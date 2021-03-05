Hậu ra mắt gia đình, Ngô Thanh Vân và tình trẻ kém 11 tuổi bị soi chi tiết sống chung nhà

Hậu trường 05/03/2021 16:35

“Cặp đôi chị em” mới của showbiz Việt Huy Trần và Ngô Thanh Vân bị nghi đang sống chung nhà vì thường xuyên check-in cùng một địa điểm.

Sau Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu, câu chuyện tình cảm của cặp đôi Ngô Thanh Vân và CEO Huy Trần cũng đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Sau nhiều lần bị fan soi 7749 “hint” hẹn hò thì cặp đôi đã dần thoải mái hơn khi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào lên mạng xã hội.

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Cả hai cùng nhau đi du lịch - Ảnh: IG
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Nàng còn dẫn chàng về tận quê nhà ra mắt gia đình - Ảnh: FB

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Ngô Thanh Vân đã đưa Huy Trần về quê ra mắt gia đình. Cặp đôi còn thường xuyên bị bắt gặp cùng đi du lịch, diện đồ đôi. Dù chưa chính thức công khai mối quan hệ nhưng Huy Trần đã có động thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân khi cập nhật trạng thái đang hẹn hò.

Hậu ra mắt gia đình, Ngô Thanh Vân và tình trẻ kém 11 tuổi bị soi chi tiết sống chung nhà - Ảnh 3
Huy Trần cập nhật trạng thái gây chú ý - Ảnh: FB
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Trong tiệc sinh nhật, Ngô Thanh Vân nghẹn ngào chia sẻ: ‘Tôi có Huy, tôi thấy hạnh phúc’ - Ảnh: FB

Mới đây nhất, cư dân mạng đã phát hiện ra chi tiết làm rộ nghi vấn Huy Trần và Ngô Thanh Vân sống chung nhà. Cụ thể, trên trang Instagram, chàng CEO đăng bức ảnh chào bình minh ở ban công một căn hộ cao tầng. Ngay lập tức, người hâm mộ đã phát hiện ra đây là góc “sống ảo” quen thuộc của Ngô Thanh Vân.

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Cặp đôi cùng check-in tại căn hộ của Ngô Thanh Vân - Ảnh: IG

Từ chi tiết này, dân tình rần rần đồn đoán rằng có lẽ Ngô Thanh Vân và Huy Trần đang chung sống cùng một mái nhà. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng Huy Trần chỉ sang nhà bạn gái để hẹn hò tại gia. Dù chỉ là đồn đoán nhưng người hâm mộ rất mong mỏi cặp đôi sớm “chốt đơn”.

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