‘Gà’ cực phẩm của Ngọc Trinh bị 'nhân tố bí ẩn' dụ đi khách giá 70 triệu, khi say NO tăng thành 100 triệu/slot

Hậu trường 16/06/2021 09:29

Mới tung ảnh cùng đàn chị Ngọc Trinh nhưng Nguyễn Hoàng Vi đã bị ra giá 100 triệu một đêm đi khách khiến dân mạng tá hỏa.

Ngọc Trinh từng khiến cộng đồng mạng rần rần khi tuyển “thiên thần nội y” thế hệ mới. Bên cạnh cô Dianka Zakhidova bạn gái Bùi Tiến Dũng còn có các mỹ nhân Lương Hồng Xuân Mai, Nguyễn Huyền Trang và Nguyễn Hoàng Vi cũng lọt vào tầm ngắm của Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp.

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4 thiên thần nội y thế hệ mới của Ngọc Trinh khiến khán giả nổ đom đóm mắt - Ảnh: Internet

Sự việc được diễn ra khi cô người mẫu sinh năm 2002 nhận được tin nhắn bởi một tài khoản tự cho là công ty tổ chức sự kiện dành cho những vị doanh nhân nhà giàu tiền dư nhưng lại thiếu tình cảm.

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Tin nhắn của một 'nhân tố bí ẩn' đề nghị giá đi khách với người mẫu Hoàng Vi - Ảnh: Chụp màn hình

Theo nhân vật này thì nếu Hoàng Vi chấp nhận làm bạn gái, cô sẽ được chu cấp lên đến 70 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi bị Hoàng Vi say NO thì người này chèo kéo tăng lên 100 triệu/ngày. Vì quá giận nên cô đã block và chia sẻ lên trang cá nhân.

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Hoàng Vi thường đăng ảnh gợi cảm và được nhận xét là gương mặt khá ngây thơ, 'trong sáng' - Ảnh: Internet
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Ngọc Trinh cho biết cô khá mệt mỏi khi nhận được nhiều lời chào mời đi khách từ các vị đại gia - Ảnh: Internet

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Linh Chi và Kỳ Hân cũng từng là nạn nhân của những tin nhắn khiếm nhã trên - Ảnh: Internet

Việc các người đẹp, hot girl bị nhắn tin gạ gẫm đi khách với giá cao không phải lần đầu tiên xảy ra, nhất là đối với các hot girl còn trẻ tuổi, mới nổi.

Luật sư nói gì khi Ngọc Trinh ‘vô tư’ tụ tập đông người chụp ảnh nội y trong thời gian giãn cách xã hội?

Luật sư nói gì khi Ngọc Trinh ‘vô tư’ tụ tập đông người chụp ảnh nội y trong thời gian giãn cách xã hội?

Êkip Ngọc Trinh tụ tập đông người trong thời gian giãn cách xã hội có thể bị phạt hành chính, thậm chí nếu không may để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

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Từ khóa:   nữ hoàng nội y người mẫu Ngọc Trinh bạn gái Bùi Tiến Dũng

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