Để lộ tay đeo nhẫn ngón áp út, Ngô Thanh Vân đã ‘tình trong như đã mặt ngoài còn e’ với tình trẻ kém 11 tuổi?

Vừa qua, Ngô Thanh Vân vừa có chuyến đi du lịch nhưng điều netizen để tâm hơn cả đó là người đồng hành cùng những "nét lạ" từ "đả nữ".

Mới đây, Ngô Thanh Vân đã đăng tải tấm ảnh ngồi trên cát trong chuyến du lịch biển vừa rồi. Nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ vô cùng bình thường nếu netizen không “soi” ra những “bằng chứng thép” chứng tỏ Ngô Thanh Vân dường như đã “chốt đơn” với tình trẻ kém 11 tuổi. Phải nói rằng từ ngày vướng phải tin đồn tình ái, nhất cử nhất động của cặp đôi đều khiến netizen đứng ngồi không yên.

Bức ảnh Ngô Thanh Vân đăng tải về chuyến đi du lịch gần nhất - Ảnh: FBNV

Nếu như CEO Huy Trần vừa đăng tải bức ảnh đi du lịch biển thì sau đó vài giờ đồng hồ, Ngô Thanh Vân cũng “trình làng” bức ảnh tương tự. Điều đáng chú ý ở đây là hai tấm ảnh có quá nhiều điểm chung, vậy nên cư dân mạng không thể không nghi ngờ: “Phải chăng cặp đôi đã có chuyến đi du lịch cùng nhau?”.

Trùng hợp thay, CEO Huy Trần cũng đăng tải bức ảnh có khung cảnh tương tự với 'đả nữ' - Ảnh: FBNV

Đây không phải là lần đầu tiên cộng đồng mạng “soi” ra nhiều chi tiết “khẳng định chủ quyền” từ hai phía Ngô Thanh Vân hoặc Huy Trần. Trước đó, cả hai cũng thường xuyên đăng tải những bức ảnh gây tò mò, úp mở rằng mình đã có người thương. Tuy nhiên trong mỗi bức ảnh được cả 2 chia sẻ, đều có những dấu hiệu để netizen “bắt bài”.

Trước đó, cả 2 đã cùng nhau xuất hiện tại một sự kiện - Ảnh: Vietnamnet

Không ít lần netizen 'soi' được những 'bằng chứng thép' chứng tỏ mối quan hệ tình ái của cặp đôi - Ảnh: FBNV

Cho đến hiện tại, “đả nữ” và tình tin đồn kém 11 tuổi vẫn chưa thực sự xác nhận mối quan hệ trước công chúng. Dẫu vậy mỗi lần 1 trong 2 hé lộ tình tiết mới là mỗi lần cư dân mạng réo gọi người còn lại.

U mê vẻ đẹp của Mỹ Tâm khoảnh khắc ngày ấy và bây giờ: ‘Càng có tuổi lại càng trẻ’, netizen thốt lên ‘vượt thời gian lẫn không gian’ Mới đây, Mỹ Tâm đã đăng tải 2 bức ảnh ngày ấy và bây giờ của mình kèm dòng trạng thái: “Bạn có thấy tôi vượt thời gian?”. Chiêm ngưỡng cặp ảnh này, fan hâm mộ đã đứng ngồi không yên. Bên dưới bình luận, netizen còn gửi thêm nhiều bức ảnh chứng minh độ trẻ theo thời gian của “chị đẹp”.

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