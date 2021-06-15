Đến cả Ngọc Trinh cũng bị 'ngải heo' quật: Vòng eo 53cm nay đã thành vòng eo 'bé mỡ'

Thời gian gần đây, Ngọc Trinh liên tục xuất hiện với thân hình có phần đẫy đà hơn trước. Chính cô đã lên tiếng xác nhận số đo vòng 2 hiện tại của mình đã tăng lên 58 cm.

Vạn vật đều béo dần theo thời gian quả không sai. Ngay cả người mẫu có vóc dáng thuộc hàng top như Ngọc Trinh cũng có ngày phải tăng cân. Ngọc Trinh xác nhận hiện tại số đo vòng eo của cô là 58cm - Ảnh: Chụp màn hình Mới đây, trên Instagram của mình, Ngọc Trinh khoe clip catwalk cùng thần thái sang chảnh, quyến rũ khi diện bikini. Tuy nhiên, điều làm người ta chú ý không phải nước da trắng hay khuôn mặt xinh đẹp của cô mà là vòng eo không còn "chuẩn" 53cm như lúc trước nữa.

Trước đây, dù ở trong trạng thái nào, Ngọc Trinh luôn duy trì số đo vòng eo mình ở mức 53 - 56cm với việc quản lý cơ thể mình nghiêm ngặt. Nhưng lần xuất hiện này của cô có lẽ đã tăng vài cân, chính chủ cũng lên tiếng vòng 2 của mình đã lên con số 58cm. Tuy nhiên, chiếc eo 58cm vẫn là ước mơ của nhiều người. Ngọc Trinh trong clip mới nhất của mình - ẢNh: Chụp màn hình Bỏ một bên những ồn ào đời tư, Ngọc Trinh là người đẹp hiếm hoi luôn giữ được độ nóng cái tên của mình. Cô luôn trở thành tâm điểm với vẻ ngoài nóng bỏng cùng phong cách thời trang thời thượng và sang trọng.

Nhưng cách đây không lâu, cô nàng trong một buổi livestream cùng "ông hoàng chân dài" Vũ Khắc Tiệp đã để lộ nhiều khuyết điểm của mình là mặt to, nọng cằm, nụ cười hở lợi. Bên cạnh đó, lối trang điểm cùng lớp nền dày làm cô già đi phải thêm ít nhất 10 tuổi không được lòng khán giả. Nhiều người hâm mộ cho rằng không thể quá chê bai cô như vậy vì ai cũng có những "góc chết" khi lên hình cả. Ngọc Trinh cùng một outfit, cùng một kiểu tóc chỉ khác là trong livestream và ảnh tự chụp - Ảnh: Internet

Trước đây, 'nữ hoàng nội y' cũng đã từng nhiều lần bị bốc nhan sắc thật - Ảnh: Internet Ngọc Trinh cũng trải qua nhiều năm lăn lộn, thử thách bản thân với sàn diễn thời trang, phim ảnh, song không để lại quá nhiều ấn tượng dù cho bản thân không ngừng cố gắng. Tuy tài năng và xinh đẹp nhưng thứ khiến người ta nhớ đến cái tên "Ngọc Trinh" nhiều nhất vẫn là các scandal sẽ sống mãi cùng cô suốt sự nghiệp như tình ái, phát ngôn gây sốc và ăn mặc phản cảm,... Không thể phủ nhận, Ngọc Trinh luôn giữ được độ hot cho bản thân mình - Ảnh: Internet Mới đây cô còn đăng dòng trạng thái "so deep" lên trang Instagram cá nhân nói về việc yêu thương và trưởng thành: "Cách tốt nhất để hạn chế tổn thương không phải là hạn chế yêu thương mà là học hỏi thật nhiều mỗi ngày để bản thân trở nên trưởng thành hơn, vững vàng hơn, sáng suốt hơn. Để vững tâm theo đuổi thứ hạnh phúc mà mình hằng mong muốn. Muốn không đau khổ thì hãy yêu một cách tỉnh táo với một trái tim chân thành, dùng cả phần lý trí để đưa ra quyết định. Vấp ngã thì đứng dậy phủi tay và bước tiếp, có sao đâu vì hạnh phúc ở trước mặt mà".

Giữa lúc dịch bệnh, Ngọc Trinh lại ‘chơi gắt’ khi tụ tập thử đồ khoe 3 vòng lồ lộ nhưng không tuân thủ quy tắc 5K Giữa lúc tình hình dịch bệnh căng thẳng, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh lại khiến cư dân mạng xôn xao khi tổ chức thử đồ với ekip khá đông và không thực hiện nguyên tắc 5K.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/den-ca-ngoc-trinh-cung-bi-ngai-heo-quat-vong-eo-53cm-nay-da-thanh-vong-eo-be-mo-408940.html