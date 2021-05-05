Ngô Thanh Vân và Huy Trần hiện là một trong những cặp đôi "Chị ơi! Anh yêu em" rất được sự quan tâm của công chúng. Sau nhiều lần đăng hình thả thính, úp mở khiến netizen phải suy đoán thì cuối cùng tình trẻ kém 11 tuổi cũng chính thức đăng tải hình ảnh chụp chung cùng nhà sản xuất "Trạng Tí" trong chuyến nghỉ dưỡng của cặp đôi.

Huy Trần đăng ảnh "người ấy" giấu mặt - Ảnh: FBNV

Tình trẻ kém 11 tuổi tỏ tình ngọt lịm với Ngô Thanh Vân - Ảnh: FBNV

Ngay trên trang cá nhân, tình trẻ Huy Trần còn gửi đến người bạn gái lời nhắn ngọt ngào khiến dân tình "lụi tim": "Thức dậy bên em giống như ly cà phê nóng buổi sáng, khiến mình có một cảm giác hồi hộp, an ủi và làm cho anh háo hức để bắt đầu một ngày mới".