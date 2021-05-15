Khánh My: Đối thủ ‘một mất một còn' của Ngọc Trinh, thả dáng 'sương sương' với bikini cũng khiến dân tình 'phát hỏa'

Khánh My diện bikini siêu gợi cảm khoe thân hình nuột nà với đường cong nóng bỏng khó rời mắt.
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Khánh My là một trong những người đẹp rất chăm khoe body với những bộ trang phục tôn dáng, đặc biệt là với bikini. Mỗi khi cô nàng thả dáng với bikini là cộng đồng mạng lại được phen “hết hồn” với thân hình quá đỗi nuột nà và nóng bỏng cùng làn da trắng mướt mát của cô.
Cô nàng sở hữu boby "siêu nóng" với đường cong sắc nét, đặc biệt là vòng 3 chuẩn "quả táo" với số đo 103cm đầy ấn tượng. Không những vậy, trong mỗi bức ảnh thả dáng cùng bikini, nữ người mẫu còn có thần thái vô cùng quyến rũ như thể "hút hồn" bất kì ai. Không hổ danh là "đối thủ một mất một còn" của "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh.
Từng là một người đẹp thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện giải trí, khoảng 1 năm trở lại đây, Khánh My hạn chế đi event và không có hoạt động nghệ thuật nào mới. Thay vào đó, Khánh My tập trung vào việc kinh doanh. Những lúc rảnh rỗi, cô thường đi du lịch để tận hưởng cuộc sống và tập gym đều đặn mỗi ngày để có được body như mong ước.
Dù kín tiếng hơn xưa, song trên mạng xã hội, Khánh My vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh khoe dáng khi đi tập gym, đi du lịch tận hưởng cuộc sống. Những bức hình của người đẹp sinh năm 1991 luôn thu hút nhiều sự quan tâm, bình luận của cộng đồng mạng chỉ sau thời gian ngắn đăng tải.
Ảnh: FBNV