Con trai riêng của nữ đại gia Ngọc Tiền hiếm hoi 'lộ mặt' sau đám cưới của mẹ và nam diễn viên Quý Bình

Trước khi nên duyên cùng nam diễn viên Quý Bình, nữ doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền đã có 1 cô con gái và 1 cậu con trai. So với chị gái, con trai út của nữ doanh nhân ít có cơ hội lộ diện trước công chúng hơn. Thế nhưng mỗi lần xuất hiện, cậu bé lại làm mọi người "liêu xiêu" vì vẻ ngoài dễ thương và vui tươi của mình.

Kết hôn cùng diễn viên Quý Bình vào cuối năm 2020, đời tư của chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng (GIS) Nguyễn Ngọc Tiền được công chúng hết mực quan tâm. Nữ doanh nhân Ngọc Tiền 'lên xe hoa' cùng nam diễn viên Quý Bình vào tháng 12/2020 - Ảnh: Intrtnet Sinh năm 1976, nữ doanh nhân đã cùng chồng trước có với nhau 1 con trai và 1 con gái. Con gái lớn của cô nhận được nhiều lời khen vì vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ và có nhiều nét giống với mẹ. Còn con trai út của cô năm nay vừa mới lên 5, có khuôn mặt tinh nghịch và đáng yêu vô cùng.

Trên trang cá nhân của mình, nữ đại gia Ngọc Tiền thường xuyên chia sẻ về đời tư nhưng ít khi đăng tải những hình ảnh, thông tin về 2 người con riêng có lẽ vì muốn tuổi thơ của con mình được trọn vẹn. Con trai và con gái của nữ doanh nhân Ngọc Tiền đều sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn - Ảnh: FBNV Mới đây, trên facebook cá nhân, nữ doanh nhan đăng tải hình ảnh con trai đang cười rạng rỡ với dòng trạng thái: “Em là Roy Roy. Sau 1 buổi được Ba dạy chơi kayak”. Được biết, đây là lần lộ diện đầu tiên của con trai cô sau khi mẹ và nam diễn viên Quý Bình về chung nhà vào cuối năm 2020.

Lần lộ mặt đầu tiên của Roy Roy sau nửa năm kể từ đám cưới của mẹ và diễn viên Quý Bình - Ảnh: FBNV Trong thời gian hẹn hò bí mật cùng Quý Bình, nữ doanh nhân cũng đã đăng tải những khoảnh khắc nam diễn viên thân thiết cùng con trai út của mình. Tuy chỉ là bóng lưng nhưng đủ thấy Quý Bình dành nhiều tình cảm cho con riêng của vợ mình - Ảnh: FBNV Khác với con gái lớn đã trưởng thành xinh đẹp, con trai nhỏ của Ngọc Tiền được cô giữ kẽ hơn với số lần lộ mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi lần lộ diện, cậu bé lại nhận được cơn mưa lời khen vì những khoảnh khắc thường ngày vô cùng đáng yêu. Con trai của nữ đại gia có ngoại hình tinh nghịch và đáng yêu - Ảnh: FBNV Dù cho luôn bận rộn với công việc, nữ doanh nhân luôn dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình - Ảnh: Internet Qua lần đổ vỡ hôn nhân trước, Ngọc Tiền chia sẻ, con cái chính là báu vật lớn nhất mà chị từng có được trong đời. Dù bận rộn với công việc, nữ đại gia vẫn dành nhiều thời gian bên gia đình nhỏ, không để các con cảm thấy cô đơn vì có một người mẹ luôn bận rộn với công việc.

'Tự xưng' là vợ của Hoài Linh, Hà My chắc phải ghen tị lắm với người phụ nữ duy nhất từng được anh thừa nhận 'đầu ắp tay gối' Theo thông tin từng được nam danh hài chia sẻ, anh chỉ có duy nhất một người vợ là Thanh Hương đã cùng anh trải qua cuộc hôn nhân dài 14 năm và có chung một cậu con trai sinh năm 1990.

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