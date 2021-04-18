U mê vẻ đẹp của Mỹ Tâm khoảnh khắc ngày ấy và bây giờ: ‘Càng có tuổi lại càng trẻ’, netizen thốt lên ‘vượt thời gian lẫn không gian’

Hậu trường 18/04/2021 13:51

Mới đây, Mỹ Tâm đã đăng tải 2 bức ảnh ngày ấy và bây giờ của mình kèm dòng trạng thái: “Bạn có thấy tôi vượt thời gian?”. Chiêm ngưỡng cặp ảnh này, fan hâm mộ đã đứng ngồi không yên. Bên dưới bình luận, netizen còn gửi thêm nhiều bức ảnh chứng minh độ trẻ theo thời gian của “chị đẹp”.

Mới đây, Mỹ Tâm đã “trình làng” hai tấm ảnh của mình thời quá khứ và hiện tại khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên. Nhìn khoảnh khắc ngày ấy và bây giờ do chính nữ ca sĩ đăng tải, dường như cư dân mạng sẽ phải rất khó khăn mới tìm ra được điểm khác nhau.

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 Cặp ảnh ngày ấy và bây giờ Mỹ Tâm vừa đăng tải như 'thách thức' netizen tìm ra điểm khác biệt - Ảnh: FBNV

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 Trước đó, 'họa mi tóc nâu' cũng đã nhiều lần chia sẻ những tấm ảnh thời xưa của mình, nhưng lần nào cũng khiến netizen đứng ngồi chẳng yên - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng, netizen tranh nhau bình luận về “chị đẹp”. Hầu hết mọi người đều tỏ ra xuýt xoa trước nhan sắc vượt thời gian của Mỹ Tâm. Thậm chí càng lớn tuổi, nữ ca sĩ càng mặn mà và lộ rõ nét quyền lực. “Chị đỉnh quá đỉnh”, “Chị có thấy tình yêu của tụi em vượt thời gian theo chị không?”, “Xinh hơn và vẫn trẻ như vậy chị ơi”, “Chị có vượt thời gian và chúng em vẫn si u mê không lối thoát”, “Vượt thời gian lẫn không gian”… - quá nhiều những lời bình luận khen ngợi dành cho “họa mi tóc nâu”.

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 Bên dưới bài đăng, fan hâm mộ xuýt xoa trước nhan sắc của 'chị đẹp' - Ảnh: FBNV
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 Netizen còn cất công sưu tập những tấm ảnh ngày ấy của Mỹ Tâm và đăng tải ngay dưới phần bình luận - Ảnh: FBNV

Được biết sau thời gian chuẩn bị tích cực, đầy công phu, liveshow Tri Âm của Mỹ Tâm sẽ diễn ra ở cả TP. HCM lẫn Hà Nội vào thời gian sắp tới. Trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ liên tục cập nhật tình hình chuẩn bị với một tinh thần cực kì lạc quan và tràn đầy năng lượng. Không những thế, nhiều bức ảnh đời thường được Mỹ Tâm chia sẻ cũng không ít lần thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng. Không son phấn quá nhiều, nữ ca sĩ ghi điểm với fan hâm mộ bởi nét mặt mộc “ăn tiền”.

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Ở độ tuổi U40, Mỹ Tâm vẫn luôn rạng rỡ và năng động, dành nhiều thời gian cho sự nghiệp ca hát của mình - Ảnh: FBNV

Mỹ Tâm (tên thật là Phan Thị Mỹ Tâm, SN 1981, tại Đà Nẵng). Cô là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ kiêm diễn viên tại Việt Nam. Cô khởi nghiệp ca hát bằng album đầu tay Mãi yêu (2001) và album kế tiếp Đâu chỉ riêng em (2002) không lâu sau khi tốt nghiệp thủ khoa tại trường Nhạc viện TP. HCM. Trong suốt sự nghiệp âm nhạc của mình, Mỹ Tâm giành được 5 giải Cống hiến, 1 giải Âm nhạc châu Âu của MTV, 11 lần liên tiếp nhận giải "Ca sĩ được yêu thích nhất" và 3 năm liên tiếp nhận giải "Gương mặt của năm" của Giải thưởng Làn Sóng Xanh… Đặc biệt tại đấu trường quốc tế, Mỹ Tâm còn từng lọt top 50 Phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam (2017) do tạp chí Forbes công bố. Ngoài ra, cô còn góp mặt với vai trò giám khảo ở nhiều chương trình liên quan âm nhạc trong nước.

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Từ khóa:   ca sĩ Mỹ Tâm liveshow Mỹ Tâm Mỹ Tâm hát

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