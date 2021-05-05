Quá bức xúc khi antifan để lại bình luận kém duyên, Vy Pumpe yêu cầu liên hệ trực tiếp để giải quyết.
- Bà xã Mạc Văn Khoa dùng ngôn từ thô tục, đáp trả gay gắt netizen khi bình luận kém duyên
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Mạc Văn Khoa và Vy Pumpe (tên thật Thảo Vy) vừa chính thức về chung một nhà đầu tháng 12/2020 thì sau đó cả hai cùng chào đón con gái đầu lòng là bé Minnie. Từ ngày có con, tổ ấm của gia đình nhỏ ngày càng viên mãn.
Tuy nhiên, ngày 5/5 dân tình không khỏi bất ngờ khi bà xã Mạc Văn Khoa đăng tải dòng trạng thái với nội dung vô cùng gay gắt trên trang Facebook cá nhân. Theo những hình ảnh đính kèm, có thể thấy một antifan đã vào các bài viết khoe con của hai vợ chồng nam diễn viên hài và để lại bình luận cực khiếm nhã. Người này cho rằng "đẹp khoe xấu che", thậm chí còn nói Vy Pumpe "gặp vấn đề về thần kinh".
Có lẽ quá bức xúc trước những bình luận tiêu cực, kém duyên của antifan, Vy Pumpe đã chụp ảnh màn hình trang cá nhân của antifan kèm bình luận kém duyên kia rồi đăng lên facebook. Vợ Mạc Văn Khoa gọi thẳng antifan là "mày" và xưng "tao" để đáp trả. Ngôn từ mà Vy Pumpe sử dụng khá gay gắt: "Up hình chồng con cũng vô 'gâu gâu' nữa... Con tao xấu hay đẹp gì cũng là con của tao. Tao thần kinh cũng kệ tao nhé!!! Giỏi thì liên hệ trực tiếp tao, gặp nhau chứ comment vậy hèn lắm bạn đàn ông mặc váy".
Bên dưới bài đăng của vợ Mạc Văn Khoa, nhiều người bày tỏ bức xúc thay cô khi gặp phải những bình luận kém duyên. Nhưng có không ít người cho rằng cô là vợ của một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng thì nên chú ý đến ngôn từ, đừng "giận quá mất khôn". Đồng thời, họ cũng cho rằng việc cô chụp ảnh và chia sẻ thông tin cá nhân của người khác lên mạng xã hội như vậy là không nên và không được phép.