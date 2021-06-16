‘Gà’ cực phẩm của Ngọc Trinh bị 'nhân tố bí ẩn' dụ đi khách giá 70 triệu, khi say NO tăng thành 100 triệu/slot

Mới tung ảnh cùng đàn chị Ngọc Trinh nhưng Nguyễn Hoàng Vi đã bị ra giá 100 triệu một đêm đi khách khiến dân mạng tá hỏa.
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Ngọc Trinh từng khiến cộng đồng mạng rần rần khi tuyển “thiên thần nội y” thế hệ mới. Bên cạnh cô Dianka Zakhidova bạn gái Bùi Tiến Dũng còn có các mỹ nhân Lương Hồng Xuân Mai, Nguyễn Huyền Trang và Nguyễn Hoàng Vi cũng lọt vào tầm ngắm của Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp.
Sự việc được diễn ra khi cô người mẫu sinh năm 2002 nhận được tin nhắn bởi một tài khoản tự cho là công ty tổ chức sự kiện dành cho những vị doanh nhân nhà giàu tiền dư nhưng lại thiếu tình cảm.
Theo nhân vật này thì nếu Hoàng Vi chấp nhận làm bạn gái, cô sẽ được chu cấp lên đến 70 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi bị Hoàng Vi say NO thì người này chèo kéo tăng lên 100 triệu/ngày. Vì quá giận nên cô đã block và chia sẻ lên trang cá nhân.
Việc các người đẹp, hot girl bị nhắn tin gạ gẫm đi khách với giá cao không phải lần đầu tiên xảy ra, nhất là đối với các hot girl còn trẻ tuổi, mới nổi.