Hậu chia tay, Quách Ngọc Ngoan bị phát hiện vẫn ‘vương vấn' vợ cũ đại gia Phượng Chanel

Bài đăng nhắc lại kỷ niệm cách đây 3 năm cùng người tình cũ của Quách Ngọc Ngoan bất ngờ được anh chia sẻ công khai trên trang cá nhân của mình làm cư dân mạng được dịp “xào xáo”. Nhiều người đồn đoán phải chăng anh vẫn “vấn vương” Phượng Chanel?
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Tuy đã công khai chia tay được một thời gian, tin tức về cặp đôi Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel vẫn chưa bao giờ hết hot. Mới đây thôi, nam diễn viên “Người bất tử” đã có động thái liên quan đến người yêu cũ khiến cư dân mạng không khỏi tò mò.
Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, nam tài tử họ Quách bất ngờ chia sẻ lại bài đăng 3 năm trước của mình. Nội dung bài viết là kỷ niệm anh và nhân tình hơn tuổi “tay trong tay” trong một dịp tham dự Liên hoan phim Cannes. Động thái này của Quách Ngọc Ngoan phải chăng đang ngấm ngầm thừa nhận mình vẫn còn “day dứt không nguôi” với đoạn tình cảm này cùng người yêu đại gia.
Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên Quách Ngọc Ngoan chia sẻ lại những kỷ niệm tình yêu cùng Phượng Chanel. Vài ngày sau khi công khai “đường ai nấy đi” với nữ doanh nhân họ Trương, nam diễn viên đã chia sẻ lại những hình ảnh người yêu hơn tuổi thả dáng trong bộ bikini hàng hiệu vào 2 năm trước, việc này được cho là nam diễn viên đang công khai “tiếc nuối” mối tính đã đến hồi kết của mình.
Trả lời báo chí về vấn đề chia tay với Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel đưa ra tư tưởng tiến bộ rằng yêu nhau rồi chia tay là chuyện bình thường, không nên đón nhận điều này một cách u buồn. Không những vậy, nữ đại gia còn khẳng định dù đã chia tay nhưng cô và nam tài tử họ Quách vẫn quý mến và tôn trọng nhau.