Thủy Tiên tiếp tục 'ăn điểm' khi tham gia sửa chữa 2 cây cầu hư hỏng nặng do lũ tại Nghệ An

Sao Việt 06/06/2021 14:04

Sau chuyến đi từ thiện miền Trung vào cuối năm 2020 và loạt hành động thiện nguyện khác, Thủy Tiên chính chính thức kết thúc dự án hỗ trợ miền Trung với hình ảnh hoàn thành sửa chữa 2 cây cầu tại Nghệ An.

Là một trong những nghệ sĩ đầu tiên đứng ra kêu gọi quyên góp giúp đỡ người dân miền Trung vì trận lũ lớn năm 2020, Thủy Tiên gặp không ít lùm xùm về vấn đề giải ngân tiền từ thiện. Tuy nhiên, vì đã giải trình rõ ràng, nhiều người vẫn chọn tin tưởng nữ ca sĩ.

Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục nhiều lần đăng tải các thông tin cập nhật việc thiện nguyện mà vợ chồng cô đồng hành. Trong đó có dự án nhà chống lũ vào tháng 5 vừa qua hay lắp đặt dàn máy lạnh để các y bác sĩ tại Bắc Giang có sức khoẻ chống dịch Covid-19 giữa thời tiết hè nóng bức,...

thuy tien 1
Bài đăng trên trang cá nhân của nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Mới hôm qua, trên trang cá nhân của mình, Thủy Tiên đăng tải loạt hình ảnh khánh thành 2 cây cầu tại Chương Dương, Nghệ An. Được biết đây là 2 cây cầu được sửa chữa từ tiền của vợ chồng cô và các mạnh thường quân.

thuy tien 2
Tình trạng hư hỏng nặng của các cây cầu qua mùa lũ lụt - Ảnh: FBNV

"Cảm ơn chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho Tiên hoàn thành dự án tốt đẹp. Cảm ơn tấm lòng của những MTQ trong và ngoài nước đã chung tay góp sức cùng Tiên để chia sẻ cùng đồng bào Miền Trung mình trong trận lũ lịch sử vừa qua. Phước báu này xin được hồi hướng cho tất cả... mong dịch bệnh sẽ qua nhanh và mọi người ai cũng sẽ luôn luôn bình an, hạnh phúc. Yêu thương, biết ơn và trân trọng ạ." - Cô chia sẻ

thuy tien 3
Dự án thiết thực, ý nghĩa của Thuỷ Tiên và các nhà hảo tâm nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng - Ảnh: FBNV

Hiện tại, bài đăng của nữ ca sĩ đã đạt được hơn 230.000 lượt cảm xúc, bình luận và chia sẻ. Nhiều người bình luận dưới bài viết của cô, cảm ơn cô và các mạnh thường quân đã ủng hộ và sửa chữa các thiệt hại do lũ.

Thủy Tiên tiếp tục 'ăn điểm' khi tham gia sửa chữa 2 cây cầu hư hỏng nặng do lũ tại Nghệ An - Ảnh 4
Nhiều lời 'có cánh' được gửi đến nữ ca sĩ - ẢNh: Chụp màn hình
thuy tien 4
Dự án nhà chống lũ tại nhiều địa phương - Ảnh: FBNV

Cách đây không lâu, vào ngày 23/5, trên trang cá nhân của mình, Thủy Tiên đã đăng tải loạt ảnh khánh thành 10 căn nhà chống lũ tại nhiều địa phương khác nhau để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân khi nước lũ dâng cao. Nữ ca sĩ cho biết, các công trình này đều được giám sát thi công một cách chặt chẽ và quản lý bởi chính quyền địa phương.

HH Thu Thủy không qua đời khi đang chạy bộ, hé lộ nguyên nhân thật sự qua lời kể của em trai ruột

HH Thu Thủy không qua đời khi đang chạy bộ, hé lộ nguyên nhân thật sự qua lời kể của em trai ruột

Em trai của Hoa hậu Việt Nam 1994 lên tiếng bác bỏ tin đồn chị gái mình ra đi khi đang chạy bộ vào sáng sớm và đồng thời tiết lộ nguyên nhân thật sự.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Thủy Tiên Thủy Tiên cứu trợ miền Trung Thủy Tiên làm từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 4 giờ 37 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 7 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 5 giờ 27 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 6 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"