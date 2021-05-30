Từ khi Mạc Văn Khoa hé lộ những hình ảnh đầu tiên của con gái, đã có không ít người công kích cô bé và gia đình nhỏ của nam diễn viên hài.

Mạc Văn Khoa và vợ là Vy Pumpe không ít lần khoe ảnh con gái đầu lòng là Linh Đan lên trang cá nhân của mình sau khi cô bé chào đời. Bé Linh Đan (tên thường gọi là Minnie) được nhiều người khen dễ thương và có khuôn mặt giống y đúc bố. Gia đình nhỏ của Mạc Văn Khoa - Ảnh: FBNV Nhưng bên cạnh đó, không ít người vô ý tứ khi liên tục chê bai ngoại hình của con gái Mạc Văn Khoa. Họ dùng những lời lẽ xấu xa và có phần ác cảm cho cô bé ngồi còn chưa vững.

Bài đăng của vợ Mạc Văn Khoa - Ảnh: Chụp màn hình Cụ thể, mới đây trên trang cá nhân, Vy Pumpe - bà xã Mạc Văn Khoa đăng tải loạt ảnh chia sẻ khoảnh khắc cả gia đình đang chơi đùa bên nhau vô cùng hạnh phúc. Dưới bài đăng của cô, xuất hiện nhiều bình luận công kích, tung tin đồn vô căn cứ: "Con bé này chắc chắn không phải là con gái Mạc Văn Khoa rồi. Mẹ nó đi ngoại tình với người nước nào vậy? Sao tên khác người Việt Nam mình vậy?". Vy Pumpe mạnh mẽ đáp trả lại antifan - Ảnh: Chụp màn hình Ngay lập tức, bà xã Mạc Văn Khoa cũng có màn đáp trả cực kỳ cao tay. Cô "mỉa mai" đây là pha "quăng miếng" vô duyên muộn và cực kỳ không vui vẻ: "Chắc anh bị nghiện nước ngoài nên nghĩ ai cũng như anh hả? Nếu mà quăng miếng vui thì em nói thẳng là không vui nha. Cái này người ta gọi là vô duyên muộn đó anh trai".

Đôi vợ chồng nhiều lần khổ sở vì antifan liên tục gọi tên con gái bé bỏng - Ảnh: FBNV Được biết, đây không phải lần đầu tiên đích thân Vy Pumpe phải lên tiếng bảo vệ con gái bé bỏng của mình. Netizen nhiều lần đã bình luận kém duyên như thế này trên các bài đăng của cô về con gái. Những màn đáp trả cực gắt của Vy Pumpe Trước đây, vì không thể chịu được sự công kích của một tài khoản Facebook, cô đã treo giá 20 triệu đồng cho bất cứ ai tìm ra danh tính của người này, thậm chí còn tung cả hình ảnh và nick vủa antifan lên trang cá nhân để "dằn mặt".

Vợ Mạc Văn Khoa thẳng thừng dằn mặt antifan khi chê bai con gái đủ điều, 'ái nữ' nhà Đông Nhi bất ngờ bị lôi vào cuộc Sau khi gây tranh cãi vì treo thưởng 20 triệu cho người tìm được danh tính của những tài khoản Facebook chê bai con gái, mới đây, bà xã Mạc Văn Khoa đã đăng hàng loạt những tài khoản và đoạn chat chế giễu vẻ ngoài của con gái lên mạng xã hội.

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