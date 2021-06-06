Hé lộ sự thật đằng sau bức ảnh siêu âm thai nhi gây xôn xao CĐM của Hương Tràm

Sao Việt 06/06/2021 10:43

Không ít người nổi tiếng chọn việc di chuyển ra nước ngoài để kết hôn và sinh con nên khi bức ảnh siêu âm được Hương Tràm đăng tải lên trang cá nhân, đã có nhiều lời đồn đoán được đưa ra, gây xôn xao cộng đồng mạng.

Tháng 5 vừa rồi, khi Hương Tràm đang du học ở Mỹ thì bất ngờ trên trang cá nhân của cô xuất hiện hình ảnh siêu âm thai nhi với dòng chia sẻ: "Tình yêu từ mọi hình thức khác nhau nhưng chỉ có một tình yêu vô điều kiện". Và không giải thích thêm bất cứ điều gì.

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Bài đăng gây chú ý của Hương Tràm vào giữa tháng 5 vừa qua - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay lập tức, cộng đồng mạng nháo nhào lên muốn biết được sự thật đằng sau bức ảnh khó hiểu này. Ở phần bình luận của bài viết, nhiều người nổi tiếng, bạn thân và đồng nghiệp của nữ ca sĩ liên tiếp gửi những lời chúc đến cô khiến cho mọi người càng tin vào giả thuyết Hương Tràm đã tìm được tình yêu và hiện đang chuẩn bị đón đứa con đầu lòng là thật.

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Nhiều người nổi tiếng gửi lời chúc đến nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Sau đó không lâu, cô liên tục hé lộ những thông tin về lần trở lại của mình trên con đường âm nhạc. Thông tin này khiến người hâm mộ xoay lòng vòng vì không biết hình ảnh siêu âm kia liệu có thật không hay chỉ là chiêu để PR sản phẩm mới .

Tối hôm qua, ngày 5/6, Hương Tràm chính thức quay lại đường đua nhạc Việt với động thái chính thức phát hành MV mới mang tên "Đong Tình" mà cô đã hé lộ nhiều lần trên MXH. Cô cho biết, ca khúc này thuộc thể loại pop và do nhạc sĩ Tú Dưa sáng tác.

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Thì ra bức ảnh là một phân cảnh trong MV cô đóng chính - Ảnh: Internet

Sau khi MV ra mắt, dân tình đã nhanh chóng soi ra được bức ảnh siêu âm thai nhi gây xôn xao kia chỉ là một cảnh quay trong MV của cô mà thôi. Cụ thể, đây là một phân cảnh do nữ ca sĩ đóng chính.

Hé lộ sự thật đằng sau bức ảnh siêu âm thai nhi gây xôn xao CĐM của Hương Tràm - Ảnh 4
Bức ảnh siêu âm thai nhi chỉ là 1 phân cảnh trong MV Đong Tình của Hương Tràm - Ảnh: Chụp màn hình
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MV được tung ra ngay tháng 'Tự hào' của cộng đồng LGBT - Ảnh: Internet

Với tháng 6 là tháng tự hào của cộng LGBT trên toàn thế giới, Hương Tràm đã chọn đây là thời điểm để phát hành MV mới. Nội dung ca khúc và MV xây dựng một chuyện tình trắc trở nhưng tuyệt đẹp cùng với thông điệp nhân văn và hiện đại là "Tình yêu không phân biệt giới tính".

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Sự trở lại lần này của Hương Tràm được cô đặt nhiều kỳ vọng - Ảnh: Internet

Đây là lần trở lại đầu tiên sau gần 2 năm Hương Tràm vắng bóng trên bản đồ nhạc Việt, nữ ca sĩ hy vọng MV mới của mình sẽ nhận được nhiều sự yêu thương cũng như ủng hộ của tất cả khán giả và người hâm mộ.

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Từ khóa:   ca sĩ Hương Tràm Hương Tràm mang bầu LGBT

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