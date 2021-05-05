Tình trẻ kém 11 tuổi công khai tình cảm với Ngô Thanh Vân, dân tình bấn loạn với hình ảnh cả hai mặc đồ ngủ đôi?

Hậu trường 05/05/2021 14:42

Sau nhiều đồn đoán của cộng đồng mạng, Huy Trần đã chịu công khai hình ảnh anh và Ngô Thanh Vân chụp hình chung còn mặc đồ ngủ đôi. CEO trẻ tuổi còn chúc "nửa kia" ngọt sún răng đây này!

Ngô Thanh VânHuy Trần hiện là một trong những cặp đôi "Chị ơi! Anh yêu em" rất được sự quan tâm của công chúng. Sau nhiều lần đăng hình thả thính, úp mở khiến netizen phải suy đoán thì cuối cùng tình trẻ kém 11 tuổi cũng chính thức đăng tải hình ảnh chụp chung cùng nhà sản xuất "Trạng Tí" trong chuyến nghỉ dưỡng của cặp đôi. 

huy tran
 Huy Trần đăng ảnh "người ấy" giấu mặt - Ảnh: FBNV
huy tran
 Tình trẻ kém 11 tuổi tỏ tình ngọt lịm với Ngô Thanh Vân - Ảnh: FBNV

Ngay trên trang cá nhân, tình trẻ Huy Trần còn gửi đến người bạn gái lời nhắn ngọt ngào khiến dân tình "lụi tim": "Thức dậy bên em giống như ly cà phê nóng buổi sáng, khiến mình có một cảm giác hồi hộp, an ủi và làm cho anh háo hức để bắt đầu một ngày mới". 

huy tran
 'Tình trẻ' Huy Trần kém Ngô Thanh Vân 11 tuổi - Ảnh: FBNV
huy tran
 Ngô Thanh Vân trông vẫn rất trẻ trung trong bộ đồ ngủ đơn giản - Ảnh: FBNV

Cách đó không lâu, vào tháng 2/2021, Huy Trần và Ngô Thanh Vân cũng từng đăng những ảnh về chuyến du lịch nghỉ dưỡng này. Thời điểm đó, dù cả hai có diện đồ ngủ giống nhau, check in cùng địa điểm tuy nhiên cả hai vẫn không hề lên tiếng mà để cộng đồng mạng liên tục suy đoán. Cũng cùng thời điểm đó, Ngô Thanh Vân có chia sẻ đầy hào hứng khi được ở bên người yêu: "Mùng 1 gia đình. Mùng 2 Tết bạn. Mùng 3 Tết mình... Vậy là mùng 3 ngày dành cho bản thân những điều hạnh phúc nhất. Ngủ 10 tiếng dậy... Thấy bầu trời trong xanh đến lạ thường. Cảm ơn cậu nhé vì bức hình đẹp".

Tuy nhiên với chia sẻ mới của Huy Trần, có thể nói nam người mẫu và Ngô Thanh Vân đã thoải mái hơn khi công khai chuyện tình cảm với người hâm mộ. Rất nhiều người hâm mộ hi vọng cặp đôi sớm có cái kết ngọt ngào, mĩ mãn.

Để lộ tay đeo nhẫn ngón áp út, Ngô Thanh Vân đã ‘tình trong như đã mặt ngoài còn e’ với tình trẻ kém 11 tuổi?

Để lộ tay đeo nhẫn ngón áp út, Ngô Thanh Vân đã ‘tình trong như đã mặt ngoài còn e’ với tình trẻ kém 11 tuổi?

Vừa qua, Ngô Thanh Vân vừa có chuyến đi du lịch nhưng điều netizen để tâm hơn cả đó là người đồng hành cùng những "nét lạ" từ "đả nữ".

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Từ khóa:   Ngô Thanh Vân cặp đôi showbiz Việt Trạng Tí

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