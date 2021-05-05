Bị chửi 'đồ thần kinh', vợ Mạc Văn Khoa chỉ trích antifan là 'đồ đàn ông mặc váy', đòi gặp mặt 'đấu tay đôi'

Hậu trường 05/05/2021 22:50

Quá bức xúc khi antifan để lại bình luận kém duyên, Vy Pumpe yêu cầu liên hệ trực tiếp để giải quyết.

Mạc Văn Khoa và Vy Pumpe (tên thật Thảo Vy) vừa chính thức về chung một nhà đầu tháng 12/2020 thì sau đó cả hai cùng chào đón con gái đầu lòng là bé Minnie. Từ ngày có con, tổ ấm của gia đình nhỏ ngày càng viên mãn.

Vy Pumpe
 Mạc Văn Khoa và bà xã Vy Pumpe - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ngày 5/5 dân tình không khỏi bất ngờ khi bà xã Mạc Văn Khoa đăng tải dòng trạng thái với nội dung vô cùng gay gắt trên trang Facebook cá nhân. Theo những hình ảnh đính kèm, có thể thấy một antifan đã vào các bài viết khoe con của hai vợ chồng nam diễn viên hài và để lại bình luận cực khiếm nhã. Người này cho rằng "đẹp khoe xấu che", thậm chí còn nói Vy Pumpe "gặp vấn đề về thần kinh".

Vy Pumpe
 Bình luận khiếm nhã của antifan - Ảnh: FBNV

Có lẽ quá bức xúc trước những bình luận tiêu cực, kém duyên của antifan, Vy Pumpe đã chụp ảnh màn hình trang cá nhân của antifan kèm bình luận kém duyên kia rồi đăng lên facebook. Vợ Mạc Văn Khoa gọi thẳng antifan là "mày" và xưng "tao" để đáp trả. Ngôn từ mà Vy Pumpe sử dụng khá gay gắt: "Up hình chồng con cũng vô 'gâu gâu' nữa... Con tao xấu hay đẹp gì cũng là con của tao. Tao thần kinh cũng kệ tao nhé!!! Giỏi thì liên hệ trực tiếp tao, gặp nhau chứ comment vậy hèn lắm bạn đàn ông mặc váy". 

Vy Pumpe
Vy Pumpe gọi thẳng antifan là 'âm binh' - Ảnh: cắt từ FBNV 
Vy Pumpe
Vy Pumpe còn chụp ảnh trang cá nhân của antifan và đăng đàn kèm bài viết - Ảnh: FBNV 
Vy Pumpe
 Hình ảnh antifan có lời nói kém duyên trên facebook vợ Mạc Văn Khoa - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng của vợ Mạc Văn Khoa, nhiều người bày tỏ bức xúc thay cô khi gặp phải những bình luận kém duyên. Nhưng có không ít người cho rằng cô là vợ của một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng thì nên chú ý đến ngôn từ, đừng "giận quá mất khôn". Đồng thời, họ cũng cho rằng việc cô chụp ảnh và chia sẻ thông tin cá nhân của người khác lên mạng xã hội như vậy là không nên và không được phép.  

Tình trẻ kém 11 tuổi công khai tình cảm với Ngô Thanh Vân, dân tình bấn loạn với hình ảnh cả hai mặc đồ ngủ đôi?

Tình trẻ kém 11 tuổi công khai tình cảm với Ngô Thanh Vân, dân tình bấn loạn với hình ảnh cả hai mặc đồ ngủ đôi?

Sau nhiều đồn đoán của cộng đồng mạng, Huy Trần đã chịu công khai hình ảnh anh và Ngô Thanh Vân chụp hình chung còn mặc đồ ngủ đôi. CEO trẻ tuổi còn chúc "nửa kia" ngọt sún răng đây này!

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Mạc Văn Khoa con gái Mạc Văn Khoa chống dịch Covid 19

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 2 giờ 39 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 4 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36