho Ngọc Trinh. Mọi người vô cùng bỏng mắt khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngọc ngà với vòng 1 căng đầy, vòng 2 thanh tao cùng với vòng 3 gợi cảm của Ngọc Trinh. Cho đến năm 2011, hình tượng “Nữ Hoàng Nội Y” có độ phủ rộng và chiếm vị trí độc tôn đến nay.

Nhờ có sự nổi tiếng với danh hiệu “Nữ Hoàng Nội Y” Ngọc Trinh được nhiều chương trình săn đón hơn. Cô được mời tham gia diễn cho Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam; IAM SUPERSTAR của NTK Chung Thanh Phong; Venus’Secret… Đồng thời cô cũng được nhiều nhãn hàng mời đóng quảng cáo, đặc biệt là quảng cáo nội y.

Với những mẫu quảng cáo nội y cô phát huy hết được điểm mạnh của mình, gặt hái được rất nhiều thành công. Rất nhiều mẫu quảng cáo Ngọc Trinh không ngại “cởi” vì điểm mạnh là vẻ đẹp hình thể, những đường cong, số đo 3 vòng hoàn hảo. Ngọc Trinh cũng thẳng thắn chia sẻ nếu “cởi” là một nghệ thuật, việc mang tác phẩm nghệ thuật đẹp, cống hiến cho người xem thì tại sao lại không làm.

Không chỉ đóng quảng cáo nội y do các công ty khác mời mà Ngọc Trinh còn tự trình diễn những mẫu nội y do chính mình thiết kế. Đây là một mảng kinh doanh mới mà cô nàng sẽ theo đuổi trong tương lai.

Ngọc Trinh không ngại "cởi" khi chụp hình quảng cáo

Trái ngược với những khung hình được đầu tư chỉn chu và hoành tráng khi đóng quảng cáo nội y cho các công ty khác thì cô lại lựa chọn không gian riêng tư để chụp hình cho các thiết kế đồ lót thuộc thương hiệu của mình.

Bên cạnh vai trò là người mẫu, Ngọc Trinh còn bắt đầu thử sức với vai trò là diễn viên. Đầu tiên, cô tham gia đóng phim “Vòng eo 56”. Đây là bộ phim có hàng loạt những ý kiến nhận xét, đánh giá từ cả giới chuyên môn lẫn khán giả. Mới khấp khiễng bước vào nghề, về lối diễn xuất thì cô chưa thực sự thành công với bộ phim này. Tuy nhiên, sau đó cô đã có bước tiến vượt bậc trong bộ phim “Vu quy đại náo”. Lần này cô đã không làm khán giả thất vọng. Cô đã rất cố gắng, nghiêm túc, hiểu được tâm lý nhân vật nên đã để lại được trong lòng khán giả một lối diễn mộc mạc, tự nhiên. Hình ảnh của Ngọc Trinh cũng dần tốt hơn trong mắt khán giả.

Ngọc Trinh giàu cỡ nào?

Độ giàu của Ngọc Trinh thì khó có mà đo đếm được. Người ta chỉ biết rằng cô sống vô cùng giàu có sang chảnh, thường xuyên vi vu du lịch nội địa và nước ngoài, chuyên đập hộp hàng hiệu.

Người ta chỉ biết Ngọc Trinh là Nữ Hoàng Nội Y nổi tiếng và đắt show, số tiền cô kiếm ra chủ yếu là tiền đi diễn, đóng quảng cáo. Trong một bài phỏng vấn, ông bầu Khắc Tiệp tiết lộ thù lao chụp ảnh quảng cáo của Ngọc Trinh lên đến 15.000 USD. Để có sự xuất hiện của Ngọc Trinh tại event, ban tổ chức phải chi từ 2.000 - 5.000 USD tùy theo tính chất.

Nhưng thực chất cô cũng là một nữ doanh nhân trẻ. Hiện cô đang sở hữu một nhãn hàng thời trang, một hãng mỹ phẩm, một Spa tại TP Hồ Chí Minh và cô còn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Người đẹp cũng tiết lộ thu nhập từ spa của cô dao động khoảng 300 triệu đồng đến 400 triệu đồng. Việc kinh doanh cửa hàng thời trang cũng đạt được con số tương tự mỗi tháng.

Ngọc Trinh vô cùng giàu có sở hữu biệt thự xe sang

Hiện cô còn là Phó Tổng Giám đốc kinh doanh Thingo, kiêm CEO GHB. GHB Corporation dưới sự phát triển của CEO Ngọc Trinh còn liên tục khẳng định thương hiệu thông qua những hành trình mang chuông đi đánh xứ người tại hơn 25 quốc gia khác nhau trên thế giới. Tuy nhiên, dù đảm nhận những trọng trách quan trọng của cả hai công ty trên nhưng trên giấy đăng ký kinh doanh của GHB Corporation không có tên của Ngọc Trinh ở vai trò CEO - Tổng Giám đốc. Nên hiện có rất nhiều người nghi ngờ về vai trò của cô trong 2 công ty này.

Khi đã có sự nghiệp ổn định, Ngọc Trinh đã xây dựng lại ngôi nhà khang trang 2 tầng với đầy đủ nội thất và trợ cấp hàng tháng cho bố mẹ ở quê. Đồng thời cô còn sở hữu một căn nhà hiện đại, sang trọng ở quận 7. Ngôi nhà được thiết kế sang trọng với màu trắng chủ đạo. Nhiều người đồn đoán giá trị của căn hộ này lên đến 20 tỷ đồng.

Cứ mỗi lần sinh nhật là Ngọc Trinh lại thay xe, giày dép thì lên đến hàng chục, trăm triệu đồng, còn túi xách thì có giá hàng tỷ. Hồi tháng 4/2017, cô bất ngờ chia sẻ về việc mua chiếc Mercedes - Maybach S500. Thời điểm đó, chiếc xế hộp này có giá dao động từ 11 đến 12 tỷ đồng. Cũng trong năm 2017, Ngọc Trinh từng gây xôn xao dư luận khi chi 15 tỷ đồng để mua sim VIP 098.999.9999. Số thuê bao này được cô mua lại với mục đích từ thiện, dùng vào công tác từ thiện hỗ trợ người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, để họ bớt khó khăn và thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Vì vậy, nói về độ giàu có và chịu chơi thì mấy ai sánh bằng Ngọc Trinh.

Ngọc Trinh và Scandal tai tiếng

Bên cạnh sự nổi tiếng thì Ngọc Trinh cũng vướng phải không ít những tai tiếng. Đầu tiên khi mới bước chân vào nghề, Ngọc Trinh đã vướng phải scandal và bị tước danh hiệu “Hoa hậu dạ hội” trong cuộc thi “Nữ hoàng trang sức năm 2007” vì chưa hoàn thiện hồ sơ.

Đến năm 2011, những hình ảnh thác loạn tại vũ trường, khoe hàng hiệu và mác “chân dài não ngắn”. Chính vì vậy, ngoài biệt danh là “Nữ hoàng nội y”, Ngọc Trinh còn được biết đến với danh hiệu “Nữ hoàng thị phi”.

Dù có nhiều tai tiếng, nhưng phải công nhận Ngọc Trinh sống rất thật với bản thân. Cô chưa từng phủ nhận gốc gái quê mùa của mình, cũng thừa nhận mình là người thứ 3, có đại gia đứng sau.

Ngọc Trinh cũng là nữ hoàng thị phi trong showbiz Việt

Đặc biệt, cô cũng dám nói lên về sự thật phũ phàng của xã hội đó là “Không tiền cạp đất mà ăn”. Cho dù đã khoác lên những bộ cánh đắt tiền để che đi sự xấu xa của xã hội nhưng Ngọc Trinh lại phơi bày tất cả. Vì vậy, những phát ngôn chất lừ của cô được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, thậm chí nó còn trở thành Hot trend.

Hy vọng qua những thông tin trên đây đã giúp quý vị khán giả hiểu rõ hơn về tiểu sử Ngọc Trinh. Cô nàng “Nữ Hoàng Nội Y” này có xuất thân nghèo khó, nhưng sau bao nhiêu nỗ lực, dù vẫn còn nhiều tai tiếng, nhưng phải công nhận hiện nay cô vẫn là người đẹp vô cùng thành công trong showbiz Việt.