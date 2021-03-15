Hình ảnh mới nhất của con gái Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel gây sốt vì chi tiết này

Sao Việt 15/03/2021 11:16

Dù chưa lộ mặt nhưng ái nữ nhà Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel khiến nhiều người không khỏi thích thú vì ngày càng đáng yêu, cao lớn phổng phao thấy rõ.

Tháng 7/2020, Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel chính thức đăng ký kết hôn. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn vui mừng thông báo cả hai đã có con gái chung 8 tháng tuổi. Được biết, ái nữ nhà Phượng Chanel có tên là Quách Trương Thanh Nhã và tên thân mật là Sumi.

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Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan - Ảnh: FB

Đặc biệt, Quách Ngọc Ngoan từng chia sẻ rằng Sumi có nhiều nét giống anh trai Cà Pháo - con riêng của Quách Ngọc Ngoan và diễn viên Lê Phương. Tuy nhiên, vợ chồng Phượng Chanel hiếm khi chia sẻ hình ảnh con gái trước công chúng. Chính vì vậy, người hâm mộ càng thêm tò mò về nhóc tỳ này.

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Con gái chung của Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel - Ảnh: FB 
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Nam diễn viên rất yêu chiều con gái - Ảnh: FB 
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Cặp đôi rất ít khi chia sẻ hình ảnh của ái nữ - Ảnh: FB 

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Quách Ngọc Ngoan bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh của con gái đến người hâm mộ kèm dòng trạng thái: “Ngày nào em cũng xem phim của ba em đóng. Làm giờ đây ba lại phải đi vài phim để phục vụ cho em xem dần”.

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Bé Sumi chăm chú xem phim ba đóng - Ảnh: FB
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Bẵng đi một thời gian, cô bé nay đã cao lớn phổng phao hơn - Ảnh: FB

Dù chỉ chụp từ phía sau lưng nhưng khán giả không khỏi ngỡ ngàng với vóc dáng phổng phao của Sumi. Ai nấy đều hy vọng vợ chồng Quách Ngọc Ngoan sẽ sớm công khai diện mạo của công chúa nhỏ lên mạng xã hội.

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