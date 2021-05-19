Hậu chia tay, Quách Ngọc Ngoan bị phát hiện vẫn ‘vương vấn' vợ cũ đại gia Phượng Chanel

Bài đăng nhắc lại kỷ niệm cách đây 3 năm cùng người tình cũ của Quách Ngọc Ngoan bất ngờ được anh chia sẻ công khai trên trang cá nhân của mình làm cư dân mạng được dịp “xào xáo”. Nhiều người đồn đoán phải chăng anh vẫn “vấn vương” Phượng Chanel?

Tuy đã công khai chia tay được một thời gian, tin tức về cặp đôi Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel vẫn chưa bao giờ hết hot. Mới đây thôi, nam diễn viên “Người bất tử” đã có động thái liên quan đến người yêu cũ khiến cư dân mạng không khỏi tò mò.

Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan thuở còn mặn nồng - Ảnh: internet

Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, nam tài tử họ Quách bất ngờ chia sẻ lại bài đăng 3 năm trước của mình. Nội dung bài viết là kỷ niệm anh và nhân tình hơn tuổi “tay trong tay” trong một dịp tham dự Liên hoan phim Cannes. Động thái này của Quách Ngọc Ngoan phải chăng đang ngấm ngầm thừa nhận mình vẫn còn “day dứt không nguôi” với đoạn tình cảm này cùng người yêu đại gia.

Kỷ niệm cách đây 3 năm của cả hai bất ngờ được Quách Ngọc Ngoan chia sẻ lại - Ảnh: Chụp màn hình

Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên Quách Ngọc Ngoan chia sẻ lại những kỷ niệm tình yêu cùng Phượng Chanel. Vài ngày sau khi công khai “đường ai nấy đi” với nữ doanh nhân họ Trương, nam diễn viên đã chia sẻ lại những hình ảnh người yêu hơn tuổi thả dáng trong bộ bikini hàng hiệu vào 2 năm trước, việc này được cho là nam diễn viên đang công khai “tiếc nuối” mối tính đã đến hồi kết của mình.

Cách đây ít lâu, Quách Ngọc Ngoan cũng đã chia sẻ lại bài đăng cùng Phượng Chanel đi chơi biển - Ảnh: Chụp màn hình

Trả lời báo chí về vấn đề chia tay với Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel đưa ra tư tưởng tiến bộ rằng yêu nhau rồi chia tay là chuyện bình thường, không nên đón nhận điều này một cách u buồn. Không những vậy, nữ đại gia còn khẳng định dù đã chia tay nhưng cô và nam tài tử họ Quách vẫn quý mến và tôn trọng nhau.

Hậu chia tay Quách Ngọc Ngoan, cư dân mạng đồn đoán Phượng Chanel sẽ sớm có tình mới 'trẻ hơn' Mới đây, Phượng Chanel chính thức tiết lộ cô và Quách Ngọc Ngoan đã chia tay sau 6 năm gắn bó. Không ít cư dân mạng "kém duyên" đồn đoán hậu chia tay "tình trẻ", Phượng Chanel sẽ sớm có tình mới, trẻ hơn. Thậm chí, nhiều người còn "đào" lại chuyện quá khức, cho rằng đây là cái kết mà Quách Ngọc Ngoan phải chịu khi bỏ vợ hiền để chạy theo người tình giàu có.

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