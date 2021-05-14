Sao nam Vbiz lấy vợ đại gia hơn tuổi: Người bị gắn mác ‘lấy vì tiền', kẻ bị mỉa mai 'mẹ con đẹp đôi'

Sao Việt 14/05/2021 11:31

Điển trai, sự nghiệp thành công, xung quanh không thiếu mĩ nhân trẻ tuổi nhưng các sao nam Vbiz vẫn lấy vợ đại gia hơn tuổi gây xôn xao dư luận.

Bình Minh

Năm 2008, Bình Minh chính thức lên xe hoa với Anh Thơ – khi đó đang là Giám đốc marketing một khách sạn nổi tiếng ở Sài Gòn và là một phụ nữ năng động, giàu có nức tiếng. Lúc này, chuyện tình của cặp đôi gặp phải không ít sóng gió với những ý kiến trái chiều cho rằng Bình Minh dựa dẫm vợ đại gia. Còn Anh Thơ thì bị gắn mác lấy chồng là diễn viên để có lợi cho sự nghiệp.

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Mặc kệ dư luận gắn mác mình 'dựa dẫm vợ đại gia', Bình Minh vẫn vững bước đến bên Anh Thơ

Ngoài ra, cặp đôi còn bị dư luận công kích về sự chênh lệch tuổi tác. Dù Anh Thơ hơn Bình Minh 4 tuổi nhưng điều đó chưa bao giờ là trở ngại đối với cả hai. Tình yêu bị “ném đá” nhưng cặp đôi vẫn tay trong tay sánh vai tại rất nhiều sự kiện của làng giải trí.

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Cặp đôi đã cùng nhau đập tan mọi dư luận và sống hạnh phúc với tình yêu bền vững của mình

Nam diễn viên từng bày tỏ: “Nghệ sĩ tránh sao được những điều tiếng đó, giờ nghe riết chán rồi. Tôi có sống nhờ vợ hay không, mọi người hãy xem công việc, thái độ sống của tôi. Tôi chẳng phải giải thích thêm vì đó là việc riêng của gia đình tôi, không muốn ai xen vào". Hiện tại, cặp đôi 13 năm đang hạnh phúc cùng hai cô con gái đáng yêu, tình cảm vợ chồng vẫn đằm thắm sau ngần ấy năm với bao nhiêu sóng gió.

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Đi qua bao sóng gió, họ cũng đã có cuộc sống hạnh phúc viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ 

Trương Nam Thành

Trương Nam Thành nên duyên vợ chồng với doanh nhân Thu Huyền vào tháng 11/2018. Thu Huyền sinh năm 1976, lớn hơn chồng 15 tuổi, từng đổ vỡ hôn nhân và có một con gái. Sự kiện này đã dấy lên làn sóng dư luận dữ dội về mối quan hệ của cặp đôi, mọi người cho rằng nam diễn viên – người mẫu chấp nhận lấy vợ như vậy chỉ vì tài sản khủng của cô ấy.

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Sao nam lấy vợ đại gia hơn tuổi luôn bị chỉ trích lấy vì tài sản

Với Nam Thành, khoảng cách tuổi tác không là vấn đề. Anh cũng không ngại khi dư luận cho rằng anh dựa dẫm vợ. Anh cho biết vợ chồng nương tựa, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường. Thu Huyền giúp đỡ rất nhiều cho công việc kinh doanh của chồng.

Sau khi kết hôn, Trương Nam Thành thường đăng tải hình ảnh ngọt ngào bên vợ. Anh cũng ít tham gia hoạt động showbiz hơn để dành thời gian tận hưởng hạnh phúc cùng bà xã. Tháng 8/2019, vợ chồng Trương Nam Thành chào đón cặp sinh đôi.

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Bị 'ném đá' nhưng hạnh phúc của họ đã cho thấy tình yêu không bị giới hạn bởi bất kì điều gì

Quý Bình

Cũng như các sao nam lấy vợ đại gia hơn tuổi khác, Quý Bình cũng hứng không ít “gạch đá” về hôn nhân của mình. Vợ Quý Bình là doanh nhân Ngọc Tiền thuộc thế hệ 7X, cô là CEO giàu có nức tiếng trong lĩnh vực bất động sản. Ngọc Tiền còn có con riêng trước khi đến với Quý Bình. Tuy nhiên, vì tình yêu, tất cả những điều này đều không thể chia cách cặp đôi.

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Thời điểm Quý Bình công khai quan hệ với Ngọc Tiền, nhiều người cho rằng họ giống mẹ con hơn là một cặp đôi 

Đến với nhau, Quý Bình bị gắn mác “dựa dẫm vợ đại gia”, lấy vì tiền. Còn Ngọc Tiền thì áp lực khi kết hôn người nổi tiếng. Hiểu điều đó, Quý Bình thường trấn an vợ, bà xã cũng luôn thông cảm và ủng hộ anh theo đuổi con đường nghệ thuật.

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Vượt qua mọi làn sóng dư luận, Quý Bình hiện có cuộc sống tràn ngập hạnh phúc bên vợ đại gia

Dù là là người phụ nữ bận rộn với công việc, Ngọc Tiền vẫn sắp xếp thời gian cho gia đình hai bên. Quý Bình cho biết: "Khi mới hẹn hò, qua thăm nhà tôi, cô ấy mặc bộ đồ của mẹ tôi và ra vườn hái rau, bắt cá, nấu ăn cùng gia đình". Nam diễn viên tự hào về vợ bởi cô là doanh nhân vừa thành đạt lại vừa biết lo nghĩ mọi bề, anh bị lôi cuốn bởi tính mạnh mẽ của bà xã doanh nhân.

Ảnh: FBNV

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Từ khóa:   diễn viên Bình Minh Trương Nam Thành Quý Bình

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