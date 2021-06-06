Thủy Tiên tiếp tục 'ăn điểm' khi tham gia sửa chữa 2 cây cầu hư hỏng nặng do lũ tại Nghệ An

Sau chuyến đi từ thiện miền Trung vào cuối năm 2020 và loạt hành động thiện nguyện khác, Thủy Tiên chính chính thức kết thúc dự án hỗ trợ miền Trung với hình ảnh hoàn thành sửa chữa 2 cây cầu tại Nghệ An.

Là một trong những nghệ sĩ đầu tiên đứng ra kêu gọi quyên góp giúp đỡ người dân miền Trung vì trận lũ lớn năm 2020, Thủy Tiên gặp không ít lùm xùm về vấn đề giải ngân tiền từ thiện. Tuy nhiên, vì đã giải trình rõ ràng, nhiều người vẫn chọn tin tưởng nữ ca sĩ. Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục nhiều lần đăng tải các thông tin cập nhật việc thiện nguyện mà vợ chồng cô đồng hành. Trong đó có dự án nhà chống lũ vào tháng 5 vừa qua hay lắp đặt dàn máy lạnh để các y bác sĩ tại Bắc Giang có sức khoẻ chống dịch Covid-19 giữa thời tiết hè nóng bức,...

Bài đăng trên trang cá nhân của nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình Mới hôm qua, trên trang cá nhân của mình, Thủy Tiên đăng tải loạt hình ảnh khánh thành 2 cây cầu tại Chương Dương, Nghệ An. Được biết đây là 2 cây cầu được sửa chữa từ tiền của vợ chồng cô và các mạnh thường quân. Tình trạng hư hỏng nặng của các cây cầu qua mùa lũ lụt - Ảnh: FBNV "Cảm ơn chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho Tiên hoàn thành dự án tốt đẹp. Cảm ơn tấm lòng của những MTQ trong và ngoài nước đã chung tay góp sức cùng Tiên để chia sẻ cùng đồng bào Miền Trung mình trong trận lũ lịch sử vừa qua. Phước báu này xin được hồi hướng cho tất cả... mong dịch bệnh sẽ qua nhanh và mọi người ai cũng sẽ luôn luôn bình an, hạnh phúc. Yêu thương, biết ơn và trân trọng ạ." - Cô chia sẻ

Dự án thiết thực, ý nghĩa của Thuỷ Tiên và các nhà hảo tâm nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng - Ảnh: FBNV Hiện tại, bài đăng của nữ ca sĩ đã đạt được hơn 230.000 lượt cảm xúc, bình luận và chia sẻ. Nhiều người bình luận dưới bài viết của cô, cảm ơn cô và các mạnh thường quân đã ủng hộ và sửa chữa các thiệt hại do lũ. Nhiều lời 'có cánh' được gửi đến nữ ca sĩ - ẢNh: Chụp màn hình Dự án nhà chống lũ tại nhiều địa phương - Ảnh: FBNV Cách đây không lâu, vào ngày 23/5, trên trang cá nhân của mình, Thủy Tiên đã đăng tải loạt ảnh khánh thành 10 căn nhà chống lũ tại nhiều địa phương khác nhau để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân khi nước lũ dâng cao. Nữ ca sĩ cho biết, các công trình này đều được giám sát thi công một cách chặt chẽ và quản lý bởi chính quyền địa phương.

HH Thu Thủy không qua đời khi đang chạy bộ, hé lộ nguyên nhân thật sự qua lời kể của em trai ruột Em trai của Hoa hậu Việt Nam 1994 lên tiếng bác bỏ tin đồn chị gái mình ra đi khi đang chạy bộ vào sáng sớm và đồng thời tiết lộ nguyên nhân thật sự.

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