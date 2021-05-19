Đoàn Di Băng gây xúc động khi đăng ký hiến 'sạch sẽ' nội tạng, nội dung lá đơn càng đáng trân trọng hơn

Quyết định có phần bất ngờ này của nữ ca sĩ được nhiều người ủng hộ, trong đó có chồng cô – người đã đăng tải câu chuyện này lên trang cá nhân của mình.
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Những năm trở lại đây, việc đăng ký hiến tạng không còn là điều hiếm gặp nữa. Tuy vậy, vẫn chưa có nhiều người dám đăng ký khi bản thân vẫn còn "trẻ khỏe", nhất là những người nổi tiếng. Vậy nên, sau khi được đăng tải, câu chuyện của Đoàn Di Băng đã gây xúc động mạnh vì ý nguyện cao cả của cô.
Cụ thể, trong bài viết của mình, chồng của Đoàn Di Băng – doanh nhân Quốc Vũ – đã cảm thán đôi lời sau khi thấy lá đơn đăng ký hiến tạng của vợ mình: “Nửa đêm xuống bàn làm việc thấy tờ đơn này thì nghẹn. Bà lo xa ghê bà”. Anh chia sẻ thêm, bà xã của mình là người trưởng thành về nội tâm, tuy bề ngoài như một đứa trẻ nhưng suy nghĩ lẫn hành động rất đứng đắn và trưởng thành.
Với quyết định hiến tặng gần như tất cả các cơ quan nội tạng, Đoàn Di Băng chỉ có một yêu cầu nhỏ là xử lý cơ thể mình thật sạch sẽ để người nhà bớt đau lòng. Việc này chứng tỏ cô chính là mẫu người phụ nữ chu toàn, luôn suy nghĩ thấu đáo trước mọi quyết định, tránh để việc cá nhân ảnh hưởng đến bất kỳ ai.
Ngoài ra, như biết trước hành động của mình là "không phải dạng vừa", nữ ca sĩ đã để lại một tấm giấy note năn nỉ chồng đừng la mình kèm theo một hình vẽ mặt cười rất tinh nghịch. Nhưng hơn ai hết, chồng của Đoàn Di Băng chắc hẳn hiểu rõ vợ mình đã phải suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định này nên dù cho có không muốn, anh chẳng thể ngăn nổi cô.
Câu chuyện Đoàn Di Băng hay những người nổi tiếng khác đăng ký hiến tạng có ý nghĩa to lớn vì việc làm này có sức lan tỏa mạnh, truyền cảm hứng cho rất nhiều người khác. Thay vì về với cát bụi, hãy để cuộc sống được nối dài!