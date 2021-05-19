Đoàn Di Băng gây xúc động khi đăng ký hiến 'sạch sẽ' nội tạng, nội dung lá đơn càng đáng trân trọng hơn

Những năm trở lại đây, việc đăng ký hiến tạng không còn là điều hiếm gặp nữa. Tuy vậy, vẫn chưa có nhiều người dám đăng ký khi bản thân vẫn còn "trẻ khỏe", nhất là những người nổi tiếng. Vậy nên, sau khi được đăng tải, câu chuyện của Đoàn Di Băng đã gây xúc động mạnh vì ý nguyện cao cả của cô.

Đoàn Di Băng quyết định hiến tạng khi vẫn còn khá trẻ - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong bài viết của mình, chồng của Đoàn Di Băng – doanh nhân Quốc Vũ – đã cảm thán đôi lời sau khi thấy lá đơn đăng ký hiến tạng của vợ mình: “Nửa đêm xuống bàn làm việc thấy tờ đơn này thì nghẹn. Bà lo xa ghê bà”. Anh chia sẻ thêm, bà xã của mình là người trưởng thành về nội tâm, tuy bề ngoài như một đứa trẻ nhưng suy nghĩ lẫn hành động rất đứng đắn và trưởng thành.