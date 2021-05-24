Ở tuổi 54, Hiền Mai vẫn vô cùng trẻ trung, xinh đẹp và mạnh mẽ khi xuất hiện tại chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Hiện tại, "nữ hoàng ảnh lịch" có cuộc sống hạnh phúc bên chồng – doanh nhân Việt kiều - Hoàng Minh và con trai Tony. Dù không còn thường xuyên đóng phim nhưng Hiền Mai vẫn luôn mong muốn nhận được những vai diễn có chiều sâu để chứng minh thực lực. “Đúng là tôi lui về để dành nhiều thời gian để chăm sóc gia đình nhưng cái chính là tôi chưa nhận được vai diễn vừa ý. Tôi thích thể loại vai đa tính cách, lúc đầu hiền lành sau đó gặp biến cố và trở nên hận thù và tìm cách trả thù, trở thành vai phản diện” – nữ nghệ sĩ tâm sự.

Xuất phát điểm là người mẫu, sở hữu vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết, Hiền Mai được coi là một trong những “ Nữ hoàng ảnh lịch ” ở thập niên 90. Tên tuổi của cô từng phủ sóng khắp nước, trên các tấm lịch treo tường, bìa sổ lưu bút... Bén duyên với nghiệp diễn xuất, Hiền Mai nổi lên “như diều gặp gió”, gặt hái được vô số thành công trong sự nghiệp. Trong đó, vai diễn cô giáo Mai trong phim "Tuổi thần tiên" (hay còn có tên khác là Cu Tý và cô giáo Mai) phát sóng năm 1995 giúp tên tuổi cô nổi tiếng khắp cả nước.

Chia sẻ nhiều hơn về chuyện tình cảm với ông xã, nghệ sĩ Hiền Mai cho biết cơ duyên gặp gỡ nhau lần đầu tiên trong một buổi triển lãm dầu khí. Anh là doanh nhân còn cô tham gia với vai trò người mẫu. Khi ấy, anh đã ngỏ ý xin số điện thoại và theo đuổi nhưng Hiền Mai không đồng ý vì chưa có cảm tình sâu sắc. Mãi cho đến khi anh nhiệt tình chăm sóc khi cô gặp tai nạn thì mới cảm thấy rung động bởi sự tận tình và chu đáo.

Khi được Ngọc Lan hỏi về tính cách của nghệ sĩ Hiền Mai, chồng cô - doanh nhân Hoàng Minh ngay lập tức dùng tên của bà xã để miêu tả: "Hiền Mai" có nghĩa rằng "ngày mai mới hiền” khiến cô phải lên tiếng “tố” ông xã có sở thích dìm hàng vợ. Ngược lại với bố, Tony ra sức bênh vực mẹ hiền khiến nữ nghệ sĩ cười thích thú.

“Anh ấy làm tôi cảm động khi tôi bị tai nạn lúc quay phim Ráng Chiều ở Cần Giờ. Tôi bị tai nạn gãy cột sống và mặt nát bét hết. Anh ấy vẫn thường xuyên vào bệnh viện chăm sóc tôi hết sức mình. Anh đưa tôi đi hết bệnh viện này đến bệnh viện kia, tạm ngưng hết công việc để dành thời gian chăm sóc tôi. Tự nhiên tôi cảm động, sau đó nảy sinh tình cảm. Sau cái biến cố đó tôi đã quyết định đến với ảnh” – nữ nghệ sĩ cho biết.

Hiền Mai kể về tai nạn diễn xuất kinh hoàng

Nghệ sĩ Hiền Mai tiếp tục nhớ về tai nạn kinh hoàng: “Lúc đó tôi đã nghĩ rằng mình không còn làm nghề được nữa. Tại vì mặt đã nát bét hết vì bị kính xe bể đâm vào. Cột sống thì bị gãy, không biết có liền lại được không. Lúc ấy tôi chỉ còn biết cầu trời cầu phật phù hộ cho mình không bị liệt để có thể tiếp tục làm việc nuôi sống bản thân và gia đình chủ không trở thành một gánh nặng. Tôi nói với người thân bạn bè ‘Đừng ai đưa cho tôi cái gương’, vì tôi biết nhìn thấy mặt mình là tôi sẽ suy sụp liền. Một hai ngày đầu, ai đến thăm tôi, con trai con gái đều đứng khóc ròng”.

Trở lại với câu chuyện tình yêu và hôn nhân, nữ nghệ sĩ cho biết đôi trẻ ngày ấy gặp nhiều khó khăn vì kẻ ở Mỹ, người ở Việt Nam. Thậm chí đến khi kết hôn vẫn phải “yêu xa” tận 1 năm.

“Lúc tôi lấy chồng, gia đình chồng ở bên Mỹ hết. Anh ấy cũng muốn cưới xong rồi đưa tôi sang đó. Nhưng tôi quyết ở Việt Nam với má. Vì bà từ đó giờ chỉ có mỗi mình tôi. Thời gian đầu chúng tôi sống xa nhau khoảng một năm trời, anh ở Mỹ còn tôi ở Việt Nam. Sau đó chúng tôi cảm thấy có vấn đề.

Hiền Mai tâm sự cùng MC Ngọc Lan

Ngồi lại để nói chuyện thì nhận ra một trong hai phải hy sinh để ở cạnh nhau chứ vợ chồng ở xa nhau như vậy không ổn chút nào. Sống như thế này thì chắc chắn sẽ chia tay. Tôi nói thẳng tôi chỉ có thể sống ở Việt Nam với mẹ, còn lại thì tùy vào anh thôi. Thế là anh chấp nhận hy sinh, bỏ công việc rất tốt ở Mỹ để về Việt Nam và bị thất nghiệp 1 năm trời. Lúc đó tâm lý anh thay đổi khiến tôi stress đến mức nghĩ đến việc ly dị. Nhưng rồi nhớ tới việc anh bị thế này là vì mình, nên lại thôi”. – Cho tới giờ phút này, Hiền Mai vẫn luôn biết ơn chồng vì đã từ bỏ sự nghiệp ở Mỹ để về Việt Nam với mình.

Chấp nhận hy sinh cuộc sống và công việc tốt ở nước ngoài về Việt Nam đoàn tụ với vợ, rồi sau đó chấp nhận những chung đụng của hai bà mẹ khi ở chung nhà để làm tròn chữ hiếu, doanh nhân Hoàng Minh hẳn là một người con có hiếu và là một người chồng mẫu mực. Thế nhưng, chia sẻ với Quốc Thuận, ông xã Hiền Mai không dám nhận mình là người hy sinh. Bản thân anh chỉ nghĩ đó là việc cần thiết cho gia đình.

Vợ chồng nữ nghệ sĩ Hiền Mai đã nhiều lần tính chuyện ly hôn do quá áp lực cuộc sống và việc hai bà sui không hợp nhau khi ở chung nhà, nhưng khi ngồi lại nói chuyện thì hiểu nhau hơn để tiếp tục hôn nhân hạnh phúc.

Vợ chồng nữ nghệ sĩ đã nhiều lần tính đến chuyện ly hôn

Sau 18 năm chung sống, anh Hoàng Minh tiết lộ vợ rất hướng ngoại. Đó cũng là điều khiến anh nhiều lúc phiền lòng ở bà xã: “Mai tính tình vui vẻ nên bạn bè rất nhiều, nhiều khi Mai để ý đến bạn bè nhiều hơn là lo cho gia đình. Tôi cũng góp ý nhưng tính Mai thích giao thiệp bên ngoài. Mai là đàn bà nhưng tính rất là đàn ông. Tôi thì ngược lại, tôi có tính hơi đàn bà, vì thế tôi lo việc nhà nhiều hơn là lo cho bên ngoài”.

Trong bữa cơm gia đình cuối chương trình, là người ít biểu lộ cảm xúc nhất nhà, nhưng Tony - con trai nghệ sĩ Hiền Mai đã khiến ba mẹ không khỏi xúc động, đỏ hoe mắt khi dành tặng một tâm thư đong đầy lời yêu thương gửi đến bậc sinh thành. Không thua kém con trai, anh Hoàng Minh cũng quyết định làm vợ bất ngờ khi đặt sẵn một đóa hoa tuyệt đẹp, thay lời yêu thương gửi đến bà xã sau gần hai thập kỷ chung sống. Đồng thời, xoa dịu lời trách móc của Hiền Mai rằng bản thân không hề quên tặng quà cho vợ mà vì không thấy vợ thiếu gì.

Con trai Hiền Mai viết cho mẹ một lá thư đầy xúc động

Gõ Cửa Thăm Nhà tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của sứ giả kết nối để gắn kết các thành viên trong gia đình lại với nhau, đồng thời hé lộ nhiều câu chuyện phía sau sân khấu của nghệ sĩ Việt. Chương trình được phát sóng vào 22h30 thứ Năm hằng tuần trên HTV7.