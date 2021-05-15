Khánh My: Đối thủ ‘một mất một còn' của Ngọc Trinh, thả dáng 'sương sương' với bikini cũng khiến dân tình 'phát hỏa'

Khánh My là một trong những người đẹp rất chăm khoe body với những bộ trang phục tôn dáng, đặc biệt là với bikini. Mỗi khi cô nàng thả dáng với bikini là cộng đồng mạng lại được phen “hết hồn” với thân hình quá đỗi nuột nà và nóng bỏng cùng làn da trắng mướt mát của cô.

Cô nàng sở hữu boby "siêu nóng" với đường cong sắc nét, đặc biệt là vòng 3 chuẩn "quả táo" với số đo 103cm đầy ấn tượng. Không những vậy, trong mỗi bức ảnh thả dáng cùng bikini, nữ người mẫu còn có thần thái vô cùng quyến rũ như thể "hút hồn" bất kì ai. Không hổ danh là "đối thủ một mất một còn" của "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh.