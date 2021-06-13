Pose dáng cực đỉnh và thần thái nhưng nàng hậu Kỳ Duyên bất ngờ dính báo cáo liên quan 'hoạt động người lớn' chỉ vì điểm tai hại này

Sao Việt 13/06/2021 08:11

Một sự việc "dở khóc dở cười" đến từ phía Hoa hậu Kỳ Duyên khiến cô có một phen hú vía khi ngay cả bản thân cũng không biết clip của mình lại chứa nội dung "tai hại" đến như vậy.

Mới đây, Kỳ Duyên một lần nữa khẳng định được đẳng cấp của mọt Hoa hậu khi chia sẻ bộ ảnh thời trang với tạo hình vừa ngầu lòi vừa quyến rũ của mình. Vốn có kinh nghiệm nhiều năm làm đại diện thương hiệu và người mẫu thời trang, Hoa hậu Kỳ Duyên đã xuất sắc thể hiện bộ ảnh với những dáng pose chuyên nghiệp cùng thần thái đỉnh cao của mình.

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Kỳ Duyên trông cực thần thái và sang chảnh trong bộ ảnh lần này - Ảnh: FBNV

Khác với các nàng hậu khác, từ lâu Kỳ Duyên đã có định hướng hình ảnh và lối đi riêng cho mình không theo phong cách "thục nữ bánh bèo". Khác với nhiều bộ ảnh khác khá cá tính và quyến rũ, trong bộ ảnh này, Kỳ Duyên thể hiện một cái tôi lạnh lùng và phi giới tính hơn nhiều.

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Chỉ lấp ló một xíu vòng 1, cô cũng trở nên quyến rũ hơn rất nhiều - Ảnh: FBNV

Bộ ảnh của cô nhận được nhiều lời khen thế nhưng khi đăng tải clip hậu trường lên nền tảng Tik Tok, video của cô đã bị gỡ xuống với một lỗi hết sức nhạy cảm là: Hình ảnh khỏa thân và hoạt động tình dục người lớn.

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Clip hậu trường của cô bị xóa trên Tik Tok với lý do hết sức '3 chấm' - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy chỉ có một chút vòng một lấp ló sau chiếc áo sơ mi bung cúc nhưng tổng thể bộ đồ của cô vẫn được xệp hạng kín đáo. Cô cho rằng chắc chắn lý do cho việc này là màu chủ đạo của trang phục cô mặc trong clip hậu trường là màu nude.

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May mắn, Kỳ Duyên đã khôi phục lại được clip của mình ngay sau đó - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau đó, Hoa hậu sinh năm 1996 đã khiếu nại lên Tik Tok và video của cô cũng đã được khôi phục, làm sáng tỏ việc cô thật sự không vi phạm bất cứ quy định nào của nền tảng trên. Sự việc lần này khiến Kỳ Duyên thật sự có một phen "rét" và sẽ cẩn thận hơn ở những lần đăng tải nội dung tiếp theo lên đây.

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Từ khóa:   Hoa hậu Kỳ Duyên Tik Tok Quần áo nude

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