Vợ Mạc Văn Khoa 'nổi đóa' thưởng nóng 20 triệu tìm danh tính antifan 'cả gan' chê con gái

Hậu trường 06/05/2021 15:48

Sau màn cãi tay đôi "mày - tao" với antifan ngày hôm qua, Vy Pumpe tiếp tục khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi chi 20 triệu nhờ cộng đồng mạng tìm danh tính kẻ dùng ngôn từ xúc phạm con gái.

Ngày 5/5, vợ Mạc Văn Khoa đăng tải dòng trạng thái bức xúc khi một antifan dùng lời lẽ xúc phạm con gái. Bên cạnh đó, Vy Pumpe còn đính kèm cả thông tin, hình ảnh của người này dưới bài đăng của mình. 

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 Vợ Mạc Văn Khoa mạnh tay chi 20 triệu tìm danh tính antifan chê con gái mình - Ảnh: FBNV

Thậm chí, mới đây, bà xã Mạc Văn Khoa còn mạnh tay chi 20 triệu để tìm ra được danh tính của người đã chê bai con gái mình. Theo đó, vợ Mạc Văn Khoa công khai bình luận của nhân vật này có nội dung như sau: "Con gì đen thui thủi người ta khuyên thật lòng mà con vợ mày còn chợ búa. Đúng là đồ *** rồi". Con gái mới vài tháng tuổi đã bị chê bai ngoại hình, vợ Mạc Văn Khoa nổi đoá tuyên bố: "Ai tìm được thằng này em thưởng nóng 20 triệu ạ".

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 Con gái của diễn viên Mạc Văn Khoa - Ảnh: FBNV

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 Mạc Văn Khoa và con gái - Ảnh: Internet

Hiện tại, cư dân mạng vô cùng quan tâm sự việc này. Nhiều người lên tiếng bảo vệ và đồng cảm với bà mẹ bỉm sữa bởi những lời nói kém duyên và ngôn từ không phù hợp của antifan khi nhận xét về một em bé bởi "trẻ em chẳng có lỗi gì để bị nhận xét quá đáng như vậy" - một netizen bức xúc bình luận.

Tuy nhiên, cũng có một số người cho rằng Vy Pumpe không nên lôi tiền ra và có cách hành xử kiểu "giang hồ" như vậy. Bởi dù sao cô cũng là vợ của một nghệ sĩ có ảnh hưởng tới cộng đồng.

Hiện tại, sự việc ồn ào giữa vợ Mạc Văn Khoa và antifan vẫn đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

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Quá bức xúc khi antifan để lại bình luận kém duyên, Vy Pumpe yêu cầu liên hệ trực tiếp để giải quyết.

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Từ khóa:   diễn viên Mạc Văn Khoa vợ Mạc Văn Khoa Vy Pumpe

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