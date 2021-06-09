H'Hen Niê cùng Kim Duyên ‘thắp sáng’ bãi biển Vũng Tàu, đọ body siêu gắt ‘một chín một mười’ ai nhìn cũng mê mẩn

Được biết, đây là bộ ảnh mà 2 mỹ nhân đã thực hiện từ tháng 3 mà bây giờ mới công bố nên mọi quy định về phòng chống dịch không hề bị phá vỡ.
- HH Thu Thủy không qua đời khi đang chạy bộ, hé lộ nguyên nhân thật sự qua lời kể của em trai ruột
- Hé lộ sự thật đằng sau bức ảnh siêu âm thai nhi gây xôn xao CĐM của Hương Tràm
Mới đây, trên trang cá nhân của mình, H'Hen Niê đã đăng tải bộ ảnh của mình và Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. Với địa điểm là bãi biển Vũng Tàu, cả 2 đã khoe trọn thần thái đỉnh cao của mình.
Chia sẻ về bộ ảnh này, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê cho biết cô và Kim Duyên đã phải ăn uống, tập luyện cực kỳ khắt khe và vô cùng nghiêm ngặt để có thể lấy lại vóc dáng sau thời gian "ăn uống thả cửa" dịp Tết Nguyên Đán vừa qua.
Trong bộ ảnh, ngoài việc makeup đặc tả những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt, trang phục cũng là điều mà 2 chân dài này đặc biệt đầu tư. Tuy không quá cầu kì nhưng việc sử dụng trang phục có màu sắc nổi bật làm tôn lên nước da bánh mật của 2 mỹ nhân, đồng thời việc tương phản với nền trời xanh cũng giúp 2 người đẹp vô cùng nổi bật.
Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H'Hen Niê đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2018 và lọt vào top 5 chung cuộc. Trở về nước, cô thành "nàng thơ" của vô số nhãn hàng, gương mặt cô liên tục phủ sóng trên các mặt báo. Có thể nói, đây là 1 trong những nàng hậu thành công nhất trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam.
Nguyễn Huỳnh Kim Duyên sau khi xuất sắc đạt được ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, cô sẽ đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu Hoàn vũ 2021 dự kiến tổ chức vào cuối năm nay tại Costa Rica. Người hâm mộ hiện đang đặt nhiều kỳ vọng vào cô.