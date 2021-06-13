Pose dáng cực đỉnh và thần thái nhưng nàng hậu Kỳ Duyên bất ngờ dính báo cáo liên quan 'hoạt động người lớn' chỉ vì điểm tai hại này

Mới đây, Kỳ Duyên một lần nữa khẳng định được đẳng cấp của mọt Hoa hậu khi chia sẻ bộ ảnh thời trang với tạo hình vừa ngầu lòi vừa quyến rũ của mình. Vốn có kinh nghiệm nhiều năm làm đại diện thương hiệu và người mẫu thời trang, Hoa hậu Kỳ Duyên đã xuất sắc thể hiện bộ ảnh với những dáng pose chuyên nghiệp cùng thần thái đỉnh cao của mình.

Kỳ Duyên trông cực thần thái và sang chảnh trong bộ ảnh lần này - Ảnh: FBNV

Khác với các nàng hậu khác, từ lâu Kỳ Duyên đã có định hướng hình ảnh và lối đi riêng cho mình không theo phong cách "thục nữ bánh bèo". Khác với nhiều bộ ảnh khác khá cá tính và quyến rũ, trong bộ ảnh này, Kỳ Duyên thể hiện một cái tôi lạnh lùng và phi giới tính hơn nhiều.