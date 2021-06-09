H'Hen Niê cùng Kim Duyên ‘thắp sáng’ bãi biển Vũng Tàu, đọ body siêu gắt ‘một chín một mười’ ai nhìn cũng mê mẩn

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, H'Hen Niê đã đăng tải bộ ảnh của mình và Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. Với địa điểm là bãi biển Vũng Tàu, cả 2 đã khoe trọn thần thái đỉnh cao của mình.

2 nàng hậu khoe trọn vẻ đẹp trong bộ ảnh mới nhất - Ảnh: FBNV

Chia sẻ về bộ ảnh này, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê cho biết cô và Kim Duyên đã phải ăn uống, tập luyện cực kỳ khắt khe và vô cùng nghiêm ngặt để có thể lấy lại vóc dáng sau thời gian "ăn uống thả cửa" dịp Tết Nguyên Đán vừa qua.