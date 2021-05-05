Mạc Văn Khoa và Vy Pumpe (tên thật Thảo Vy) vừa chính thức về chung một nhà đầu tháng 12/2020 thì sau đó cả hai cùng chào đón con gái đầu lòng là bé Minnie. Từ ngày có con, tổ ấm của gia đình nhỏ ngày càng viên mãn.

Mạc Văn Khoa và bà xã Vy Pumpe - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ngày 5/5 dân tình không khỏi bất ngờ khi bà xã Mạc Văn Khoa đăng tải dòng trạng thái với nội dung vô cùng gay gắt trên trang Facebook cá nhân. Theo những hình ảnh đính kèm, có thể thấy một antifan đã vào các bài viết khoe con của hai vợ chồng nam diễn viên hài và để lại bình luận cực khiếm nhã. Người này cho rằng "đẹp khoe xấu che", thậm chí còn nói Vy Pumpe "gặp vấn đề về thần kinh".